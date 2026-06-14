Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант в отставке Александр Гусев

Не стало командира группы «Альфа», генерал-лейтенанта Александра Гусева. Фото: Владимира Мусаэльяна /ИТАР-ТАСС/

Не стало командира группы «Альфа», генерал-лейтенанта Александра Гусева.

Вот что рассказал об ушедшем почетный президент международной ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров.

- Когда Гусев пришел в «Альфу»?

- После того, как произошли события начала 90-х, Гусев Александр Владимирович пришел к нам из комендатуры Кремля. Они работали тогда вместе с Барсуковым. Барсуков стал большим руководителем у Ельцина. А Гусев был назначен командиром нашего подразделения, группы «А». Говорить о чем-то большем не могу.

- Гусев был не так долго командиром «Альфы». Но на него пришлись ряд операций важных?

- Он был короткое время у нас руководителем. Но важно то, что человек был хороший, заслуженный. И то, что он сохранил наше. То что в "Альфе" заложенное. Он ничего не потерял. А, может быть, и что-то привнес. И память о нем сохранится.

- Уходят ваши командиры...

- На сегодня мы имеем то, что серьезные люди уходят из нашего подразделения. И это большая трагедия.

Почетный президент международной ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Вы успели с ним поработать?

- Да. Он был человек аккуратный. Он много курил. Я приходил к нему в кабинет - и много окурков было в пепельнице на его столе. Но это не мешало ему работать и действовать решительно. Ему в этом году в ноябре должно было быть 80 лет. Не случилось...

KP.RU связался и с Павлом Евдокимов, главным редактором издания «Россiя».

- Гусев командовал конкретными операциями «Альфы»...

- Конечно. Он командовал «Альфой» в Буденновске в июне 1995-го. Командовал операцией при освобождении заложников в Махачкале осенью 1995-го.

- Когда он ушел из «Альфы»?

- В 1999-м. Он возглавлял подразделение непосредственно в боевых операциях. И в Буденновске, и в Первомайске.

- Что люди, которые с ним работали, говорили?

- Говорили, что он человек высокой культуры. Что он настоящий кремлевец. С очень широким кругозором. Интеллектуал. Интеллигент. Никогда не повышал голос. И очень серьезно относился к просьбам и чаяниям сотрудников, личного состава. Всегда к ним относился очень внимательно.