Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант в отставке Александр Гусев

Не стало командира группы «Альфа», генерал-лейтенанта Александра Гусева.
Вот что рассказал об ушедшем почетный президент международной ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров.
- Когда Гусев пришел в «Альфу»?
- После того, как произошли события начала 90-х, Гусев Александр Владимирович пришел к нам из комендатуры Кремля. Они работали тогда вместе с Барсуковым. Барсуков стал большим руководителем у Ельцина. А Гусев был назначен командиром нашего подразделения, группы «А». Говорить о чем-то большем не могу.
- Гусев был не так долго командиром «Альфы». Но на него пришлись ряд операций важных?
- Он был короткое время у нас руководителем. Но важно то, что человек был хороший, заслуженный. И то, что он сохранил наше. То что в "Альфе" заложенное. Он ничего не потерял. А, может быть, и что-то привнес. И память о нем сохранится.
- Уходят ваши командиры...
- На сегодня мы имеем то, что серьезные люди уходят из нашего подразделения. И это большая трагедия.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
- Вы успели с ним поработать?
- Да. Он был человек аккуратный. Он много курил. Я приходил к нему в кабинет - и много окурков было в пепельнице на его столе. Но это не мешало ему работать и действовать решительно. Ему в этом году в ноябре должно было быть 80 лет. Не случилось...
KP.RU связался и с Павлом Евдокимов, главным редактором издания «Россiя».
- Гусев командовал конкретными операциями «Альфы»...
- Конечно. Он командовал «Альфой» в Буденновске в июне 1995-го. Командовал операцией при освобождении заложников в Махачкале осенью 1995-го.
- Когда он ушел из «Альфы»?
- В 1999-м. Он возглавлял подразделение непосредственно в боевых операциях. И в Буденновске, и в Первомайске.
- Что люди, которые с ним работали, говорили?
- Говорили, что он человек высокой культуры. Что он настоящий кремлевец. С очень широким кругозором. Интеллектуал. Интеллигент. Никогда не повышал голос. И очень серьезно относился к просьбам и чаяниям сотрудников, личного состава. Всегда к ним относился очень внимательно.