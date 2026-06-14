Генерал Геннадий Зайцев: Александр Гусев с Михаилом Барсуковым спасли «Альфу»

На 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев, который возглавлял подразделение антитеррора «Альфа» с 1995 по 1998 год. Фото: alphagroup.ru

…- Геннадий Николаевич, товарищ генерал, здравия желаю! Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, ваш биограф.

- Здравствуй, Александр!

- К сожалению, такая печальная информация - умер легендарный генерал Александр Гусев, бывший командир группы «Альфа». Он стал после вас уже командиром?

- Да. Я во второй раз был назначен в «Альфу» Указом президента Ельцина 4 июля 1992 года.

А затем, после 1993-го, когда Ельцин приказал разогнать к чертовой матери «эту «Альфу», я написал рапорт об увольнении.

- Это было после октября 1993 года, когда генерал Зайцев отказался стрелять в «Белый дом»?

- Совершенно справедливо. И мне только вот теперь стало известно, что Генеральный прокурор России подписал тогда даже ордер о моем аресте.

- Ой, ужас какой. Так, это кто ж тогда был? Ну ладно, не важно.

- И вот после этого, когда рапорта ходили-ходили… Я, в конце концов, стал требовать ответа на мой рапорт. Но мне сказали, что рапорт потерян.

Я написал другой рапорт. И 31 января 1995 года меня уволили из органов указом президента.

Командир Группы " Альфа" генерал-майор Геннадий Зайцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Понятно.

- И вот тогда встал вопрос о новом руководителе. Михаил Иванович Барсуков, тогда начальник Главного управления охраны (ГУО), стал искать кандидата. И решил советоваться со мной.

Не буду называть фамилии других возможных претендентов. Вот он предложил фамилию одного руководителя отдела из 9-го управления.

Я ему сказал: не пойдет. Барсуков: «Почему не пойдет?» Я пояснил, почему…

Тогда он мне говорит: «А ты бы кого предложил?» Я сказал: «Предложил бы Гусева».

Он был тогда по должности заместителем коменданта Московского Кремля, и одновременно - замначальника ГУО.

Барсуков с моими доводами согласился, и Гусева в 1995-м назначили командиром «Альфы».

- Ну, ясно. А почему Геннадий Николаевич Зайцев именно Гусева предложил?

- Ну, я хорошо знал его. Он был руководителем штаба Президентского полка - служил там, вырос в этом полку.

Затем закончил Академию имени Фрунзе, военную академию. Я считал, что это - самая подходящая кандидатура на тот период. И Александр Гусев оправдал доверие, хорошо себя показал.

- То есть, он не дал развалить «Альфу» после вашего ухода.

- И он не дал, да… Не позволил развалить «Альфу» и Барсуков.

И мы, альфовцы, благодарим Михаилу Ивановичу до сих пор - за то, что он сохранил это подразделение большой ценой.

Он даже вынужден был написать рапорт об увольнении, потому что президент с ним не соглашался. Барсуков доказывал Ельцину, что уничтожать это подразделение нельзя, без него государство существовать не сможет.

- Я понял. Спасибо вам огромное за такие теплые слова. Будем помнить легендарного генерала Гусева. Извините, что по такому поводу вам звоню.

- Ну, что сделать? Это тоже ситуация жизненная, никуда не уйдешь. Гусев болел в последнее время, очень сильно болел.

- Будем помнить.

- Будем помнить его, да, добрым словом.

- Спасибо вам огромное, Геннадий Николаевич.

- Есть, Александр. Спасибо тебе за добрые слова, за отношение. Ты всегда обращаешься ко мне по поводу разных событий, помнишь все.

- Обнимаю. Товарищ генерал, до свидания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант в отставке Александр Гусев