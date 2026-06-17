Мишустин: РФ будет вместе с Узбекистаном укреплять продовольственную безопасность

Ташкент. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В среду премьер Михаил Мишустин принял участие в пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума. В мероприятии приняли участие представители власти, бизнеса и эксперты. «Вперед к новому Узбекистану», - таким стал девиз нынешнего форума. Власти страны активно приглашают к себе инвесторов из всех стран мира, обещая нулевые налоги, развитую инфраструктуру и поддержку бизнесменов на всех уровнях. В зале пленарного заседания собрались бизнесмены из разных стран мира - от Мальты и Албании до Объединенных Арабских эмиратов. Перед гостями форума лично выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он заверил инвесторов, что в Узбекистане их ждут максимально комфортные условия для работы. В зале также сидели представители всех 14-ти регионов страны, готовые прямо здесь, на форуме окружить инвесторов теплом и заботой.

Россия в свою очередь весьма заинтересована развивать сотрудничество с Узбекистаном. Сейчас на территории страны работают более 3 тысяч российских предприятий. Они реализуют 150 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 4 трлн.рублей.

Выступая перед участниками пленарного заседания, Мишустин отметил, что сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений.

- Трансформируется глобальная торговля, пересматриваются логистические цепочки и финансовые инструменты. И поэтому необходимо выстраивать прочные партнерские межгосударственные отношения и находить совместные ответы на вызовы времени, - сказал премьер.

Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время осмотра выставки V Ташкентского международного инвестиционного форума. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустин отметил, что двусторонние отношения России и Узбекистана вышли на новый уровень: расширяется экономическое сотрудничество, развивается промышленная кооперация, углубляются межрегиональные связи. По итогам прошлого года взаимная торговля двух стран выросла на 12,5%.

– Вместе мы продолжаем укреплять продовольственную безопасность. Товарооборот сельхозпродукцией за первые четыре месяца вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сказал премьер.

Выступая перед участниками пленарного заседания, Мишустин отметил, что сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений. Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Среди перспективных направлений для сотрудничества с Узбекистаном Мишустин выделил энергетику. Уже началось строительство в Узбекистане первого энергоблока интегрированной атомной электростанции по российскому проекту. Премьер отметил, что российские компании поставляют энергоносители в Узбекистан и развивают сети заправок.

- Создан совместный центр управления бурением. Реализуется масштабный проект по реконструкции газопровода «Средняя Азия – Центр» что увеличит его мощность. Идет освоение новых месторождений углеводородов. Российские инженеры – оказывают поддержку при создании крупнейших гидроэлектростанций Узбекистана, - перечислил Мишустин.

Премьер также напомнил, что продолжается сооружение в Узбекистане вагоностроительного кластера. А также – сборочных цехов для выпуска коммерческих автомобилей.

Мишустин рассказал, что Россия и Узбекистан создают

совместные технопарки. Сейчас они уже работают в Ташкентской и Джизакской областях. В апреле открылся промышленный парк в городе Навои, где российская компания запустила производство товаров бытовой химии и косметики.

- Мы видим результаты общих усилий – появляются рабочие места, наращивается выпуск востребованной продукции. И правительство России настроено на укрепление торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном, - заявил премьер.

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