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Экономика17 июня 2026 6:00

Мишустин: РФ будет вместе с Узбекистаном укреплять продовольственную безопасность

Российские компании реализуют в Узбекистане проекты на 4 триллиона рублей
Елена КРИВЯКИНА
Ташкент. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ташкент. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В среду премьер Михаил Мишустин принял участие в пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума. В мероприятии приняли участие представители власти, бизнеса и эксперты. «Вперед к новому Узбекистану», - таким стал девиз нынешнего форума. Власти страны активно приглашают к себе инвесторов из всех стран мира, обещая нулевые налоги, развитую инфраструктуру и поддержку бизнесменов на всех уровнях. В зале пленарного заседания собрались бизнесмены из разных стран мира - от Мальты и Албании до Объединенных Арабских эмиратов. Перед гостями форума лично выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он заверил инвесторов, что в Узбекистане их ждут максимально комфортные условия для работы. В зале также сидели представители всех 14-ти регионов страны, готовые прямо здесь, на форуме окружить инвесторов теплом и заботой.

Россия в свою очередь весьма заинтересована развивать сотрудничество с Узбекистаном. Сейчас на территории страны работают более 3 тысяч российских предприятий. Они реализуют 150 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 4 трлн.рублей.

Выступая перед участниками пленарного заседания, Мишустин отметил, что сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений.

- Трансформируется глобальная торговля, пересматриваются логистические цепочки и финансовые инструменты. И поэтому необходимо выстраивать прочные партнерские межгосударственные отношения и находить совместные ответы на вызовы времени, - сказал премьер.

Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время осмотра выставки V Ташкентского международного инвестиционного форума. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время осмотра выставки V Ташкентского международного инвестиционного форума. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустин отметил, что двусторонние отношения России и Узбекистана вышли на новый уровень: расширяется экономическое сотрудничество, развивается промышленная кооперация, углубляются межрегиональные связи. По итогам прошлого года взаимная торговля двух стран выросла на 12,5%.

– Вместе мы продолжаем укреплять продовольственную безопасность. Товарооборот сельхозпродукцией за первые четыре месяца вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сказал премьер.

Выступая перед участниками пленарного заседания, Мишустин отметил, что сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений.

Выступая перед участниками пленарного заседания, Мишустин отметил, что сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений.

Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Среди перспективных направлений для сотрудничества с Узбекистаном Мишустин выделил энергетику. Уже началось строительство в Узбекистане первого энергоблока интегрированной атомной электростанции по российскому проекту. Премьер отметил, что российские компании поставляют энергоносители в Узбекистан и развивают сети заправок.

- Создан совместный центр управления бурением. Реализуется масштабный проект по реконструкции газопровода «Средняя Азия – Центр» что увеличит его мощность. Идет освоение новых месторождений углеводородов. Российские инженеры – оказывают поддержку при создании крупнейших гидроэлектростанций Узбекистана, - перечислил Мишустин.

Премьер также напомнил, что продолжается сооружение в Узбекистане вагоностроительного кластера. А также – сборочных цехов для выпуска коммерческих автомобилей.

Мишустин рассказал, что Россия и Узбекистан создают

совместные технопарки. Сейчас они уже работают в Ташкентской и Джизакской областях. В апреле открылся промышленный парк в городе Навои, где российская компания запустила производство товаров бытовой химии и косметики.

- Мы видим результаты общих усилий – появляются рабочие места, наращивается выпуск востребованной продукции. И правительство России настроено на укрепление торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном, - заявил премьер.

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