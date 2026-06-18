"Украина - самый хитрый элемент замысла": Три сценария, по которым Европа начнет войну против России

Учения НАТО в болгарском Корене, июнь 2026 года Фото: REUTERS.

Начнём с неловкого. Россия на Европу нападать не собирается. И самое интересное - европейцы это знают. Эстонская разведка (не смейтесь) в годовом докладе без всякого надрыва пишет: «Россия не намерена нападать ни на одно государство НАТО ни в этом году, ни в следующем». А бывший председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр и вовсе проговорился: «Россияне достаточно умны, чтобы не нападать на НАТО, потому что в этом случае они проиграют». Казалось бы, выдохнули и разошлись.

Но нет. Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер этой весной высказался так, что двух толкований не остаётся: «Различные индикаторы — перевооружение, рост численности личного состава, экономические и политические изменения — указывают на одну возможную дату нападения России на НАТО: 2029 год. Может ли это случиться раньше? Да».

И он не одинок. Глава Командования обеспечения бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе сократил срок до «двух-трёх лет». Датская военная разведка отводит «три-пять лет». Командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило назвал Рубиконом 2027-й. Главком вооружённых сил Литвы говорит про «окно агрессии России против НАТО до 2030 года».

Почему же этот хор так фальшивит? Потому что война в Европе нужна не России. Она нужна самой Европе — точнее, тем, кто уже подчинил ей всё: бюджеты, заводы, политику, само существование своих стран. И тут возникает досадная техническая загвоздка. Для большой войны позарез нужен агрессор, а он являться на войну отказывается. Что делать? Правильно — спровоцировать. Загнать Россию в угол, где у неё не останется выбора, кроме как ответить. А потом с честными глазами назвать этот ответ «нападением». Как вышло с Украиной.

ВСЯ ЖИЗНЬ — ПОД ВОЙНУ

К подготовке подошли с размахом, какому позавидовал бы Третий Рейх. В Гааге пообещали 5% ВВП к 2035-му. Расходы европейских стран НАТО за год выросли на 20% — до 574 миллиардов долларов. Брюссель запустил программу перевооружения ReArm Europe на 800 миллиардов евро и фонд SAFE ещё на 150. Но с условием покупать у своих, потому что накормить родной ВПК - святое.

Промышленность ЕС встала на военные рельсы Фото: REUTERS.

Промышленность встала на военные рельсы. Rheinmetall разогнал выпуск 155-мм снарядов с 70 тысяч до 1,1 миллиона в год, открыл в Унтерлюсе крупнейший завод Европы и плодит цеха от Литвы до Венгрии. Под оборонку уходят еще недавно легендарные, а ныне — не актуальные автогиганты. Армии раздуваются. Немцы поставили в Литве танковую бригаду на 5000 человек и 105 «Леопардов». Собираются развернуть до дивизии. А чтобы всё это быстро поехало к театру военных действий, изобрели «военный Шенген» — потому что выяснилось, что не все европейские мосты не держат вес собственных танков. Заодно строят 500 «горячих точек» - логистических хабов - на дорогах и гоняют учения без перерыва: Steadfast Deterrence на все 32 страны, SWORD на 15 тысяч, Cold Response в Норвегии на 25 тысяч. Целые экономики годами работают на один-единственный сценарий. Осталась мелочь — уговорить Россию в нём сыграть.

ПРОВОКАЦИЯ ПЕРВАЯ: КАЛИНИНГРАД

Любимая площадка — Калининград. Область окружена со всех сторон и разговоры о ней давно не добрососедские. Командующий армией США в Европе генерал Кристофер Донахью ещё летом 2025-го выдал почти признание: Калининград «шириной всего 47 миль и окружён НАТО со всех сторон», а альянс способен «нейтрализовать его с земли в немыслимо короткие сроки». И добавил то, что обычно не произносят вслух: «Мы это уже спланировали и разработали». Спланировали нейтрализацию российского региона — и говорят об этом со сцены, под аплодисменты.

Литва подхватила с энтузиазмом отличницы. Глава МИД Кястутис Будрис призвал «превратить страх перед угрозой в чувство собственной силы» и пообещал «сравнять с землёй» военные базы в Калининграде. Смелое заявление для министра страны, которую на карте можно прикрыть мизинцем. А бывший замминистра Дариус Юргелявичус заодно проговорился, что готовый сценарий блокады у альянса уже лежит в столе.

И ведь не только болтают. Польша отрепетировала закрытие погранпереходов, оставив области очереди на полсуток. Литва обнулила транзит нефтепродуктов. Прибалтика выдернула Калининград из общей энергосети. Вдоль границы роют рвы и ставят «зубы дракона». Кольцо затягивают методично: суша, рельсы, энергия, на очереди воздух и море.

А дальше — простая арифметика. Если область задушить окончательно, миллион людей и крупная военная группировка окажутся в ловушке. И Россия будет вынуждена деблокировать их силой — пробивать сухопутный коридор через Сувалки или иначе. Вот этот вынужденный шаг и объявят «российской агрессией» с торжественным включением пятой статьи.

Путин обещал в ответ на блокаду «невиданную эскалацию вплоть до крупномасштабного конфликта» и «уничтожить» любого, кто атакует область. Намёк, кажется, поняли не все.

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

ПРОВОКАЦИЯ ВТОРАЯ: БАЛТИКА И НАШИ СУДА

Второй рычаг — море. Балтику записали во «внутреннее море НАТО» и взялись душить российское судоходство под лозунгом борьбы с «теневым флотом». Швеция задержала танкер Flora 1, Британия разрешила военным брать суда на абордаж в своих водах, Франция в июне отличилась досмотром уже в Атлантике. Генсек Рютте и не прячет цели: давление на флот — «большой раздражитель для русских», а союзники ищут, как «создать стратегические дилеммы для России». Раздражать соседа с ядерным арсеналом — стратегия, конечно, «дальновидная».

В мае солидное издание War on the Rocks предложило применить в Балтике «сценарий Ормузского пролива» — попросту перекрыть морской коридор. Расчёт прозрачен: один жёсткий досмотр, когда танкер уже идёт под охраной российского корвета, — и местный морской инцидент превращается в casus belli. А Кая Каллас, глава евродипломатии, высказалась в своем жанре политической шизофрении: «Осмелится ли Путин испытать НАТО — зависит целиком от нас». Прекрасная честность. Решение об эскалации Брюссель прямо записал за собой.

Генсек НАТО Марк Рютте Фото: REUTERS.

ПРОВОКАЦИЯ ТРЕТЬЯ: АРКТИКА

Третий фронт — Север, где у России две трети морского ядерного потенциала и Северный морской путь. Запад прилежно превращает Арктику в зону трения: Cold Response собрал в Норвегии 25 тысяч военных, Steadfast Deterrence сделало Заполярье главным театром, в высоких широтах «отрабатывают свободу судоходства». И отдельная деталь, мимо которой пройти нельзя: Норвегия открыла лагерь для подготовки украинцев. Тех самых украинцев, что уже набили руку на ударах по российским танкерам и портам. Зачем учить их арктической войне у самой нашей границы — вопрос, на который ответ напрашивается сам. Представьте, если безэкипажными катерами будет атакован наш атомный ледокольный флот. Или подводный...

Риторика под стать. Министр обороны Норвегии Сандвик заволновался про «Медвежий проход» у Шпицбергена — мол, это «прямая угроза Британии». Его британский коллега Джон Хили объявил Россию «величайшей угрозой Арктике со времён холодной войны» и удвоил контингент в Норвегии. Схема знакомая до зевоты: натолкать войск к чужому берегу, дождаться неминуемого соприкосновения — и предъявить Москве «агрессию в Арктике».

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall наращивает выпуск снарядов и техники. Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

ГЛАВНЫЙ ТАРАН — УКРАИНА

Но самый хитрый элемент замысла — даже не Калининград, а Украина. Идея простая, как валенок: измотать Россию на украинском фронте по максимуму, чтобы к началу большой партии с Европой мы подошли на последнем дыхании. Расчёт даже не прячут. Брюссельский аналитический центр CEPA в мае размашисто расписал «стратегию дикобраза»: надо «системно повышать цену каждого российского продвижения», а удары дронов по нашим НПЗ и терминалам нужны, чтобы «накапливать издержки на военную экономику России». Украина в этом сценарии — не союзник, а расходный таран, которым рассчитывают сточить российскую армию до главного выхода. И на учения в Норвегию украинцев возят не учить, а выжимать опыт — снять с чужой войны то, что сами оплатили чужой кровью.

Только вот арифметика у них не сходится. Потому что война на Украине делает нашу армию не слабее, а сильнее и технологичнее. И, что особенно пикантно, это признают сами генералы НАТО. Главком сил альянса в Европе генерал Каволи предупреждал: российская армия «активно тренируется и учится на боевом опыте». А западные аналитики скрепя сердце пишут, что «адаптивные возможности дают России преимущество в производстве оружия и мобилизации по сравнению с европейскими странами НАТО». Перевожу: пока Берлин и Париж зубрят украинские уроки по конспектам, российская армия сдаёт их на полигоне «Украина» в объёме, которого нет ни у одной армии мира.

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Инструмент, которым нас собрались обескровить, обернулся кузницей, в которой куют ту самую армию, что они собрались пугать.

Но вот главный вывод, который стоит усвоить твёрдо. Предотвратить войну мы можем только одним способом — становясь сильнее. Настолько сильнее, чтобы любая провокация разбилась о наш ответ ещё на стадии замысла, а сама мысль втянуть нас в войну показалась в Брюсселе слишком дорогой и слишком опасной. Сила — единственный язык, который там понимают без переводчика.

Но сила — это не только танки, ракеты и дроны. Боевой опыт и передовая армия — лишь одна опора. Рядом должны встать самодостаточная экономика, которую не обрушить ни санкциями, ни блокадой портов. Собственные технологии — от микроэлектроники и беспилотных систем до ИИ и космоса, — чтобы не зависеть от чужого рубильника. И, наконец, сплочённое общество, которое понимает, ради чего всё это. С последним у нас проблем никогда не было.

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