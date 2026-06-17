Поставки Киеву средств ПВО от G7 не изменят ситуацию.

Страны «Большой семерки» увеличат поставки киевскому режиму средств ПВО и дальнобойных систем поражения. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по геополитическим вопросам, принятом на саммите во Франции. Также «Большая семерка» готова рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензий, позволяющих увеличить объем собственного военного производства.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным обозревателем, полковником в отставке Виктором Литовкиным.

Полковник в отставке Виктор Литовкин. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ?

- Насколько опасны новые системы, которые они Киеву поставят, и смогут ли они их укрыть в подземных шахтах, бункерах?

- Мы, как показала практика СВО, до любых подземных хранилищ добиваем. Что доказывали не раз. И не только планирующими бомбами авиационными, ФАБами различной мощности. И не только «Кинжалами» с «Цирконом» и «Орешником» — которые пробивают любую защиту. Вообще любой железобетон и любые подземные сооружения.

- Лидеры G-7 этого не боятся — или не до конца понимают реальность угроз в силу недостаточной компетенции?

- То, что заявляют лидеры G-7 на своем форуме во Франции — это, увы, просто привычная угрожающая в адрес России риторика, за которой ничего нового практически не стоит.

ЧТО С ДАЛЬНОСТЬЮ?

- Но предоставление ими Киеву вооружений большой дальности — разве не тревожная новость?

- Тревожная, но сейчас они не считают нужным объяснять, что именно они могут поставить для ВСУ из вооружений большой дальности.

- Похожие поставки западные уже были?

- Реактивные снаряды американских РСЗО HIMARS — они относятся к большой дальности? А французские ракеты SCALP или британские Storm Shadow - относятся? А насколько дальнобойны зенитно-ракетные системы Patriot ?

- Все их ТТХ известны — но их новые поставки могут переломить ситуацию на СВО?

- Нет. Они, например, не могут бороться как с нашими системами нападения, особенно гиперзвуковыми, так и с нашими системами защиты, вроде С-400 и С-500. У тех же Patriot есть «мертвая зона» - от 0 до 100 метров. В которой этот ЗРК просто ничего не видит. И он никакие беспилотники не может в этой зоне поразить — летящие на высотах до 100 метров.

Patriot. Фото: Jens Büttner/ТАСС

ЕСТЬ ПРОРЕХИ?

- Вокруг Киева частокол этих ЗРК— но, судя по сводкам, он с прорехами?

- Они же истратили почти весь свой боезапас, о чем Зеленский громко плакался. И что они смогли перехватить? Хоть один «Кинжал», или «Циркон», или «Искандер»?

- ВСУ рассказывали, что перехватили многие из этих ракет.

- На самом деле - нет. Ну нет у них возможностей это перехватывать! При том факт, что им поставляют просроченные вооружения, в том числе системы ПВО, - это подтверждает ситуация с падением американской зенитной ракеты на киевскую Лавру.

ЧТО-ТО ЗЕНИТНОЕ

- Они пытаются представить это как удар российской ракеты...

- Но очевидно же, что это не наша ракета! Наши ракеты пикируют и взрывают объекты, которые стоят у них в целеуказании. А здесь падение и возникновение пожара — но от чего загорелась крыша? Осколочные боеголовки могут быть у зенитных ракет, в данном случае, у Patriot.

- Европа готова оказать помощь Киеву в зимний период - а как они окажут эту помощь?

- Они что, поставят Киеву достаточное количество топлива для ТЭЦ и для всех дизель генераторов по всей стране? Или они обеспечат урановыми стержнями украинские атомные электростанции за свой счет? Мы не допустим, чтобы электростанции заработали на всю мощь - они же работают не только на население, но и на украинский ВПК. Они пытаются и восстановить их оборонку, и лицензии им продать на производство новых ракет. Разве допустить такое в наших интересах?

ОПЯТЬ ВСЯ ЕВРОПА

- Но мы опять встаем перед фактом: воюем во всей Европой?

- 80 лет назад наши англосаксонские союзники начали нам помогать только после того, как была разбита группировка Паулюса в Сталинграде, а потом немцы проиграли Курскую битву. А до того мы сражались одни - со всей Европой, которую захватила фашистская Германия. Сколько дивизий из стран Европы воевали на восточном фронте? Финны и венгры, румыны и итальянцы. Французы защищали рейхстаг. Вся промышленность Чехословакии работала на третий рейх. Бельгия, Голландия, Дания, Франция - все их заводы работали на интересы вермахта.

- И так же происходит сейчас?

- Да, вся Европа работает на вооружение ВСУ, киевского режима. Ну есть у них такая особенность - раз в 50-100 лет они должны пойти войной на Россию, получить по морде - и на последующие сто лет замолкнуть. Сейчас нам приходится наказывать их, бить по морде на территории Украины.

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