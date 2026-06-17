В Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с юными футболистами из Беларуси. Фото: REUTERS.

ВСУ нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, сообщает глава региона Ковальчук. В результате атаки погибла женщина-сопровождающая, ранены шестеро человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь. Юные футболисты ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Сообщается, что удар нанес дрон-камикадзе самолетного типа.

У произошедшего может быть несколько объяснений. Первое – оператор украинского дрона не нашел подходящую военную цель и, на исходе заряда аккумулятора, атаковал то, что было ближе всего. Второе – «накосорезил» ИИ, перепутавший гражданский транспорт с армейской машиной. Третье – дроновод выцеливал конкретно этот автобус, прекрасно зная, кто находится внутри.

Голубая мечта Украины – втянуть Белоруссию в войну. Открытие второго фронта вынудит Россию перебрасывать войска на новое направление для защиты союзника, что ослабит ее давление на ВСУ на других участках фронта. Кроме того, конфликт Киева с Минском может спровоцировать втягивание в заварушку Польши и стран Балтии.

Далее – боевые действия могут стать прикрытием для проникновения в страну белорусских вооружённых оппозиционеров, которые при полной поддержке Запада попытаются снести законную власть и, тем самым, лишить Россию одного из немногих союзников. Наконец, расширение географии конфликта отбросит назад все мирные инициативы.

В Киеве, вполне возможно, цинично рассчитали, что удар по детям станет для Белоруссии casus belli.

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