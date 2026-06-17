Киевские боевики продолжают бить по мирным людям. Фото: REUTERS.

Киевские боевики продолжают бить по мирным людям. В среду 17 июня ВСУ атаковали автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области. К сожалению, не обошлось без жертв. Есть и пострадавшие, большинство из которых - юные спортсмены, ехавшие отдохнуть на юге России.

17 июня ВСУ атаковали автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Последние новости об атаке ВСУ на автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области 17 июня 2026

О теракте киевских боевиков 17 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

«Украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии», - написал он в своих каналах.

По словам политика, украинские военные нанесли целенаправленный удар с помощью БПЛА самолетного типа. Ребята из Гомеля в свою очередь ехали на отдых в Геленджик.

«Утверждения о том, что спорт вне политики, остаются враньем. Сегодня произошла беда, которая не оставит равнодушным никого! - комментируют в правительстве региона. - Детская футбольная команда из Гомеля ехала через Почепский район. И в момент движения автобус был атакован.

Сострадание семье погибшей, а также всем пострадавшим и им близким выразили в местном футбольном клубе «Динамо-Брянск». Там выразили готовность предоставить гостиницу на учебно-тренировочной базе для проживания семей раненых на период лечения и восстановления.

Сейчас на месте удара ВСУ по автобусу футбольной команды работают экстренные службы. Сохраняются риски повторных прилетов.

На том же участке трассы А240, где зафиксирован удар по автобусу, атакован был автомобиль, в которым находились беременная женщина и дети. Их состояние уточняется.

В Брянской области во вторник, 17 июня беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по машине с беременной женщиной и детьми. Об этом сообщили в оперативных службах.

ВСУ атаковали автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области - что произошло

Следственный комитет уже отреагировал на атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Заведено уголовное дело о теракте.

«По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области СК России заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт», - заявили в ведомстве.

По информации правоохранителей, в двухэтажном автобусе ехали ребята из детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы. Там находились 44 пассажира, из которых 28 детей-спортсменов. Все они планировали отдохнуть на юге.

«По предварительным данным, погибла женщина, шесть человек получили ранения, они госпитализированы», - говорят в Следкоме.

Информация о других пострадавших уточняется. Следователи устанавливают виновных, причастных к обстрелу.

Что известно о погибших и пострадавших при ударе ВСУ на автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области

К сожалению, теракт ВСУ не обошелся без жертв. Есть и пострадавшие при ударе дрона.

«В результате целенаправленного удара погибла на месте женщина, сопровождающая команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей», - заявил Егор Ковальчук.

По словам главы региона, все пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Им оказана необходимая медицинская помощь. Что касается остальных пассажиров, то их в ближайшее время вернут домой.

По информации Минздрава РФ, один пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии. У остальных госпитализированных оно оценивается как средней тяжести.

Реакция на атаку ВСУ на автобус детской футбольной команды в Брянской области

Очередной теракт со стороны Украины не остался без внимания. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала его военным преступлением.

«С точки зрения международного гуманитарного права, это военное преступление, когда страдают беззащитные, когда страдают дети. Я свяжусь с коллегами из Белоруссии и буду держать ситуацию на контроле», - сказала она журналистам.

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