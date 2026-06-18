Создатель заведения у себя на балконе. Фото: Петр Мартюк/nishevo.ru

В столице все больше кафе формата «Только окно выдачи заказа». Часто они расположены в переулках и дворах. А в меню всего пара блюд и напитков. Ютиться едокам предлагают на окрестных лавках и парапетах.

Казалось бы, при таком сервисе кафешки должны проиграть конкуренцию заведениям, где есть хотя бы столы и стулья, а тем более официанты. Тем более что цены в новомодных кафе не намного ниже. Но окна выдачи заказов собирают толпы, среди модников — ажиотаж.

Заказы спускают с балкона по веревке. Внутри контейнера — кусок пирога. Фото: Петр Мартюк/nishevo.ru

Кафешки без сервиса стали называть «нишевыми». Нишевость — тренд года, вокруг которого много шуток. Нишевые хотят быть не как все: увлекаться нетипичными хобби (вроде музыки на кассетных плеерах), одеваться как в «нулевые». Ходить в заведение с огромной очередью и есть условный хот-дог за 700 рублей на скамейке — тоже нишево.

Москвич Петр Мартюк открыл самое нишевое заведение Москвы. Парень живет в «сталинке» на Ленинградском проспекте. В его кафе нет посадочных мест, большие очереди (все по канонам!). Создатель решил совсем уж усложнить гостям жизнь и посмотреть что из этого выйдет. Еду он спускает по веревке со своего балкона на пятом этаже. При этом сделать заказ гость может только через SMS.

Мы поговорили с москвичем. Первым делом поинтересовались: его кафе — это большая шутка над нишевостью?

Печет москвич пироги сам. В будущем думает добавить в ассортимент булочки. Фото: Петр Мартюк/nishevo.ru

— Не то чтобы я прям ее обстебывал. Мне стало интересно, получится ли сделать максимально странное заведение, которое привлечет людей. У народа заканчиваются деньги, но люди продолжают искать модные рестораны, готовы терпеть страдания и лишения, — рассказал KP.RU креативный директор Творческого объединения «Любители» Петр Мартюк.

В меню кафе москвича всего две позиции. Из еды — вишневый пирог. Парень печет его сам. Вдохновился рецептом из культового сериала «Твин Пикс». В качестве напитка — черный кофе. Зерно из Колумбии Петр заваривает вручную в воронке: в керамический конус ставится бумажный фильтр и медленно проливается вода. На одну чашку уходит пять минут. Петр — один, а под балконом ждут люди. Долго ждут. Зато нишево!

— Пирог спускал в контейнере по веревке. А у кофе — подвели крышечки, не получается их нормально привязать. Поэтому спускаюсь с пятого этажа сам и отдаю заказ. Да, это долго. Но и заведение у меня нишевое!

Цены в своем кафе-балконе москвич ставить не стал. Кормит за добровольное пожертвование. Как и пристало таким заведениям, график работы у него странный — как вздумается основателю.

— Первый раз работал 13 июня. Я сделал анонс в соцсетях и пришло кучу незнакомцев. Буду повторять этот опыт!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охота за люберецким полтергейстом: нечто держит семью в страхе уже 24 года

«Мы не фудкортники, мы - нормисы»: зачем подростки часами сидят в фудкортах