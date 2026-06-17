«Теперь слово за судом»: Москвичи потребовали, чтобы по состоянию здоровья блогерши Лерчек провели новую экспертизу

Некоторых людей смущает цветущий вид и активный образ жизни блогера Лерчек после прохождения химиотерапии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Москвичи просят суд провести новую экспертизу состояния здоровья блогерши Валерии «Лерчек» Чекалиной. Напомним, 33-летнюю маму четырех детей судят за валютные операции по подложным документам. Ей может грозить до 10 лет колонии. судебный процесс стартовал в конце прошлого года, однако затем стало известно, что врачи обнаружили у Валерии Чекалиной онкологическое заболевание. Процесс приостановили до улучшения ее состояния. Однако многих обывателей удивило, что несмотря на заявления, что Лерчек начала курс химиотерапии, на публикуемых ее возлюбленным Луисом Сквиччиарини фотографиях и видео у женщины очень цветущий вид.

Именно поэтому некие граждане требуют еще раз проверить реальное состояние здоровья блогерши.

- В Гагаринскую прокуратуру с подобными заявлениями обратились сразу несколько жителей Москвы, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. – Их обеспокоенность вызвали опубликованные в соцсетях фотографии Чекалиной – параллельно с прохождением курса химиотерапии, она посещает спортивный зал. Заявители просят, если состояние здоровья женщины позволяет, продолжить судебный процесс. Эти заявления из прокуратуры направлены в суд. Только он на данном этапе, когда уже идет судебный процесс, имеет право инициировать новую медицинскую экспертизу.

Многих обывателей удивило, что на фото у Лерчек очень цветущий вид, а также их смутил ее поход в спортзал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«ВОЗМОЖНЫ ДВА ВАРИАНТА»

Юрист, замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков в разговоре с корреспондентом KP.RU уточнил, что само по себе ходатайство прокуратуры не означает автоматического проведения повторной экспертизы.

- Суду нужно оценить, имеются ли предусмотренные законом основания для назначения повторной судебной экспертизы, - рассказал эксперт. - Возможны несколько вариантов. Во-первых, суд может отказать в удовлетворении ходатайства, если посчитает, что ранее полученные медицинские заключения являются достаточными, непротиворечивыми и не вызывают сомнений в своей достоверности. В этом случае производство по делу останется приостановленным до изменения состояния здоровья подсудимой либо появления иных значимых обстоятельств. Во-вторых, если суд усмотрит наличие серьезных сомнений в обоснованности ранее представленного экспертного заключения, может быть назначена повторная экспертиза. Ее будет проводить уже другим экспертом или экспертным учреждением.

- Важно понимать, что фотографии из спортзала, публикации в социальных сетях или публичная активность сами по себе не свидетельствуют ни о наличии, ни об отсутствии онкологического заболевания, - уточняет правозащитница, пресс-секретарь коллегии адвокатов «Бастион защиты» Екатерина Дашевская. - Многие пациенты продолжают вести активный образ жизни даже во время лечения, поэтому оценивать подобные обстоятельства должны исключительно специалисты-медики, а не диванные эксперты. В российской практике суды обычно не склонны бесконечно перепроверять врачей только потому, что общественность осталась недовольна их выводами.

Лерчек прошла химиотерапию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

БОЛЕЗНИ МОГУТ СИМУЛИРОВАТЬ?

При этом эксперты отмечают, что в адвокатской практике встречаются ситуации, когда участники судебных процессов симулируют заболевания.

- Речь идет не только об уголовных, но и о гражданских делах. Иногда участники процесса пытаются затянуть рассмотрение дела, ссылаясь на болезнь, невозможность явки в суд или прохождения следственных действий, - говорит Дмитрий Матюшенков. - Именно поэтому суды и правоохранительные органы достаточно внимательно относятся к медицинским документам и при возникновении сомнений назначают экспертизы.

- Но чаще речь идет не о полном выдумывании болезни, а о преувеличении тяжести состояния либо попытках использовать медицинские документы для затягивания рассмотрения дела, - дополняет Екатерина Дашевская.

При этом правозащитница обращает внимание на важный процессуальный нюанс:

- Если новая экспертиза все-таки будет назначена, она не обязательно будет отвечать на вопрос болен человек или нет. Гораздо чаще эксперты отвечают, препятствует ли состояние здоровья участию в судебном процессе. Человек может действительно страдать тяжелым заболеванием, но при этом быть способен участвовать в судебных заседаниях. Если же будет установлено, что представленные ранее сведения не соответствуют действительности, это может повлечь возобновление рассмотрения дела и дополнительную процессуальную оценку обстоятельств предоставления таких сведений суду.

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