Россияне рассказали, каким автомобилям отдают предпочтение

54% опрошенных россиян ездят на отечественных авто

Автомобильный бренд Volga рассказал о планах на текущий год. Производитель намерен выпустить около 30 тысяч автомобилей до конца года и реализовать 25-27 тысяч машин. На фоне таких новостей россияне рассказали о своих предпочтениях и сообщили, что ездят на отечественных машинах, а не на иномарках. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так, 54% респондентов рассказали, что они ездят на российском автомобиле, не уточняя водят его сами, или это семейная машина. Респонденты отметили, что такие авто более доступны, а также в отличие от иномарок для них можно без проблем приобрести все необходимые запчасти. Кроме того, сейчас в России большой выбор машин на любой вкус, от проверенной годами «Нивы», до современных версий «Москвича» или «Волги». Кроме того, многие добавили, что ездят на «Жигулях», машина у них в семье может и старенькая, зато надежная.

А вот 41% опрошенных россиян признались, что отдают предпочтение иномаркам, считая их более надежными. Некоторые отметили, что у них проверенные модели авто от корейских или европейских брендов, нередко купленные еще до начала ввода санкций. Другие отметили, что обновили машину не так давно, и выбрали китайскую новинку, благо сейчас на рынке богатый выбор таких авто.

«Конечно, у меня иномарка, другие машины даже не рассматриваю», - говорит участник опроса.

Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое». Респонденты рассказали, что машинами не пользуются, предпочитают либо общественный транспорт, либо выбирают велосипед, самокат, если расстояния не большие – могут пройтись пешком.

«Я хожу пешком. Это гораздо полезнее», - уверенно говорит участница опроса.

«Чаще всего езжу на велосипеде, удобно», - делится другой.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи человек.

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