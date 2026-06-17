Четыре нестандартных истории любви звезд: Как Сафонов, Спиваковский, Ветров и Макаров остепенились после женитьбы на красивых стюардессах

В июне 2026 года звезда мирового футбола Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Маргаритой Кондратюк Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года звезда мирового футбола Матвей Сафонов сыграл свадьбу в Москве. Его второй женой стала Маргарита Кондратюк, с которой футболист Сафонов познакомился в небе — женщина работала стюардессой. Звезды спорта, кино, эстрады летают часто — соревнования, съемки, спектакли, концерты. Сайт KP.RU рассказывает 4 счастливых истории любви, в которых мужчины-звезды познакомились с будущими женами в небе, потому что красавицы в то время трудились стюардессами. Для всех знаменитых мужчин это был не первый брак — но эти союзы стали счастливыми.

ДАНИИЛ СПИВАКОВСКИЙ

Ровно 20 лет назад актер Даниил Спиваковский летел из Москвы в Питер на съемки фильма «Дом на Английской набережной». На тот момент он был давно разведен (детей не было), слыл ловеласом, но не мог найти ту самую единственную. В самолете Спиваковский был очарован стюардессой Светланой — глаз не мог отвести, сердце стало биться «чаще». А она подошла, чтобы взять автограф для других бортпроводников. На этом общение закончилось. А актер после того перелета не мог забыть девушку, звонил в авиакомпанию, просил передать свой номер телефона стюардессе Светлане. Светлана ему в итоге позвонила — но не та… Позже он раздобыл номер «своей Светы». Она оказалась на 18 лет младше и была абсолютно не настроена на отношения, тем более с мужчиной старше себя.

Даниил Спиваковский с женой Светланой и детьми Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня Светлана Спиваковская рассказывает как два месяца до первого свидания настойчиво преследовал ее судьбоносный пассажир: «Даня был настойчив. Он встречал меня с рейсов, просто ездил как пассажир, постоянно звонил и писал. Мне на тот момент было всего 19 лет, поэтому я была не уверена, что готова к настолько серьезным отношениям. И вот однажды он вдруг перестал звонить — телефон молчал две недели, тогда уже я набралась смелости и позвонила...» Через полгода отношений Светлана вышла замуж за актера Спиваковского и переехала из Питера к нему в Москву: говорит, что ни разу об этом не пожалела — счастлива в браке. Специальность к Светланы Спиваковской дизайнер интерьеров, но она работает женой и мамой — и счастлива. Сегодня 56-летний Даниил Спиваковский также смотрит на жену Светлану влюбленными глазами. А рядом с ними уже четверо детей — 18-летняя Даша, 15-летний Даниил, 13-летний Андрей, 4-летний Степан.

МАТВЕЙ САФОНОВ

27-летний голкипер сборной РФ и французского ПСЖ Матвей Сафонов зарегистрировал отношения с Мариной Кондратюк год назад в российском консульстве в Париже. А этим летом пара сыграла шикарную свадьбу в Москве.

Матвей Сафонов с Мариной Кондратюк Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Познакомился Сафонов со своей Мариной в самолете — она работала стюардессой на чартерных рейсах ФК «Краснодар», за который тогда играл футболист. Присмотрелся к красавице в небе и стал оказывать знаки внимания, вскоре понял, что «влюблен по собственному желанию» — вместе Марина и Матвей с 2022 года, официально объявили себя парой в 2023 году. Мелодраматической эту историю делал тот факт, что в 2021 году футболист женился в первый раз, у него родилась дочь, а через четыре месяца этого же года пара развелась. Некоторые в крахе семьи обвиняли симпатичную стюардессу, особенно в тот период, когда первая супруга Сафонова судилась с ним за долг по алиментам.

Сама Кондратюк, отвечая сразу на все обвинения в свой адрес, так подписала видео с мужем после регистрации брака: «Да, мы женаты. Да, по обоюдному согласию. Нет, я не делала приворот. Нет, я не беременна». Естественно, что как только начались отношения с Сафоновым, так Кондратюк оставила работу стюардессы. Марина на 4 года старше мужа, сейчас она блогер. Образование у жены знаменитого футболиста высшее — училась в Кубанском аграрном университете на специальности «налогообложение», после карьеры стюардессы, работала менеджером, была стендап-комиком, вела в Сети свое шоу.

АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ

54-летний актер Алексей Макаров женился четвертый раз четыре года назад на Полине Загоскиной, которая младше его на 23 года. Пара расписалась в МФЦ, отметили с близкими в ресторане. Был разгар пандемии, поэтому пышную свадьбу артист пообещал закатить на 10-летие совместной жизни. Полина — выпускница педуниверситета, но трудилась стюардессой. В небе ее увидел и влюбился Алексей Макаров.

Алексей Макаров и Полина Загоскина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Загоскина говорит: «Я не узнала в нем артиста, думала — бизнесмен. Мне на ушко старший бортпроводник шепнул, что это Алексей Макаров, сказал почитать в интернете кто это...» Макаров выпросил у девушки номер телефона. Начались звонки, ухаживания, добивался молодую красавицу артист, включив все обаяние — она сдалась не сразу. Пришлось потрудиться. В том числе и над собой — начал худеть, заниматься спортом, завязал со всеми вредными привычками. С момента знакомства с Полиной и по сей день ни капли спиртного в жизни артиста нет. Макаров говорит: влюбился на высоте 10 тысяч км в красивую женщину, а она еще и хорошим человеком оказалась.

ГЕННАДИЙ ВЕТРОВ

Геннадий Ветров тоже влюбился в молоденькую стюардессу и женился на Оксане Вороничевой Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

67-летний артист разговорного жанра Геннадий Ветров тоже влюбился в молоденькую стюардессу и женился. Это его четвертая жена — и именно Оксана Вороничева родила Ветрову единственную дочь Марию. Четвертая жена Ветрова младше его на 28 лет, познакомились они 14 лет назад — артист летел на выступление в Мурманск, заприметил симпатичную стюардессу в самолете — попросил у Оксаны номер телефона, а она отказалась его дать. Геннадий Анатольевич на тот момент был трижды разведен и весьма опытен в делах амурных — выпросил номер молодой бортпроводницы у ее начальницы на борту. Учтивость, терпение, настойчивость, красивые ухаживания смогли растопить сердце Оксаны и ее сомнения насчет отношений со столь взрослым мужчиной. По началу молодая женщина так смущалась разнице возраста, что называла Ветрова по имени отчеству, тогда он стал говорить ей — Оксана Борисовна: так разрядил обстановку. В итоге 12 лет назад пара поженилась, 10 лет назад у них родилась дочь. Ветров души не чает в девочке, следит за здоровьем, много работает, а жена занимается домом и ребенком.

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