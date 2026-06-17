«Шифр-5» отправляется в прошлое: стали известны подробности продолжения ретро-сериала

Сериал «Шифр» вернется с пятым сезоном после закрытия. Фото: ПЦ «ЛЕАН-М»

Как уже сообщал KP.RU, тепло принимаемый публикой сериал «Шифр» вернется с пятым сезоном после закрытия. Об этом стало известно еще в 2025 году. И тогда Елена Панова, одна из звезд проекта, подтверждала нам, что работа над сценарием ретро-сериала Веры Сторожевой активно ведется. Правда, подробностей не выдала.

Лишь сообщила, что «все девочки рады вернуться». Тут мы можем вспомнить, что финал четвертого сезона в целом позволял авторам (Ольга Гнедич, Вера Сторожева, Ростислав Нестеров и др.) сценария длить детектив. Напомним, что героини — сотрудницы шифровального спецподразделения ГРУ Ирина Зимина (Марьяна Спивак), Анна Дорофеева (Екатерина Вилкова), Катерина Свиридова (Елена Панова) и Соня Теплицкая (Яна Дюбуи) — не погибли. Не стало лишь Сергея Пускепалиса, который исполнял роль офицера МУР Проскурина — актер разбился в сентябре 2022 года, перевозя броневик для нужд Донбасса. Но «Шифр» решили возродить. И, скорее всего, посвятят именно Сергею Витауто.

Фото: ПЦ «ЛЕАН-М»

А теперь стали известны некоторые подробности пятого сезона сериала. Создатели решились обернуть время вспять — и перенесли действие «Шифра» из 1956 года, откуда все начиналось, в еще боле далекое прошлое.

Сюжет новых серий развернется в Москве после окончания Великой Отечественной войны.

— Главные героини, четыре бывшие шифровальщицы, используют свои аналитические способности и опыт для распутывания сложных и опасных дел, — указано в релизе.

Бессменный постановщик «Шифра» Вера Сторожева особенно подчеркивает, что главное достижение — сохранить «химию» основного актерского состава проекта (к которому, кстати, присоединилась сильно похудевшая звезда театра Агриппина Стеклова).

Фото: ПЦ «ЛЕАН-М»

— Мы очень рады вернуться к съемкам пятого сезона, — признала Сторожева. — Прошло два с половиной года [с момента выхода 4 сезона], наши девочки-героини действительно соскучились. Самое удивительное — они сразу, с первых съемочных дней, впрыгнули в образы. Я немного боялась, что будут какие-то шероховатости, но все прошло изумительно, получились очень хорошие сцены. И отдельное счастье — видеть, как вся наша группа, вся команда осталась целиком. Люди подгадывают под наш запуск, даже ждут, не работают, чтобы снова вместе встретиться в любимом деле. Это дорогого стоит.

Фото: ПЦ «ЛЕАН-М»

Кроме перечисленных артистов в продолжении детектива заняты Светлана Колпакова, Наталья Суркова, Максим Стоянов, Мария Смольникова, Леонид Бичевин, Дарья Урсуляк и другие.

Съемки новых эпизодов «Шифра» проходят в Москве, Кисловодске и Санкт-Петербурге. Премьера пятого сезона планируется в новом телесезоне 2026/2027.

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