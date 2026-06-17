Илон Маск – чемпион: свежеиспеченный триллионер запустил в космос больше спутников, чем все человечество

Илон Маск стал первым на Земле триллионером Фото: REUTERS.

Илон Маск запустил больше спутников, чем все остальное человечество за всю историю космической эры. Такие данные приводит аналитик компании Astranis Space Technologies (AST) Кристиан Кейл. Это еще один бриллиант в корону Маска, который на днях, после успешного IPO компании Space X, стал первым на Земле триллионером. И скоро отмечает свое 55-летие. Тот случай, когда и не знаешь, что и подарить.

БЕССПОРНОЕ ЛИДЕРСТВО

Вот только сухие цифры: Space X запустила 15 262 спутника. Все прочие, включая и государства, и частные компании, с 4 октября 1957 года – лишь 15 138. Такие дела. И больше всего впечатляет, что компания Илона Маска активна лишь последнее десятилетие, а космическая эра началась вообще-то почти 70 лет назад.

Space X запустила 15 262 спутника. Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Маск, конечно же, заметил эти выкладки, и прокомментировал: это только начало. Через пять лет у Space X будет впятеро больше спутников, чем у остального мира.

Секрет успеха прост. Годами ракеты выводили в космос один спутник, редко несколько. Маск предложил концепцию мини-спутников, и его ракета Falcon выбрасывает их скопом, как одуванчик свои «парашютики» под порывом ветра. Основная доля запусков компании – это спутники связи (системы Starlink и Starshield).

Речь Илона Маска перед началом открытия торгов проецируется на экран на Таймс-сквер Фото: REUTERS.

ЖЕСТКАЯ КРИТИКА

Статистика – штука убедительная, и бесполезно говорить, что один запуск к Венере или к Юпитеру перевешивает десятки и сотни крошечных ретрансляторов интернета, которые летят кавалькадой по ночному небу.

Лет десять назад Маск сделал себе имя, заявив о переселении миллиона человек на Марс. С тех пор Space X ничего не запустила ни к Марсу, ни куда-либо еще в дальний космос, а ее тяжелая ракета Starship, призванная покорить Солнечную систему, остается ненадежным прототипом. Но победителей не судят.

Компания Space X также часто критикуется за то, что спутники у нее «одноразовые», и именно со старлинками связывают колоссальный рост объемов космического мусора.

В самом деле, среднее время жизни одного старлинка составляет, теоретически, от 5 до 7 лет. На практике из примерно 10 тысяч аппаратов уже не работает 1200 штук. Это связано и с издержками массового производства, и с низкой – то есть более рисковой – орбитой, где атмосфера Земли еще достаточно плотная, и тормозит космические аппараты.

Согласно статистике, на орбите сейчас около 40 500 отработанных объектов крупнее 10 см. Если брать «кусочки» от 1 до 10 см, такого 1,2 миллиона, а мельче сантиметра – около 330 миллионов. Конечно, никто не запускал в космос всю эту «пыль», она образовалась сама. Спутники сталкиваются друг с другом и дробятся. Операторы Space X вынуждены совершать тысячи корректирующих маневров в год, чтобы уберечь свои детища от столкновений. И вся эта картина сформировалась буквально на наших глазах, с 2020 года, а причина – именно в микроспутниках.

Постоянно звучат предостережения, что вот-вот, и рукотворные объекты начнут сталкиваться неконтролируемо, и никакие маневры не помогут. В таком случае всего за несколько часов или дней все, нами запущенное, превратится в кольцо обломков, как у Сатурна. Человечество на десятилетия потеряет возможность выводить что-либо в космос, придется ждать, пока кольцо рассосется само.

Огромный бюст Илона Маска, установленный возле штаб-квартиры компании SpaceX и космодрома в Техасе Фото: REUTERS.

НА МАРС ВСЕ-ТАКИ ПОЛЕТИТ

Несмотря на критику, вклад Маска в космический прогресс громаден, заявил KP.RU академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

- Я бы не стал смешивать количественную статистику запусков с разговорами о том, что серьезные межпланетные миссии «важнее». Маск запустил много спутников, они работают, выполняют свои задачи. Не будем же мы запускать только «Юноны» (миссия к Юпитеру – КП). Нам нужны и навигация, и дистанционное зондирование Земли, и связь.

Касательно планов Маска превзойти всех впятеро – это не хвастовство, а вполне реалистичный расклад, считает эксперт:

- Если все пойдет так, как идет сейчас, то, что говорит Маск, вполне реально, - считает Александр Железняков.

К Марсу Маск все равно полетит, вопрос, в какой конфигурации и когда:

- Я думаю, говоря о первом беспилотном полете к Марсу в 2028 году, Маск излишне оптимистичен. Вероятнее всего полет состоится позже. Что касается пилотируемой миссии, я считаю, что она не состоится ранее середины XXI века, - говорит Александр Железняков.

Космический корабль SpaceX Starship и ускоритель Super Heavy Фото: REUTERS.

До Марса Маску предстоит показать себя в лунной программе, она завязана на тяжелую ракету Starship, и именно здесь сосредоточены основные риски:

- Работы идут, до завершения еще далеко. Нельзя исключать, что околоземная миссия, запланированная на будущий год, и ставящая целью испытания оборудования и компонентов, будет отложена. Но не будем забывать, что в лунной программе сейчас сосредоточены громадные интеллектуальные и финансовые ресурсы, - резюмирует Александр Железняков.

Маск говорил, что хотел бы стать «императором Марса», купив, вместе с миллионом землян, «билет в один конец». Основать новое человечество – звучит красиво.

КСТАТИ

Китай наступает на пятки

Китай запустил ракету-носитель Long March-12 в среду, 17 июня, с коммерческой космодромной площадки в южной островной провинции Хайнань, отправив в космос группу интернет-спутников. Фото: Liu Jianqiu/XinHua/Global Look Press

Несмотря на впечатляющее лидерство Маска, Китай наступает на пятки Соединенным Штатам, свидетельствует свежая статистика. С 2016 года США со всех своих космодромов совершили 754 запуска, Китай – 513 (напомним, что один запуск может вывести на орбиту десятки спутников). Главной площадкой в США остаются космодромы на мысе Канаверал (499 запусков), а в Китае – космодром Цзюцюань (188 пусков). Россия за эти 10 лет сделала 192 запуска, и главные площадки у нас – Байконур (98) и Плесецк (74). Подтягивается космодром Восточный (20 запусков). Вне территорий трех крупных космических держав выделяется космодром Куру во французской Гвиане. Удобно расположенный около экватора, что позволяет запускать аппараты с минимальными затратами энергии, он за 10 лет совершил 75 запусков.

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