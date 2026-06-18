Сати Казанова высказалась о возвращении «Фабрики звезд», безумных фанатах, воспитании дочери и будущем человечества: «Мир уже не будет прежним»

Певица Сати Казанова стала гостем Радио «Комсомольская правда». Фото: Андрей Минаев. Перейти в Фотобанк КП

Певица Сати Казанова стала гостем Радио «Комсомольская правда». В откровенном разговоре артистка вспомнила годы бешеной популярности после «Фабрики звезд», рассказала о поклонниках, которые дарили ей лошадей и пытались пробраться в ее дом, а также призналась, почему сегодня не исполняет старые хиты. Кроме того, Сати объяснила, в чем видит секрет крепкого брака, поделилась взглядами на воспитание дочери и порассуждала о будущем человечества. Отдельно певица рассказала о своем музыкальном проекте Sati Ethnica и о том, что лично для нее означает осознанность. Полную запись эфира с Сати на Радио КП смотрите в ВК Видео.

Сати объяснила, в чем видит секрет крепкого брака, поделилась взглядами на воспитание дочери и порассуждала о будущем человечества. Фото: Андрей Минаев. Перейти в Фотобанк КП

«Однажды поклонник дарил мне коня»

— У меня есть ощущение, что вы постепенно дистанцировались от красных дорожек, вот этого пафосного мира шоу-бизнеса. Это произошло само собой или вы специально к этому шли?

— Нет, не специально, просто как-то органически произошло. В России я не так много бываю. К примеру, этим летом за июнь и июль в общей сложности проведу в Москве две недели, а то и меньше. Август тоже под вопросом. Скажу честно, я не вижу большого смысла в светских мероприятиях, если это не связано с делом. Если какая-то номинация или что-то важное, то да. Но поскольку я делаю музыку, которая уже достаточно вне этого формата, и мы не так уж и пересекаемся, то находиться на этих мероприятиях просто ради светской хроники мне неинтересно.

Чтобы собраться на такую дорожку, надо полдня готовиться. Потом ты нарядился, нанес все эти «шпаклевания», доехал, поулыбался на камеру возле фотозоны, и что? У меня всегда глубочайшее разочарование и опустошение после такого. А когда это по делу, я понимаю, для чего это. Особенно если это про выступление. Тогда я, конечно же, с радостью приду. Мы сейчас собираем концерты, и когда я пела поп-музыку, которую знали миллионы, я не собирала такие залы. И публика не была такой включенной, и я не была в нее так вовлечена.

— Общаетесь ли сейчас с кем-то из фабрикантов?

— Да, конечно. Буквально вчера пересеклись с Юлей Паршутой, хотя мы с разных «Фабрик», на мероприятии, куда приезжал один из ярчайших духовных лидеров Шри Шри Рави Шанкар. Он рассказывает про осознанную жизнь, счастливую жизнь благодаря доброте, о практике медитации. То есть такие очень понятные вещи он несет. И миллионы людей следуют за ним. С Сашей и Иришей мы тоже поддерживаем связь, не то чтобы очень активно, но у нас очень теплые отношения. Мы родные люди. Восемь лет, что называется, от звонка до звонка жили вместе. Поэтому уже не потеряемся.

Фото: личный архив Сати Казановой

— А были какие-то безумные фанаты?

— Однажды поклонник дарил мне коня. Я не приняла, слава богу. Что бы я с ним делала? Хотя, если честно, с конем бы я разобралась, а вот с фанатом… Были и нездоровые истории. Кто-то пробирался в мой жилищный комплекс. Звонок в дверь, открываю в халате, с полотенцем на голове, а человек бросается ко мне с криком: «Сати Казанова, я вас люблю!». Я успела захлопнуть дверь с криками: «Охрана, полиция!». Его забрали, но поскольку у него были справки из психоневрологических диспансеров, говорили, что он нездоров, и отпускали его. И вот так он несколько раз пробирался.

Был еще один поклонник, которого я долго отшивала. Так он на одно женское мероприятие в Петербурге пробрался переодетым в женщину: надел парик на лысую голову и женскую одежду. Когда я его увидела, у меня был шок. Зато есть что вспомнить…

— В те времена для вас вообще важен был доход?

— Для молодой двадцатилетней девчонки зарабатывать столько, сколько нам тогда платили, было очень круто. Понятно, что могло быть и больше, но для меня все, что произошло — «Фабрика», все эти возможности — было таким подарком судьбы, что даже мысли не возникало, что нужно просить платить больше. Я была очень благодарна и очень счастлива. Этими деньгами я смогла сделать много полезного для родителей. А для себя, если честно, просто покупала шмотки. Потом и в это наигралась. Сейчас уже отношусь ко всему гораздо спокойнее.

— Юрий Аксюта недавно заявил, что «Фабрика звезд» возвращается на Первый канал. Как думаете, будет ли у нее такой успех, как раньше?

— Я так давно не смотрела телевизор, что даже не представляю, что там происходит. Но если они затевают возвращение «Фабрики звезд», значит, в этом есть смысл. Наверное, все взвесили и верят в успех проекта. Мне самой любопытно посмотреть, какой будет «Фабрика» спустя столько лет. Желаю им удачи, это интересно.

— Если вас позовут в качестве специального гостя, согласитесь?

— С радостью, конечно. Я уже такая баба Сати приду и скажу: «О, дети, в наше время все было иначе…»

«За большие деньги спою с радостью»

— Ваш хит «Я украду» сейчас очень популярен в TikTok, под него сняты миллионы клипов. Как относитесь к тому, что новое поколение узнает вас через старые песни?

— Я даже не знала. Надо этим воспользоваться. Люди должны знать, что это мой голос. Шутки шутками, надо DONI написать, порадоваться, мы молодцы. Конечно, приятно, но я бы очень хотела, чтобы новое поколение узнало меня по моей нынешней музыке. Старая музыка уже в прошлом. Через год о завирусившейся песне могут забыть, а то, чем я живу сегодня, для меня гораздо важнее. Зашла песня «Я украду» — и что, я теперь начну ее петь?

— То есть старые хиты вы сейчас не исполняете?

— Нет, на концертах я их не пою. У меня полностью новая программа. Она основана на мантрах, это этноэлектросимбиоз. Совсем другое звучание. Туда «Я украду» просто не вписывается. Хотя если за большие деньги позовут на какую-нибудь свадьбу на Кавказе, то почему нет. Был такой случай несколько лет назад. Мы даже специально восстанавливали старые аранжировки и репетировали. За большие деньги — спою с радостью.

Фото: личный архив Сати Казановой

— Сейчас слово «осознанность» звучит очень часто. Как вы относитесь к тому, что для многих это стало трендом?

— Это слово уже тошнотворно часто звучит. И далеко не все вкладывают в него правильный смысл. Но сам тренд, наверное, неплохой. Кто-то заинтересуется из любопытства и действительно найдет для себя что-то полезное. Для меня осознанность — это жить здесь и сейчас. Есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь. Люди постоянно тревожатся о будущем или жалеют о прошлом, забывая жить настоящим.

Зайдите в метро, выйдите в центр города, посмотрите, как люди идут, как они живут, какие у них глаза, что у них на лицах. И вы поймете, что вот им будто чуть-чуть не хватает этой осознанности, замедленности. А вы приедете в какую-нибудь глубинку, да даже в Петербург, обратите внимание: там люди будто медленнее. В одном из величайших священных писаний, «Бхагавадгите», говорится, что человек, который не достиг спокойствия ума, не может быть счастливым. И осознанность — это про то, чтобы разными способами успокоить свой ум. Чтобы что? Быть счастливым!

«Для современных людей развестись — это как носочки сменить»

— Вы с супругом вместе уже более восьми лет. По меркам нашего шоу-бизнеса это очень хороший срок. В чем секрет?

— Да, учитывая статистику разводов, которая сегодня просто ужасающая. Мне так грустно, что наша страна чуть ли не на одном из первых мест по статистике разводов. Наш союз с супругом изначально был основан на глубоких духовных ценностях. Мы познакомились в ашраме, у нас общий духовный наставник, одинаковый взгляд на жизнь. Да, у нас могут не совпадать кулинарные вкусы. Я не люблю пасту и пиццу, а он не любит борщи и гречку. Но самые главные ценности у нас совпадают. И это гораздо важнее. Когда в семье возникают кризисы, очень помогает духовный наставник. Иногда достаточно двух-трех мудрых слов, чтобы обиды отпустили и стало легче.

И вы знаете, не столь важно, в какой традиции пара, но когда у семьи есть один духовный наставник, это помогает. Как-то с одной актрисой общалась, я не буду называть имен, она замужем за актером, они очень воцерковленные. Это другая традиция, казалось бы, но она рассказывала абсолютно то же, что проживаем сейчас мы с моим мужем. Если у них какой-то конфликт или кризис, то они бегут сразу к своему духовнику и как с психологом общаются. Батюшка скажет им два-три мудрых слова, им сразу становится легче, радостнее, обиды, претензии отпускают, и дальше продолжают жить. И благодаря тому, что они венчаны, у них есть общий батюшка, они не могут эти вещи быстро взять и предать. И так быстро от этого отказаться. Потому что сейчас для современных людей развестись — это как носочки сменить. Так не должно быть. Это очень серьезно. Если бы люди только знали, что происходит в кармическом смысле, когда такое количество сексуальных связей, отношений, браков, детей и все в таком хаотичном, абсолютно неконтролируемом движении, это порождает еще больше хаоса, еще больше проблем, несчастья. Если кажется, что «я уйду из этих тяжелых отношений, и обязательно в следующих все будет хорошо…», очень маловероятно, что так получится.

Фото: личный архив Сати Казановой

— Вы производите впечатление очень спокойного человека. А дома вы тоже такая?

— Нет, я вообще ни разу не спокойная. Я очень темпераментная, огненная, разная. Конечно, стараюсь культивировать доброту, но вспылить могу очень сильно.

Помню, водитель несколько месяцев воровал у меня деньги, которые я давала на коммунальные платежи. Когда выяснилось, что накопился огромный долг, мне чуть не запретили выезд из страны. У меня был такой гнев! Я собрала всех причастных и устроила серьезный разговор. Муж потом сказал: «Я тебя и боялся, и восхищался одновременно». Но это был контролируемый гнев. Он не разрушил меня.

— Кто, по вашему мнению, в отношениях должен первым извиняться?

— Я не думаю, что кто-то кому-то что-то должен. Нам с мужем очень тяжело долго находиться в состоянии обиды или размолвки. Мы быстро все проговариваем. Мне вообще не трудно попросить прощения. Мужу тоже. Когда делаешь это искренне, конфликт быстро заканчивается. Как говорит мой супруг: важно быть добрым, а не правым.

«Материнский инстинкт появляется в момент рождения»

— У вас были так называемые лотосовые роды. Почему вы выбрали именно такой вариант?

— Само это название уже обросло какими-то невероятными слухами. В СМИ писали, будто я несколько суток ходила с пуповиной, пока она сама не отсохнет. Это смешно.

Для меня был важен так называемый «золотой час» после рождения ребенка. Чтобы пуповина полностью отпульсировала, и малыш получил все необходимые микроэлементы. Мы просто дождались этого момента, даже меньше часа, а потом супруг торжественно перерезал пуповину.

— Супруг сразу согласился присутствовать на родах?

— Сразу. У нас даже вопросов не возникало. И я очень рекомендую мужчинам присутствовать при рождении ребенка. Если вы поговорите с моим мужем, он скажет, что пропустить это чудо — большая глупость. Это очень сближает и дает мужчине понимание того, через что проходит женщина.

Фото: личный архив Сати Казановой

— После рождения дочери вы сильно изменились внутренне?

— Конечно. Материнский инстинкт появляется буквально в момент рождения. Ты сразу становишься тигрицей, которая набросится на любого, кто посягнет на твое дитя.

— Вы пока не раскрываете имя дочери, хотя поклонники уверены, что подсказка есть в одной из ваших песен на новом альбоме.

— Так и есть. Но я не спешу раскрывать имя. Оно несет определенную энергию, а дочка еще маленькая. Не хочу, чтобы имя моего ребенка обсуждали. Когда-нибудь позже, возможно. Но да, подсказка действительно есть в одной из композиций.

— А что означает это имя?

— Оно означает «чистая», «безгрешная», «любящая», «сострадающая». Очень красивое значение. Имя было выбрано нашим гуру в соответствии с днем и моментом рождения ребенка.

«Человек будет бояться с живым человеком поговорить»

— Вы задумываетесь о том, как будете воспитывать свою дочь, когда у нее начнется осознанный возраст?

— Я надеюсь не впадать в крайности — ни в излишнюю строгость, ни в чрезмерное баловство. Мне хочется быть внимательной мамой, видеть, какие у дочери таланты и дары, предлагать ей разные возможности. А дальше она сама выберет то, что ей по-настоящему подходит. Я уже вижу, что она очень музыкальная. В свои полтора года она очень музыкальная.

— То есть вы не боитесь, что она все-таки пойдет по вашим стопам? Некоторые артисты, наоборот, резко против.

— Не боюсь. И если она пойдет по моим стопам, то будет круче меня во много раз.

— Как вы относитесь к телефонам и гаджетам у детей?

— Абсолютно согласна с тем, что с этим не стоит спешить. Детская психика, нервная система, глаза — все страдает от чрезмерного контакта с экранами. Они разрушают. И вред, нанесенный головному мозгу гаджетами, настолько большой, что это ужасает меня. И понятно, мы вообще не даем ей даже смотреть в сторону телефона. Хотя ее, конечно, очень тянет к нему. Она даже называет его «тевитон»: «Мамин тевитон». Но с ней уже можно договариваться. Я объясняю: «Телефон — не игрушка». И она отдает. Конечно, мультики и фильмы мы будем смотреть, но дозированно. Хотелось бы как можно дольше держать ее подальше от смартфонов и гаджетов, хотя бы лет до десяти-одиннадцати, как получится.

Журналист "Комсомольской правды" Кирилл Мишин и певица Сати Казанова. Фото: Андрей Минаев. Перейти в Фотобанк КП

— Мультики будете показывать современные или советские?

— Советские обязательно. Но я бы не стала демонизировать современные мультфильмы. Чем они плохие? Понятно, что динамичностью смены картинок, которые очень сильно раздражают нервную систему. Можно выбрать те, которые подходят детской психике. Для меня важнее содержание. Я хочу показывать сказки, истории про героев, про добро и зло, про отвагу, благородство. Чтобы ребенок понимал именно эти ценности. А так, вот смотря на какую-нибудь там Рапунцель. О чем это? Про длинные волосы и что?

— А к искусственному интеллекту как относитесь? Нужно ли его как-то ограничивать?

— Это невозможно. Так же, как невозможно было ограничить интернет. Любая технология может использоваться и во благо, и во вред. Конечно, я сама пользуюсь искусственным интеллектом. Особенно когда готовлю какие-то доклады или рефераты. Он помогает структурировать материал, организовать мысли. С одной стороны, это очень интересно и полезно. С другой — немного расхолаживает нас. Но мир уже не будет прежним. Есть люди, которые находят в нем и собеседника, и психолога. И это, к сожалению, только начало. Человечество дойдет до того, что человек будет бояться с живым человеком поговорить, поведать о своей боли. А предпочтет с нейросетью, потому что он же все снесет.

Почему Сати Казанова решила поступить в университет после сорока лет? Что она думает о соцсетях, которые все чаще заменяют людям психологов? Ответ на эти и другие вопросы ищите в полной версии интервью в ВК Видео на странице «Комсомольской правды».

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