Как избавиться от навязчивых звонков: пять проверенных способов заблокировать рекламные вызовы

Спам-звонки очень навязчивы и мешают спокойно заниматься делами. Фото: carballo/Shutterstock/Fotodom

У меня телефон звонит примерно 24 раза в день. И ровно три из них - по делу. Остальное - это бесконечный сериал под названием «Возьмите кредит, которого вы не просили, под процент, от которого хочется плакать». Кажется, у спамеров вообще уникальный талант - они чувствуют момент. Ты в душе с намыленной головой? Сразу звонят! Укладываешь ребенка и уже почти у цели? Телефон взрывается именно в этот момент. Обсуждаешь важный вопрос с начальством? И снова подлые дозвоны из колл-центра. Но самый изощренный вид пытки - когда ты ждешь по-настоящему важный звонок. От врача, от курьера с подарком, из компании мечты. Ты гипнотизируешь экран, боишься отойти в туалет. И вот вибрация, незнакомый номер... Сердце екает, ты хватаешь трубку, а там: «Юлия, у нас для вас уникальное предложение…». Занавес.

Пора наводить в этом вопросе порядок. Вместе с руководителем Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрием Моделем рассказываем, как перестать брать трубку и начать жить. Финансовый эксперт раскладывает по полочкам все законные способы борьбы - от жестких до почти шпионских.

МАРКИРОВКА: ЗНАЕШЬ, НО ВСЕ РАВНО СТРАДАЕШЬ

По закону операторы теперь обязаны маркировать звонки от компаний и ИП. На экране честно высвечивается «ООО Ромашка, кредиты», а не просто незнакомые цифры.

- Благодаря маркировке абонент видит, что звонок исходит от реальной организации, и может отличить его от мошеннического, - объясняет Дмитрий Модель. - Это полезный инструмент, но он не избавляет от надоедливых звонков как таковых - рекламные предложения продолжают поступать.

То есть табличку повесили, но дверь по-прежнему открыта для всех желающих поговорить о вашем кредитном лимите.

Способ 1. ОТКЛЮЧИТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА

Самый суровый, но рабочий метод - подать оператору заявление об отказе от массовых и автоматических вызовов.

- На следующий день после регистрации обращения оператор обязан заблокировать поступление таких звонков. - поясняет Дмитрий Модель. - Важный нюанс: звонки от органов власти и подведомственных организаций блокироваться не будут. Мера эффективная, однако вместе со спамом можно лишиться и полезных звонков - например, от службы доставки или из медицинской клиники с напоминанием о записи».

Так что если вы, как и я, помните о визите к стоматологу только после напоминания робота - тут нужно действовать аккуратнее. Тишина будет почти гробовая, но, к примеру, предложение о работе можно пропустить.

Способ 2. ЧЕРНЫЙ СПИСОК: ФУНКЦИИ СМАРТФОНА В ПОМОЩЬ

Современные смартфоны умеют работать суровым фейс-контролем.

- Можно вручную заблокировать нежелательные номера через «черный список» — такие звонки будут автоматически отклоняться без звука, - напоминает Дмитрий Модель. - Кроме того, есть встроенные функции ограничения вызовов с незнакомых номеров. Все отфильтрованные и заблокированные звонки остаются в журнале вызовов - при необходимости вы всегда сможете проверить, не был ли пропущен важный вызов.

Отправьте спамеров в "черный список". Фото: Billion Photos/Shutterstock/Fotodom

Способ 3. ПРИЛОЖЕНИЯ-РАЗВЕДЧИКИ

Для особо тревожных (или просто занятых) людей есть сторонние программы.

- Существуют специальные программы, которые определяют звонящего еще до того, как вы снимете трубку, - говорит эксперт. - При входящем вызове они показывают название организации, предупреждают о спаме или риске мошенничества. Многие из них умеют автоматически блокировать нежелательные звонки.

Правда, иногда эти приложения выдают суровый красный цвет на звонок из родной управляющей компании. Но зато какая драматургия.

Способ 4. СПАМ-ФИЛЬТРЫ

Помимо государства и вашего личного энтузиазма, на спамеров готовы натравить свои алгоритмы и сами операторы. У многих есть собственные сервисы блокировки подозрительных звонков.

- Условия зависят от конкретной компании: одни предоставляют такую услугу за отдельную плату, другие включают ее бесплатно в уже подключенный пакет. Уточнить детали можно в мобильном приложении или на сайте вашего оператора, - добавляет Дмитрий Модель.

Способ 5. МЕСТЬ ПО ЗАКОНУ

Если спамеры непобедимы и продолжают прорываться, можно и нужно жаловаться.

- Подайте жалобу оператору связи, а также в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор, - советует Модель. - Если вы не давали согласие на рекламные звонки или ранее отозвали его, распространителю рекламы грозит штраф. Этим инструментом стоит пользоваться: он не только защищает вас, но и помогает формировать правоприменительную практику, которая делает рынок цивилизованнее.

То есть каждая жалоба это не просто слив негатива, а кирпичик в светлое будущее без навязчивой рекламы.

ПРОФИЛАКТИКА: КАК «НЕ КОРМИТЬ» СПАМЕРОВ СВОИМ НОМЕРОМ

1. Не светите основной номер где попало.

- Не оставляйте его в публичном доступе в группах в соцсетях, мессенджерах и на открытых форумах, - советует Дмитрий Модель.

Представьте, что это номер вашей банковской карты. Вы же не выкладываете его под постом «продам гараж»? Вот и с телефоном надо так же.

Не оставляйте номер своего телефона в публичном доступе. Фото: Sandwish Studio/Shutterstock/Fotodom

2. Заведите «боевую» симку.

- Для регистрации в онлайн-сервисах и публикации объявлений в интернете лучше завести отдельный абонентский номер, - предлагает финэксперт.

Пусть весь спам валится туда, а основной телефон молчит, как партизан.

3. Читайте галочки, а не заголовки.

- При онлайн-регистрации внимательно читайте все согласия, которые даете, - в том числе на рекламные рассылки и звонки, - подчеркивает наш собеседник.

Мы жмем кнопку «Принимаю» быстрее, чем моргаем. А потом удивляемся, откуда они знают размер нашей обуви и любимый сорт чая?

4. Скидка за согласие - это ловушка.

- Клиентские привилегии вроде начисления бонусов и скидок, которые нередко предлагаются за такое согласие, не стоят вашего спокойствия, - уверен Дмитрий Модель.

50 бонусных рублей на карту - цена, за которую вы добровольно впускаете в свою жизнь бесконечный поток звонков про «выгодный кредит». Оно вам надо?

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