Главные фразы мошенников: Как распознать афериста с первых секунд разговора

Известны несколько ключевых фраз, после которых надо сразу повестить трубку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда вам звонит «майор службы безопасности банка» и сообщает, что прямо сейчас кто-то оформляет на вас кредит, внутри борются два желания: упасть в обморок или срочно перевести все кровные на «безопасный счет». А зря. Потому что настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас спасать деньги, перегоняя их в огород к мошенникам.

Волнение, тревога и паника - главные помощники аферистов. Пока вы нервничаете, вы не думаете. А когда вы не думаете - вы действуете по чужой инструкции, как зомби. Чтобы этого не случилось, достаточно знать несколько ключевых фраз, после которых сценарий всегда один: вешаем трубку и выдыхаем.

Вместе с Дмитрием Моделем, экспертом проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», KP.RU собрал главные словесные маркеры мошенников.

- В большинстве случаев мошенники добиваются успеха, когда жертва не успевает критически оценить происходящее. Волнение, тревога и паника подталкивают к действиям, а не к размышлениям, - комментирует Дмитрий Модель, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф». - Чтобы снизить риски, относитесь с осторожностью к любой входящей информации. Если разговор с незнакомцем все же состоялся, обращайте внимание на тревожные сигналы. Это определенные фразы и сценарии, по которым можно сразу распознать злоумышленника.

Чтобы снизить риски, относитесь с осторожностью к любой входящей информации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАК ЗВУЧИТ ОБМАН

Дмитрий Модель приводит цитатник афериста, объясняя, как по первым словам вычислить обман.

1. Банк и финансы.

Главные фразы:

- «По вашему счету замечена подозрительная активность»;

- «Счет заблокирован»;

- «От вашего имени поступила заявка на кредит»;

- «Отправьте деньги на безопасный счет».

Сюда же - сказки о выгодных инвестициях: «Вам как постоянному клиенту открыт доступ к инвестиционной платформе, доходность гарантирована, сейчас пришлю ссылку».

Что должно насторожить: вам пишут в мессенджер, торопят, пугают и требуют решить все немедленно. Настоящие сотрудники банков так не работают. Коды из СМС они не просят, на «безопасные счета» не отправляют, эксклюзивных сверхдоходов не гарантируют. И да, Банк России (Центробанк) не работает с физическими лицами (а значит, и не связывается с ними) и не открывает счета.

2. Государственные органы и Госуслуги.

Главные фразы:

- «Срочно оплатите штраф, у вас задолженность по налогам»;

- «Сегодня последний день для подачи заявления на выплату от Социального фонда»;

- «Вам полагается поддержка (или бесплатная путевка) по госпрограмме».

На самом деле все значимые уведомления «живут» в личном кабинете Госуслуг или ФНС. Настоящий сотрудник не присылает ссылки для оплаты налогов, не обзванивает граждан с горячими предложениями выплат и уж точно не спрашивает код из СМС.

Кстати, к апрелю 2026 года случаи обмана на темах пенсий и перерасчетов выросли на 32%, а схемы с индексацией - на 38%.

Все значимые уведомления «живут» в личном кабинете Госуслуг или ФНС Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

3. «Мама, я попал в беду» + силовые структуры.

Главные фразы:

- «Мама, я попал в беду, нужны деньги», следом подключается лже-следователь: «Требуется ваша помощь в расследовании»;

- «Вы финансировали незаконную деятельность».

Маркер мошенничества: вам предлагают переключить звонок: «Сейчас соединю вас с сотрудником Центробанка». У настоящего офицера нет прямой линии с Банком России - это гарантированный признак аферы. Сотрудники МВД, ФСБ не звонят гражданам с вымогательством денег и не ведут следственные действия по телефону.

4. Соседи и ЖКХ.

Главные фразы:

- «Вы нас затопили»;

- «Нужно пройти аутентификацию, чтобы сделать ключ от двери»;

- «Присоединитесь к общедомовому чату»;

- «Вам полагается перерасчет за отопление».

Мошенники давят на то, что вы можете не знать соседей или находиться в отъезде, и умело подсовывают ссылку для ввода кодов и банковских данных. Нажали - открыли доступ к личным данным и деньгам.

5. Медицинские услуги.

Главная фраза:

- «Нужно срочно продлить или переоформить полис ОМС».

Запомните как мантру: все полисы ОМС (бумажные, пластиковые, цифровые) - бессрочные. Менять или продлевать их не нужно, ни при смене работы, ни при переезде.

Помните: все полисы ОМС (бумажные, пластиковые, цифровые) - бессрочные, и менять или продлевать их не нужно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

6. Оператор мобильной связи.

Главные фразы:

- «Ваш номер заблокируют, требуется аутентификация в соответствии с федеральным законом»;

- «На вас зарегистрировано десять новых сим-карт, это вы их оформляли?».

Оператор не актуализирует паспортные данные через ссылку из мессенджера и не запрашивает коды с Госуслуг. А проверить все свои сим-карты можно через сервис «Сим-карты» на Госуслугах (лимит - 20 штук). Там же можно установить самозапрет на оформление новых.

7. Опросы.

Стартует безобидно: опрос общественного мнения или сбор статистики. Но если вдруг всплывают фразы: «Сколько денег вы храните на вкладе?» или настойчиво просят заполнить анкету по ссылке за вознаграждение - все, это не исследование, а охота. Переход по ссылке грозит вредоносным ПО, а данные пополнят базу для следующих атак.

8. Курьерская доставка.

Сценарий: неожиданные цветы или подарок, и тут же просьба назвать курьеру «код из СМС для «подтверждения получения». Это классическая схема кражи аккаунтов. Никакой код доставке не нужен. Отказывайтесь от вручения, если от вас требуют что-то, кроме подписи.

9. Знакомства.

Фразы-тревожные звоночки:

- «Интересуешься инвестициями? Могу научить»;

- «Завтра интересный концерт, вот ссылка для покупки билетов».

Романтика романтикой, но как только в переписке появляются предложения вложить деньги или пройти по ссылке - это не любовь, а развод.

Услышали в трубке любую из перечисленных фраз - кладите трубку. Невежливо? Нет, это единственный способ на пойти на поводу у мошенников.

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