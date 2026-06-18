Дети артистов и звезды получили дипломы о высшем образовании: Какие профессии освоили в вузах Марк Эйдельштейн, Петр Гуменник, дочери Олега Газманова и Анны Седоковой

Актер Марк Эйдельштейн заканчивает аспирантуру в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом сразу несколько знаменитостей и детей артистов завершили или завершают обучение в вузе. Сайт KP.RU узнал, кто получит диплом в ближайшее время — в этом списке и фигурист Петр Гуменник, и актер Марк Эйдельштейн.

МГИМО, факультет международного бизнеса

Олег Газманов с дочерью Марианной Газмановой на балу дебютанток журнала Tatler, 2021 г Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дочь певца Олега Газманова в этом июне получит диплом о высшем образовании. Марианна Газманова отлично училась в частной школе, и старалась в вузе. 22-летняя Марианна четыре года отучилась в МГИМО, факультет международного бизнеса. Параллельно активная и целеустремленная девушка работает менеджером в дизайнерской компании. Мама выпускницы Марина Газманова сообщила об учебе дочери в вузе так: «Дочь училась быть управленцем на двух языках. И уже давно работает в дизайнерской компании». Марианна никогда не планировала пойти по стопам отцам и связать свою жизнь с музыкой, она выбрала быть другой путь — и у нее получается.

ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники

Петр Гуменник Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

24-летний чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник на днях защитил диплом бакалавра. Чемпион четыре года учился в родном Питере в Национальном исследовательском институте ИТМО (один из ведущих технологических вузов нашей страны, где готовят специалистов в области прикладной математики, программирования, искусственного интеллекта, информационной безопасности, фотоники) на факультете программной инженерии и компьютерной техники. Поступить в престижный IT вуз ему позволили знания, подготовка и высокие баллы ЕГЭ, в частности 100 баллов по информатике.

Заниматься только фигурным катанием скучно, надо прокачивать мозг — так считает одаренный во всех отношениях парень. Гуменник объяснял: «Я учусь не для того, чтобы стать информатиком. Им можно стать и без университета, может, даже так гораздо легче будет. Я учусь, чтобы развивать голову, чтобы мозги не закостенели. Тренер, в принципе, рад, что я не только фигурным катанием занимаюсь, полезно не зацикливаться на чем-то одном...»

Пары посещал, выполнял огромное количество домашних заданий, лабораторных работ, которые писал вечерами и ночами после тренировок, часть материала спортсмену разрешали сдавать онлайн. Учился хорошо. Петр говорил, что свободное время есть у всех, и у фигуристов и ему важно было тратить его с пользой — то есть на учебу. В ИТМО к чемпиону сразу отнеслись доброжелательно, везде помогали, но скидок на учебу не делали. «Какие скидки? Я даже нормативы по физкультуре сдавал, хотя казалось бы...» — подчеркивает серьезность своего обучения Петр. Он то по физике зачет умудрится лучше всех написать, то лабораторную работу… В общем, учился честно и получился настоящий (и первый в мире) дипломированный программист-фигурист.

Fisher College, международный бизнес

Алина Белькевич с мамой на вручении диплома Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

21-летняя Алина Белькевич получила диплом о высшем образовании после четырех лет учебы в США. Она училась в престижном колледже в Бостоне, специализирующемся на бизнес-образовании. Старшая дочь певицы Анны Седоковой изучала в частном Fisher College международный бизнес, отучилась — на отлично. Счастливая мама в зале на вручении диплома старшенькой рыдала от счастья в обнимку с двумя младшими детьми. Певица говорит, что выпускница уже обеспечивает себя сама, трудится на двух работах. Учебу оплачивала мама — в среднем 2,5 млн. руб.

ННГУ, филология

24-летний актер Марк Эйдельштейн снимается в кино, путешествует по миру и параллельно в этом году заканчивает аспирантуру в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского. Специальность, которую он получает — «Филология». Зачислен Эйдельштейн был в 2023 году, расписание такое — 22 сентября 2026 года состоится итоговая аттестация для аспирантов. Экзамены актер совмещает с посещением родных, которые живут в Нижнем Новгороде. У Эйдельштейна уже имеется один диплом о высшем образовании. Дипломированный актер ранее окончил Школу-студию МХАТ.

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