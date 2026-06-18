Собираем нежные образы на лето в пастельной цветовой гамме

Кардиган и шорты Nume, платье и плащ Alexander Bogdanov, платье Nude Story, топ и брюки Vittoria Vicci. Фото: lamoda.ru, alexanderbogdanov.com, nudestory.ru

Этим летом в моде мягкие разбавленные тона — сливочно-желтый, лавандовый, шалфейный или тропический зеленый, нежно-розовый, небесно-голубой. Приглушенные цвета благородно смотрятся и идеально вписываются в летний гардероб. Специально для вас мы составили подборку актуальных нарядов в пастельной гамме и рассказали, как их носить.

Стилист Ольга Родина составила подборку актуальных нарядов в пастельной гамме. На фото — в джинсах Alexander Bogdanov. Фото: Екатерина Аверьянова

Сливочный

Платье и костюм M'Studio. Фото: mstudio.su

Один из самых популярных оттенков сезона — сливочно-желтый. Этот цвет буквально создан для ультрамодного сейчас бельевого будуарного стиля. Поэтому обратите внимание на шелковые летящие комбинации и костюмы, декорированные нежным кружевом. Я остановила свой выбор на комбинации длины мини и комплекте из интересного топа с кружевными вставками и юбки миди от российского бренда M’Studio.

Сумка Lucca, мюли Raden. Фото: lamoda.ru

Дополняйте образы минималистичными босоножками или мюлями на удобном каблуке. Добавляйте светлые сумки и изящные украшения. Главное — сохранять легкость и не утяжелять луки сложными деталями

Лавандовый/сиреневый

Еще один популярный оттенок пастельной палитры — лавандовый. Кстати, этот цвет прекрасно сочетается с трендовым коричневым. Я нашла очень красивый костюм с коричневым кружевом в бельевом стиле у российского бренда Vittoria Vicci. Топ и брюки также можно носить по отдельности. Красиво в этом цвете смотрят и всевозможные платья.

Топ и брюки Vittoria Vicci, платье Emberens. Фото: lamoda.ru

В случае с сиреневым аксессуары можно подбирать контрастные, например, шоколадного цвета. Я выбрала мюли на удобной танкетке (кстати, еще один тренд этого лета!) и замшевую сумку-кисет.

Мюли Wysh и Сумка Tutto L’anno. Фото: lamoda.ru

Розовый

Платье и плащ Alexander Bogdanov, платье DL Dress. Фото: alexanderbogdanov.com / lamoda.ru

Ни один цвет в палитре не освежает так, как розовый. Поэтому обязательно обзаведитесь хотя бы одним нежно-розовым платьем. Я остановила выбор на наряде длины макси с юбкой-баллон и воздушном комплекте от российского дизайнера Александра Богданова. Модельер предлагает сочетать нежное цветочное платье с накидкой такого же цвета, которую я бы также назвала летним плащом или тренчем. Смотрится изысканно и благородно. Этот комплект подойдёт девушкам с разными фигурами. При желании плащ можно снять.

Босоножки Berkonty и клатч Limuque. Фото: lamoda.ru

Отдавайте предпочтение минималистичным аксессуарам без принтов. При этом, аксессуары необязательно должны быть нейтральных оттенков. Я советую экспериментировать и сочетать розовый, например, с зеленым.

Голубой

Сарафан Alexander Bogdanov и платье Nude Story. Фото: alexanderbogdanov.com / nudestory.ru

Небесно-голубой одинаково идет, как блондинкам, так и брюнеткам и рыжеволосым. Если розовый у вас ассоциируется с немного детским кукольным оттенком, то выбирайте голубой. Не лето прекрасно подойдут платья и сарафаны небесного цвета.

Мюли Bati и сумка Afina. Фото: lamoda.ru

Голубой идеально сочетается с облачно-белым. Поэтому обувь и сумку можно подобрать белого оттенка, который институт Pantone назвал главным цветом 2026 года. Я отдала предпочтению мюлям-вьетнамкам на каблуке, которые все так же популярны. Эта модель одинаково хорошо вписывается в образы, как с элегантными платьями, так и с расслабленными сарафанами.

Зеленый

Кардиган и шорты Nume, сарафан Govorili. Фото: lamoda.ru

Актуальны два пастельных оттенка зеленого — более холодный шалфейный и теплый тропический. Я остановила выбор на втором цвете. Мне понравился комфортный трикотажный костюм с трендовыми оборками и бантиками. Кокетливый комплект точно украсит летний гардероб и будет уместен, в том числе, и на пляже. Второй вариант — романтичный сарафан с воланами. Помним, что оборки, воланы и кружево — это must-have сезона.

Босоножки Nume и сумка Tendance. Фото: lamoda.ru

Я предлагаю комбинировать наши зеленые наряды с изящными босоножками на завязках и удобном низком каблуке, а также с плетеной сумкой.

Читайте также:

Асмус в чулках и юбке-«занавеске», Брухунова в платочке с неваляшками, а Бондарчук в шароварах: Топ причудливых образов от знаменитостей

Акцент на женственность: Брухунова в шикарном полосатом платье, Сильваши в нежном наряде в цветочек, а Решетова в модной ночнушке