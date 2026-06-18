Зеленский лжет своим хозяевам: почему Украина потребовала от России «шагов к миру» после атаки на Москву

Владимир Зеленский не в силах скрыть своей радости, но изо всех сил пытается строить из себя миротворца, называя налет украинских дронов на Москву «справедливым ответом на российские удары по городам и общинам Украины». Фото: REUTERS.

ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫСТАВЛЯЕТ УСЛОВИЯ. КОМУ? МАКРОНУ?

Рекордный налет украинских дронов и ракет на Россию – за сутки ПВО нашей страны сбила 992 дронов, 4 крылатых ракет «Фламинго», 10 управляемых авиабомб и 3 снарядов HIMARS. Почти 200 беспилотников были направлены на Москву. Нескольким из них, порядка 6 или 7 удалось прорваться. Они попали в торговый центр, жилой дом (слава Богу, обошлось без жертв) и несколько объектов на территории Московского НПЗ. Кроме того, на какое-то время были закрыты все аэропорты Московского аэроузла, но уже все открылись, и народ полетел, куда и планировал.

В Киеве и по всей Украине радость, граничащая с умственным помешательством. Главарь бандеровского режима Владимир Зеленский не в силах скрыть своей радости, но изо всех сил пытается строить из себя миротворца, называя налет украинских дронов на Москву «справедливым ответом на российские удары по городам и общинам Украины».

- В последние дни все наши партнеры отмечают точность и эффективность наших ударов средней дальности и дальнобойных поражений. Войне пора заканчиваться, и Россия должна предпринять необходимые шаги на дипломатическом пути, - заявил Зеленский.

Он сияет, он доволен. Он, как гротескная пародия на Наполеона из фильма, в котором Зеленский снимался в этой роли, примеряет на себя такую же пародию на лавровый венок триумфатора вместо треуголки. Его цели, которых, по его мнению, он уже добился, а их несколько, видны, как на ладони.

Практически сразу после саммита «Большой семерки» Зеленский доказал своим спонсорам и союзникам, что может бить по Москве, а это, по его мнению, свидетельствует о коренном переломе в ходе боевых действий. Фото: REUTERS.

ТРИ ЦЕЛИ КИЕВА

Первое. Практически сразу после саммита «Большой семерки» он доказал своим спонсорам и союзникам, что может бить по Москве, а это, по его мнению, свидетельствует о коренном переломе в ходе боевых действий. Он как бы обещает тем самым, что переданные ему деньги и закупленные на них ракеты и дроны принесут пользу их общему делу – разгрому России, о котором они мечтают в своих сладких снах.

Второе. Он доказал все то же самое, о чем говорилось в пункте первом и своим украинцам. Беспрецедентная атака дронами должна вызвать не только подъем морального духа у украинцев, но и панику и растерянность у российского населения, которые должны вылиться в недовольство властью в России и понудить эту власть к прекращению войны.

Третье. Это должно сподвигнуть Москву на переговоры с Киевом на условиях Зеленского, потому что Украина, как он заявляет выступает теперь с позиции силы. Правда, следует помнить, что мир ему не нужен, потому что поставит крест на его политическом, а то и физическом существовании.

И так далее…

Между тем, реальная картина прямо противоположна. Насыщение ВСУ дронами, которые, по большей части, переданы из Европы, позволяют бандеровцам сохранять некое подобие равновесия в воздухе, но по объектам украинского ВПК, военной логистике и инфраструктуре ежедневно наносятся не менее, а более мощные удары.

Нет сомнений, что маршруты, которыми шли украинские дроны будут вычислены и следующие попытки ударов, которые непременно последуют, будут встречены еще более эффективно. «Еще более» - не просто фигура речи. 6-7 прорвавшихся дронов из посланных 200 – это колоссальный результат для ПВО. Эффективность выше 95% сбитых объектов во всем мире считается эталонной и практически недостижимой. Но и этот результат можно улучшить, и его несомненно будут улучшать – как и обещал на ПМЭФ президент.

ОТВЕТ РОССИИ НА ПЕРЕДОВОЙ

Но самое главное заключается в том, что на ситуацию на земле украинские налеты на Москву не влияют никоим образом. На земле ВСУ продолжают отступать чуть ли не на всех направлениях. Наиболее красноречиво об этом свидетельствуют успехи российской армии в Константиновке и Красном Лимане, где даже лживые пропагандисты Банковой не могут опровергнуть продвижение наших бойцов: «По состоянию на 10 утра 18 июня противник уже не контролирует ни один из кварталов Красного Лимана. Его оборона накануне была прорвана на нескольких участках в городской черте и окрестностях. В Константиновке под контролем ВСУ остается небольшая территория на северо-западе города. Причем, эта территория уменьшается буквально ежедневно». Сегодня утром наши войска освободили важнейший населенный пункт Рай-Александровки, который находится на господствующей высоте и открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации.

В ВСУ жуткий дефицит личного состава. Не просто так министр обороны Украины публично признался, что мечтает укомплектовать штурмовые подразделения и части на 30%-50% иностранными наемниками. Это не потому, что иностранные наемники так хорошо воюют, а по причине того, что украинцы из таких мясных подразделений бегут чуть ли не толпами и не хотят в них служить. Дефицит солдат не только у штурмовиков ВСУ, но и в обычных пехотных частях тоже. Украинская армия еще в состоянии обороняться, но тоже – в основном за счет дронов. Как признаются сами офицеры ВСУ, на некоторых участках фронта в 500 или 1000 метров они могут выделить всего 3-5 солдат.

И с каждым днем этот дефицит личного состава в ВСУ только нарастает. Буквально сегодня прошел очередной обмен телами погибших – Россия передала Украине 522 тела ВСУшников и получила взамен 33 тела наших погибших героев. А за все обменов Россия, как следует из статистики, передала 18 002 тела ВСУшника, получив взамен 538 тел бойцов ВС РФ. Дроном можно убить, а вот захватить, наступать – невозможно, для этого нужны люди.

А потому все умопостроения Зеленского не имеют никакого отношения к реальности. Это попытки уговорить и заговорить действительность. Не оправдаются и его надежды на рост недовольства действиями российской власти. Недовольство если и может быть – то только в вопросе, почему до сих пор жив глава террористического режима и его приспешники. Но власть множество раз отвечала на этот запрос общества – все виновные понесут заслуженную кару…

На земле ВСУ продолжают отступать чуть ли не на всех направлениях. Фото: REUTERS.

МЫ ЗА МИР, НО…

Как говорится, мы за мир, но есть нюансы. Вставший на путь терроризма киевский режим еще не понял, что этот путь может привести только к его прямому уничтожению.

Что-то подсказывает, что гуманизм, который стал «вторым я» нашей власти, не безграничен. И Украина все-таки дождется адекватной своей сущности реакции со стороны Москвы. Речь вовсе не о тактическом ядерном оружии. Достаточно уничтожить плотины на Днепре выше Киева по течению реки. Отменить табу на неприкосновенность высших лиц украинской власти и заезжих на Украину иностранных гостей. В конце концов, мы уже всех предупредили, и не наша вина, что у них плохо со слухом.

Что же касается якобы приглашения Зеленским Москвы к переговорам, то и это очередное предложение намеренно сделано в такой издевательской форме, чтобы не быть принятым. И это уже никого не обманывает. Даже европейские дурачки прекрасно это понимают и потирают ручонки в ожидании «разгрома России». Правда, они не в курсе, что Зеленский обманул их своими «перемогами», но это дело житейское, ведь им так хотелось обмануться самим.

Но цели СВО непременно будут достигнуты. И это единственный ответ, которого бандеровцы во главе с Зеленским и поддерживающая их Европа заслуживают.

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