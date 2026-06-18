Военкор Коц об атаке на Москву: Рекордный налет. Снимаю шляпу перед ПВО

Силы ПВО сбили более 180 целей на подлёте — цифра, которой ещё месяц назад нельзя было оперировать в принципе Фото: Министерство обороны РФ.

В ночь на 18 июня над Россией сбито 555 дальнобойных дронов. Над столичным регионом — 180 на эту минуту. Не сомневаюсь, что и остальные были предназначены для Москвы, но были сбиты над другими регионами.

Атака шла волнами, «Ковёр» одновременно введён во всех четырёх московских аэропортах — Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский — плюс Калуга, Пенза, Саратов, Нижний и Нижнекамск.

Что у нас по результатам.

ПВО сбила более 180 целей на подлёте — цифра, которой ещё месяц назад нельзя было оперировать в принципе. Зенитчики и расчёты РЭБ отработали в максимальном темпе, какой вообще возможен на столичном направлении.

Несколько дронов дотянули до Московского НПЗ в Капотне. Второй прилёт за трое суток. Почерк понятный: добивают то, что не успели восстановить.

В Подмосковье — попадание в многоэтажку в Жуковском (улица Гагарина), пожар на кровле ТЦ «Белая Дача» в Люберцах, два сгоревших дачных дома в Павловском Посаде, разрушенный дом в Чехове, повреждённый ТЦ «Садовод» в Москве. В Электростали ранена женщина — лёгкое ранение, от госпитализации отказалась. В Шереметьево пассажиров эвакуировали с бортов в укрытия на паркинге — впервые за всю историю налётов на столичный авиаузел.

В мае я писал: противник прощупывает эшелоны, ищет бреши, тестирует время реакции расчётов. И предупреждал — когда нащупают, ударят по-настоящему. 16 июня прошла первая «настоящая» волна — 90 БПЛА, один прорыв по МНПЗ. 17 июня — пробный повтор. 18-го — массированный удар по уже разведанному коридору. Это одна операция в три такта: разведка, проверка, удар.

Несколько прорывов к МНПЗ — да, неприятно, обидно, надо разбираться. Но из 555 дронов до целей в столице дотянулись единицы. И это все-таки о чем-то говорит. Это не «Панцирь» в одиночку. Это и народные КБ, которые ещё два три назад были стартапами в гаражах, и серийные РЭБ, и операторы дронов-перехватчиков, и слаженная работа Минобороны, Росгвардии и ВКС в одном контуре. Эта система выросла из войны. Она каждый день учится — и каждый день становится лучше.

Низкий поклон зенитчикам, операторам РЭБ, экипажам ВКС, экстренным службам Москвы и Подмосковья, дроноводам-истребителям и инженерам, которые прямо сейчас восстанавливают НПЗ. Вы делаете невозможное — и делаете это в режиме новой нормы.

Работайте, братья! Держим небо!

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