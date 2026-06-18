«Вам одобрена семейная выплата. Перейдите по ссылке, чтобы деньги не сгорели»: В чем суть новой уловки мошенников

С 1 июня можно подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты. Это происходит впервые. Социальную поддержку имеют право оформить семьи с двумя и более детьми. И лишь те, у кого не очень высокие доходы. А именно - меньше, чем полтора регионального прожиточного минимума на одного члена семьи (подробнее - на сайте Социального фонда России).
Естественно, таким шикарным поводом не могли не воспользоваться телефонные аферисты. На телефоны россиян приходят смс следующего содержания: «Вашей семье одобрена ежегодная выплата, перейдите по ссылке, чтобы деньги не сгорели». По ссылке – фишинговый сайт, имитирующий портал госуслуг. Пользователь вводит логин и пароль, а потом еще и код из смс. И через минуту мошенники получают доступ уже к реальному аккаунту жертвы.
В целом, здесь нет ничего особо страшного (KP.RU подробно писал об этом). Но злоумышленники используют кражу личного кабинета в психологических целях. Жертве начинают названивать липовые сотрудники следственных органов и пугать тем, что якобы террористы прямо сейчас получили доступ ко всем банковским счетам (что невозможно физически) и отправляют деньги на поддержку ВСУ, а это уже пахнет госизменой. Напуганную тюремными сроками жертву «доят» до последней копейки.
Напомним, подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты можно через портал госуслуг или любой МФЦ. Самостоятельно ничего считать не нужно. Социальный фонд запросит всю нужную информацию у Федеральной налоговой службы. Если все будет успешно, то кэшбек на банковский счет придет автоматически - в течение полумесяца.
Как не попасться на уловки мошенников
- Доверяйте только официальным источникам информации и проверенным ресурсам;
- Не переходите по непонятным ссылкам, присланным от неизвестных контактов;
- Не скачивайте на телефон приложения, дающие удаленный доступ к смартфону;
- Не сообщайте никому и ни при каких обстоятельствах пароли, коды из СМС и пуш-уведомлений;
- Не ведите бесед с неизвестными абонентами, кем бы они ни представлялись – если чувствуете что-то неладное, просто положите трубку;
- И уж тем более не отправляйте и не отдавайте свои деньги, если об этом вас просит кто-то, кого вы никогда не видели и общаетесь с ним только по телефону.
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