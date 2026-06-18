Сергей Степашин: В регионах набирает силу самооборона. И это тоже приближает нашу Победу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
…- Сергей Вадимович, здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», Гамов, помощник Степашина.
- Привет, Саша, тебе. И, конечно же, всем слушателям и читателям «Комсомолки».
- Вот мы с вами уже прочитали колонку нашего знаменитого, легендарного военкора Саши Коца об атаке - «рекордной» - украинских нацистов на Москву… И Саша снимает шляпу перед нашими ПВО. «В ночь на 18 июня над Россией сбито 555 дальнобойных дронов. Над столичным регионом - 180 на эту минуту».
- 555 - это по всей стране, а 190 по Москве, сказал Собянин.
- Ну, одно дело – вот мы, журналисты, пишем на эти темы. А к вам, товарищ генерал-полковник, обращаюсь - как к человеку военному. Тем более, знаю, что вы постоянно общаетесь с нашими военачальниками. Как вы оцениваете работу ПВО?
- Ну, во-первых, это - совершенно другая, новая война – я имею в виду - дроновая… А поначалу мы, в общем-то, считали, что атаки БПЛА будут - как эпизоды. Сегодня это - основная ударная сила, - цитирует Степашина KP.RU.
Тем более, мы видим, как сотни, тысячи, десятки тысяч дронов поставляет сегодня Украине так называемый запад.
И «большая семерка» (саммит проходит сейчас во Франции. - А.Г.) еще раз подтвердила, что они будут и дальше активно вооружать Украину. Это надо иметь в виду.
Поэтому, конечно, принят комплекс мер в нашей стране, создан специальный род войск - дроновый.
- Ну, и антидроновый тоже.
- Да, это - система противовоздушной обороны. 190 дронов, которые летели на Москву, практически все были сбиты.
Конечно, это говорит о том, что у нас сформировалась своя система борьбы с дронами. Это первое.
Второе – надо понимать, что укронацисты бьют по мирным объектам.
Вот удар был по белорусским детишкам (речь об атаке БПЛА по автобусу с детской футбольной командой в среду, 17 июня. - А.Г.).
Бьют по жилым домам – сейчас прилет был в Жуковский в многоквартирный дом.
Ну и, конечно, одна из основных целей укронацистов – это НПЗ, попытка подорвать наш бензиновый потенциал, если так можно сказать.
Вот это одна из главных задач украинских боевиков, которые ведут эту дроновую войну.
Ну, и третье. Сейчас появилась и еще одна, совершенно новая форма борьбы с этими дронами – это не только наши войска, не только армия, не только гвардейцы, но и силы местной противовоздушной обороны.
- Вот об этом - подробнее бы, товарищ генерал-полковник.
- Мы здесь используем - и активно - опыт Великой Отечественной.
Я напомню о блокадном Ленинграде, когда бойцы МПВО тушили зажигалки, спасали город от пожаров. Он-то не сгорел, хотя на Ленинград сбросили миллионы бомб во время Великой Отечественной. Видишь, как тот опыт сегодня востребован.
- Вот насколько мне помнится, ваша мама - Людмила Сергеевна - девочкой тоже эти фашистские зажигалки тушила…
- Тушила, да, и получила медаль «За оборону Ленинграда» в 15 лет.
- А еще - ведь и ваша кандидатская диссертация посвящена противопожарной обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной.
- Да, и это - один из важных элементов внутренней обороны страны.
Плюс - повышенная ответственность всех местных властей, руководителей крупных предприятий за собственную внутреннюю оборону…
- Ответственность?
- Да, есть такое понятие «внутренняя оборона», мы сейчас ее тоже очень активно используем. Ну а с Сашей Коцем я полностью согласен. Правда, я шляпу не ношу - и перед нашим ПВО ее снимать не стану.
Но просто хочу сказать ребятам огромное спасибо, они сегодня выполняют свой воинский долг по-настоящему, что называется.
- То есть, дело не только в технологии что ли, да, а в общем и сила духа - она тоже проверяется.
- Безусловно. И более того, ведь сегодня активную антидроновую борьбу ведут, по сути дела, и гражданские люди. Они сейчас набираются опыта, организована специальная подготовка – вот это я знаю не понаслышке.
Кстати, многие поручения - по защите наших важных объектов - получило сегодня и министерство строительства, где возглавляю общественный совет. Насколько мее известно, укронацисты снова метят и в Крымский мост, да и к моему родному Ленинграду-Петербургу подбираются, шакалы.
Это и Кронштадт, это, кстати, и дамба, надо это иметь в виду.
- Я однажды с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым на один полигон ездил, и видели там гигантскую выставку таких вот и беспилотников, и антидронных серийных РЭБов этих…
Сегодня Ростех, конечно, занимается этим очень активно. Я знаю, что это одна из важнейших задач, которую поставил наш президент. И здесь задействованы очень серьезные ресурсы. Я знаю, что я говорю…
- Но это не говорит о том, что мы все резервы исчерпали, да? Надо и дальше продолжать.
- Безусловно. На самом деле, надо побеждать врага. Это совершенно очевидно для нас всех. Мне кажется, в какой-то степени и пример Ирана здесь также заслуживает внимания. Хотели разбомбить, разбить – ан нет, иранцы сумели защититься, хотя и потери были большие, видишь, какая история. Так что надо это иметь в виду.
- Кстати, вы мне как-то рассказывали, что были свидетелями, как практически над вашим домом сбили беспилотник…
- Ну, да, это было пару лет назад - сбили прямо перед школой Примакова.
Уже тогда эти шакалы били по гражданским объектам.
- Это школа имени Примакова?
- Да. Ты знаешь, она находится недалеко от Москвы. В районе Барвихи.
- Да, вот вы много ездите по стране, наверняка обсуждаете эти темы с руководителями регионов?
- Конечно, мы делимся своими оценками и мнениями.
Ну, у нас сегодня все губернаторы по сути дела стали в строй, что называется, с точки зрения местной самообороны. Кстати, главам регионов президент тоже поставил специальные задачи - с точки зрения организации защиты обороны объектов.
Вот недавно я был в Иркутской области, говорили об этом с губернатором Игорем Кобзевым. Ну, ты знаешь, что он был замминистра по чрезвычайным ситуациям, у них целая система выработана для защиты особо важных объектов.
Словом, в регионах набирает силу самооборона. И это тоже приближает нашу Победу.
- Спасибо вам за интервью, товарищ генерал-полковник.
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