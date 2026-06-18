Нетаньяху припомнят всё: после мира США с Ираном премьеру Израиля светит тюрьма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп подписал с Ираном мирный меморандум. Главные переговоры еще впереди, а сейчас предварительную сделку называют и «полной победой Тегерана», и, наоборот, проявлением трамповской мудрости. Но совершенно точно ясно, что главный проигравший от мирных переговоров — это премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который был застрельщиком войны. О его дальнейшей судьбы мы поговорили с бывшим руководителем израильской спецслужбы «Натив» Яковом Кедми.

- Американцы подписали соглашение, которое соответствует их экономическим интересам. Интересы Израиля они тут не учитывают, но в этом нет ничего удивительного. Если борьба с другим режимом начинает обходиться американцам слишком дорого, они прекращают войну.

- Как это скажется на власти Нетаньяху?

- В октябре в Израиле пройдут парламентские выборы, победа на них - единственный шанс для Нетаньяху избежать уголовного преследования. Против него открыты четыре уголовных дела и пятое на подходе. (Премьера обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении доверием. Суды тянутся с 2020 года, сначала им мешала пандемия, а потом - нападение ХАМАС на Израиль и конфликта с Ираном - Ред.)

Если партия Нетаняху проиграет, ему припомнят всё: и неспособность Израиля защитить граждан от ХАМАС, и бездарную войну в Газе, и неудачи в Ливане, и Иран.

- А шансы проиграть, не суметь создать правящую коалицию после фактической победы Тегерана велики.

- Да, расчет Нетаньяху на смену режима в Иране просто не отвечал реальности. В итоге сейчас Израиль оказался выключенным из процесса переговоров.

- Мирное соглашение распространяется и на Ливан, где действует дружественная Ирану «Хезболла». Но Нетаньяху намерен продолжать там боевые действия, израильские военные занимают южные районы страны…

- Армия Израиля оказалась неспособна решить проблему с «Хезболлой». И долго воевать в Ливане, нарушая вето США, Израиль не сможет. Для этого ему нужны американские боеприпасы.

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