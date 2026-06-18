Лидеры США и Ирана подписали меморандум, направленный на прекращение войны. Фото: REUTERS.

Лидеры США и Ирана подписали меморандум, направленный на прекращение войны. Предполагалось, что это случится в пятницу в Швейцарии. Но непредсказуемый Трамп, видимо, решил, что пышная обстановка Версаля, где в последний день саммита G7 Макрон устроил торжественный ужин, больше подходит для такого исторического события.

Перед тем, как поставить автограф под документом из 14 пунктов, Дональд сказал: «Это было непросто». А в Тегеране президент Масуд Пезешкиан подписал меморандум с каменным лицом.

Gрезидент Масуд Пезешкиан подписал меморандум с каменным лицом. Фото: REUTERS.

ЭТО ЕЩЕ НЕ ТОЧКА

Это не точка в окончании войны, которую Израиль и Штаты начали 28 февраля, напав на Иран. Это старт основных переговоров. Они продлятся 60 дней. А если понадобится, то и больше.

В итоге должны быть урегулированы все вопросы, главные – снятие санкций и регламентирование ядерной программы Ирана (который подтвердил отказ от создания ядерного оружия).

Но все может пойти по-другому. «Мы будем бомбить их до полусмерти, если они нарушат соглашения», - уже предупредил в своей манере Трамп. Тут же добавив, что считает иранцев «умными людьми».

В иранской войне обе стороны объявляют себя победителями. Но есть и третья сторона – Израиль, который в переговорах не участвовал. Более того, премьер Нетаньяху всячески подчеркивает, что договоренности Тегерана и Вашингтона не заставят его прекратить защиту израильских интересов, в том числе за счет оккупации части Ливана. Но Трамп уже посоветовал «другу Биби» вести себя «более ответственно» и не мешать сделке.

РАЗРУШЕННЫЕ НАДЕЖДЫ

И все же, что выиграл Дональд - если провозгласил себя победителем? Правильный ответ, судя по всему, такой: президент США поступил так, как требовал здравый смысл.

Развязав агрессию против Ирана, он ожидал, что враг будет разбит в считанные дни. Надеялся, что режим аятолл свергнет оппозиция, которую еще до войны подбадривал словами: «Мы уже в пути».

Трамп рассчитывал, что очень скоро будет контролировать нефтяные богатства Ирана, как ему это легко удалось сделать в Венесуэле. И обещал «раз и навсегда» уничтожить ядерную программу Тегерана.

Чего хозяин Белого дома никак не ожидал, так это создания угрозы своей власти в самих Соединенных Штатах. Иран не просто оказал твердое сопротивление американцам - он заблокировал Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступало 20% нефти. Трамп спровоцировал мировой энергетический кризис, который ударил по нему же.

Цены на заправках в США – а для американских избирателей это один из главных аргументов при выборе, за кого голосовать – упорно рвались вверх. Стратеги Республиканской партии пришли к выводу, что если к сентябрю они не начнут снижаться, это обернется большими проблемами для Трампа на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Отсюда, похоже, и срок в 60 дней, заложенный в меморандуме на переговоры об окончательном мире.

Иран не просто оказал твердое сопротивление американцам - он заблокировал Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступало 20% нефти. Фото: REUTERS.

ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ТЕГЕРАН

Восстановить нормальное судоходство по Ормузскому проливу для Трампа стало главной целью. Уничтожение ядерных амбиций иранцев при этом превратилось в пропагандистское прикрытие, призванное хоть как-то оправдать затеянную им войну.

И за день до подписания меморандума Трамп подмахнул совместное заявление на саммите G7, где разблокирование пролива называлось исключительно его заслугой - как и принуждение Тегерана к отказу от создания ядерного оружия.

Правда, к этим «пряникам» для Трампа западные покровители Зеленского подверстали важные для них положения о поддержке Украины и усилении санкций против России, которые Дональд тоже подмахнул.

Большая часть соглашения с Ираном, отмечает агентство AP, направлена на восстановление довоенного статус-кво. Ни одной из заявленных Трампом целей войны меморандум в полной мере не соответствует. Но президент США все же назвал его «очень сильным».

На самом деле таким он выглядит прежде всего для Ирана. Ведь обозначенное в меморандуме даст Тегерану гораздо больше преимуществ, чем ядерная сделка 2015 года, времен Обамы. (Из этой сделки, напомним, Трамп вышел в 2018 году, назвав ее «худшей из всех возможных»).

Подпись Трампа под иранским меморандумом вызвала ярость его однопартийцев, по свидетельству CNN. Сделку назвали «чудовищной внешнеполитической ошибкой», которая сделает Иран «еще сильнее».

«Сделка - результат нереалистичных амбиций в отношении неприемлемой войны», – пишет автор британской The Guardian.

Теперь Вашингтон прагматично решил прекратить конфликт, несмотря на политические издержки. Такой вот парадокс – победа здравого смысла в непредсказуемой голове Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп подписал проукраинскую резолюцию на саммите G7: вот что за этим стоит

Огромные уступки: сделкой с Ираном Трамп дал урок Европе и Зеленскому, как идти к миру на Украине

Трамп готовится бросить Европу: на Западе заговорили о расколе в НАТО перед саммитом в Турции