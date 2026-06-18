Программа «AdIndex Сити» 2026: Главное

Тема этого года — «Звездный путь: Рекламный Вояджер». Эксперты обсудят адаптацию индустрии к технологиям, данным и ИИ в условиях, когда старые правила больше не работают.
Мероприятие откроет дискуссия «Новая рекламная нормальность: кто и как формирует правила рынка», на которой поднимут следующие ключевые темы:
1. Экономика и процессы: изменения в бизнесе агентств и рекламодателей.
2. Кризис моделей роста: причины неэффективности привычных подходов.
3. Влияние ИИ: трансформация работы агентств и маркетинг-команд.
4. Аудитория: поведение потребителей в условиях перегрузки информацией.
5. Данные и аналитика: метрики для принятия эффективных решений.
6. Борьба за внимание: новая роль контента, медиа и ИТ-платформ.
7. Антикризисные компетенции: решения, критически важные для лидеров рынка.
Спикеры сессии: Татьяна Эшназарова и Мария Георгиевская (AdIndex), Яков Пейсахзон («Авито Реклама»), Олег Темботов (Mediasystem), Алексей Бахтеров (Media Instinct Group), Артем Пуликов (МТС AdTech).
Деловая программа конференции разделена на тематические треки, охватывающие все ключевые направления современного маркетинга и рекламы.
Флагманский поток (Главный зал): Стратегические дискуссии, глобальные тренды, прогнозы развития рынка и выступления ключевых экспертов индустрии.
Индустрия впечатлений и коммуникаций: Специализированный трек для PR-специалистов, инфлюенсеров, SMM-стратегов, создателей контента и представителей креативных индустрий (мода, красота, культура).
Рекламный инвентарь и технологии: Секция об эффективном использовании современного рекламного инвентаря и внедрении передовых маркетинговых инструментов.
Технологии и аналитика: Практический разбор сквозной и продуктовой аналитики, эконометрики, SEO и инструментов предиктивного моделирования.
Экосистема в цифре и цифрах: Обзор всех доступных рекламных каналов — от точечного перформанса до масштабных видеокампаний и DOOH (цифровой наружной рекламы). Эксперты обсудят омниканальный подход и работу с аудиторией во всех точках контакта.
Рекламные кейсы: Традиционно самая посещаемая зона конференции, полностью посвященная разбору реальных рыночных практик и честному обмену опытом.
Эффективная реклама: Поток для тех, кто ориентирован на конкретный результат. В фокусе внимания — рост продаж, достижение максимальных метрик и лучшие прогнозы.
Поведенческая экономика — от истории до транзакции: Секция для маркетологов, пиарщиков и аналитиков. Изучение «внутренней кухни» потребительского поведения, нейромаркетинга и механизмов продаж в условиях информационного шума.
После окончания официальной части гостей ждет развлекательный блок:
20:00 — Начало вечерней программы, выступление кавер-группы Chili Sanchos.
Официальная часть вечера — Церемония вручения новой индустриальной премии «Высокая Технология».
Награда присуждается на основе данных ежегодного исследования «Технологический Индекс» AdIndex, которое формируется путем независимой оценки со стороны рекламодателей, агентств и технологических платформ.
Хедлайнером вечера станет Ксения Минаева — исполнительница новой российской поп-сцены. Популярность ей принесли треки «Шоколадка», «Лучший друг», «Отпускаю» и «Диско-шар». Для гостей «AdIndex Сити» певица подготовит специальный концертный сет.
После выступления Ксении Минаевой музыкальную программу продолжит Chili Sanchos, а завершится вечер диджей-сетом.
Дата: 26 июня
Локация: г. Москва, Волочаевская улица, 48, стр. 1, 2. (LOFT#8)