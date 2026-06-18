Программа «AdIndex Сити» 2026: Главное

26 июня представители брендов, агентств, медиа, ритейла и ИТ-компаний соберутся, чтобы обсудить будущее рекламного рынка

Тема этого года — «Звездный путь: Рекламный Вояджер». Эксперты обсудят адаптацию индустрии к технологиям, данным и ИИ в условиях, когда старые правила больше не работают.

Мероприятие откроет дискуссия «Новая рекламная нормальность: кто и как формирует правила рынка», на которой поднимут следующие ключевые темы:

1. Экономика и процессы: изменения в бизнесе агентств и рекламодателей.

2. Кризис моделей роста: причины неэффективности привычных подходов.

3. Влияние ИИ: трансформация работы агентств и маркетинг-команд.

4. Аудитория: поведение потребителей в условиях перегрузки информацией.

5. Данные и аналитика: метрики для принятия эффективных решений.

6. Борьба за внимание: новая роль контента, медиа и ИТ-платформ.

7. Антикризисные компетенции: решения, критически важные для лидеров рынка.

Спикеры сессии: Татьяна Эшназарова и Мария Георгиевская (AdIndex), Яков Пейсахзон («Авито Реклама»), Олег Темботов (Mediasystem), Алексей Бахтеров (Media Instinct Group), Артем Пуликов (МТС AdTech).

Гид по программе «AdIndex Сити»: потоки деловой части и вечерняя премия

Деловая программа конференции разделена на тематические треки, охватывающие все ключевые направления современного маркетинга и рекламы.

Основные тематические потоки

Флагманский поток (Главный зал): Стратегические дискуссии, глобальные тренды, прогнозы развития рынка и выступления ключевых экспертов индустрии.

Индустрия впечатлений и коммуникаций: Специализированный трек для PR-специалистов, инфлюенсеров, SMM-стратегов, создателей контента и представителей креативных индустрий (мода, красота, культура).

Рекламный инвентарь и технологии: Секция об эффективном использовании современного рекламного инвентаря и внедрении передовых маркетинговых инструментов.

Технологии и аналитика: Практический разбор сквозной и продуктовой аналитики, эконометрики, SEO и инструментов предиктивного моделирования.

Экосистема в цифре и цифрах: Обзор всех доступных рекламных каналов — от точечного перформанса до масштабных видеокампаний и DOOH (цифровой наружной рекламы). Эксперты обсудят омниканальный подход и работу с аудиторией во всех точках контакта.

Рекламные кейсы: Традиционно самая посещаемая зона конференции, полностью посвященная разбору реальных рыночных практик и честному обмену опытом.

Эффективная реклама: Поток для тех, кто ориентирован на конкретный результат. В фокусе внимания — рост продаж, достижение максимальных метрик и лучшие прогнозы.

Поведенческая экономика — от истории до транзакции: Секция для маркетологов, пиарщиков и аналитиков. Изучение «внутренней кухни» потребительского поведения, нейромаркетинга и механизмов продаж в условиях информационного шума.

Вечерняя программа: премия «Высокая Технология»

После окончания официальной части гостей ждет развлекательный блок:

20:00 — Начало вечерней программы, выступление кавер-группы Chili Sanchos.

Официальная часть вечера — Церемония вручения новой индустриальной премии «Высокая Технология».

Награда присуждается на основе данных ежегодного исследования «Технологический Индекс» AdIndex, которое формируется путем независимой оценки со стороны рекламодателей, агентств и технологических платформ.

Хедлайнером вечера станет Ксения Минаева — исполнительница новой российской поп-сцены. Популярность ей принесли треки «Шоколадка», «Лучший друг», «Отпускаю» и «Диско-шар». Для гостей «AdIndex Сити» певица подготовит специальный концертный сет.

После выступления Ксении Минаевой музыкальную программу продолжит Chili Sanchos, а завершится вечер диджей-сетом.

Дата: 26 июня

Локация: г. Москва, Волочаевская улица, 48, стр. 1, 2. (LOFT#8)