Россияне сообщили, что не отвечают на входящие с незнакомых номеров

72% опрошенных россиян не берут трубку, если звонят незнакомцы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На фоне многочисленных новостей о различных видах телефонного мошенничества большинство россиян признаются, что перестали отвечать на звонки, если номер им не знаком. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Целых 72% опрошенных россиян отмечают, что сбрасывают или игнорирую звонки, если входящий номер им не знаком. Респонденты отмечают, что даже если не мошенники, то по незнакомому номеру, скорее всего, будет навязчивая реклама, что тоже их совершенно не интересует. В качестве исключения, россияне берут трубку, только если предполагают, что им могут позвонить, ведь они ожидают доставку или ответа от какой-то компании, если хотят подтвердить запись или сами запросили звонок, если оставили какую-то заявку.

«Никогда не разговариваю с незнакомцами, и трубку не беру», - качает головой участница опроса.

«Уже несколько лет не принимаю звонки с незнакомых номеров», - соглашается другой.

«Если не жду какую-нибудь доставку, то не отвечаю. В основном, звонят с соцопросами, предлагают медуслуги, мне это все не интересно», - делится третий.

А вот 27% опрошенных отметили, что всегда отвечают на звонки, даже ели номер им не знаком. Кто-то говорит, что вынужден общаться с незнакомыми людьми по работе, другие просто опасаются пропустить важный звонок. Нашлись и те, кто отвечает на звонки «от скуки», чтобы «побесить» рекламщиков и мошенников.

«По работе подрядчики звонят с разных номеров. Но я стараюсь сохранять бдительность, и если звонок не по профилю, сразу посылаю звонящего», - говорит респондент.

«Обязательно отвечаю, когда звонят мне, мало ли что может случиться с человеком, либо свой телефон посеял, либо что-то хуже того», - делится своими переживаниями другая.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 1,4 тысячи человек.