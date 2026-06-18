Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос политобозревателя KP.RU Гамова - «Що робити» языковому омбудсмену незалежной с «засильем русского языка».

…- Мария Владимировна, Одесский театр «Маски» штрафуют-штрафуют за использование русского языка, а ничего не помогает… Вот - судите сами.

«В марте текущего года… уже штрафовали на 17 тыс. грн (более 27 тысяч рублей) за нарушение языкового законодательства».

И вот снова языковой омбудсмен Украины наложил штраф на тот же Одесский театр «Маски» за использование русского языка. Об этом сообщает издание «Страна».

«На основании трех жалоб составили четыре протокола об административных нарушениях. В театре нашли три вывески на русском языке. Сотрудник театра общался с посетителем также на русском. Кроме того, продавались книги актеров на русском, в то время как украинских книг в продаже не было». И - «что самое ужасное» - «посты в соцсетях также были на русском!»

- Що робити (что делать) языковому омбудсмену незалежной, Мария Владимировна?

- Пусть теперь ищут буквы, - так - хлестка и иронично - ответила на мои вопросы директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. - Я точно знаю, что в одесском театре есть «и», «д», «т», «е» и несколько других

- А также - все остальные буквы русского алфавита. Спасибо огромадное, Мария Владимировна!

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