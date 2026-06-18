«Сменщик Зеленского» оказался коррупционером: как Украина «сбивает» собственные дроны еще до взлета

За прогрессивным украинским министром обороны Михаил Федоровым приехали ТЦК Фото: REUTERS.

Новый коррупционный скандал гремит по всей Украине – теперь вокруг человека, олицетворявшего новое поколение власти – министра обороны Федорова. Человек, «копавший» закупки беспилотников, заявил, что за ним приехали ТЦК. И вопрос уже не только в мобилизации, а в том, кто делит главный оборонный пирог Украины…

КАК «СМЕНЩИК ЗЕЛЕНСКОГО» ОКАЗАЛСЯ КОРРУПЦИОНЕРОМ

Максим Лавриненко, основатель Telegram-сети «Труха», заявил, что его выследили и задержали пятеро представителей ТЦК по личному указанию министра обороны Михаила Федорова. Человек, копавшийся в оборонных закупках и задававший неудобные вопросы о деньгах на беспилотники, взрывает украинскую информационную повестку и сам оказывается объектом силового давления внутри той самой машины принуждения, от которой сегодня вздрагивает полстраны. В одной точке сошлись все главные боли украинской общества: извращенцы в бусиках, Telegram-власть, дроновые миллиарды, передел оборонного рынка и нервозность Банковой перед министром, которого еще вчера прочили едва ли не в образ будущего сменщика Зеленского, технократа-менеджера, с которым готовы говорить антикоррупционные круги и часть новой оборонной индустрии

Уже сейчас очевидно: информационный ущерб нанесен колоссальный. Федоров еще недавно был главным рекламным образом всей новой украинской конструкции власти. Молодой, скоростной, цифровой, с клоном госуслуг «Дією», госплатформой оборонных инноваций Brave1, массовой индустрией дронов, и Starlink. Не хмурый генерал-аппаратчик старой коррупционной породы, а идеальный неподкупный технократ эпохи беспилотников, которого можно показывать Западу вместо очередного отчета о пропавших миллиардах. Смотрите, Украина не только просит оружие - она строит государство будущего под ракетами.

ТЕХНОКРАТИЯ В ХУДИ И ДРОНЫ КАК СВЯЩЕННАЯ КОРОВА

14 января 2026 года Федорова назначают министром обороны Украины. Зайдя в самое денежное ведомство, он увольняет старых замов и набирает вместо них выходцев из цифровых проектов, международного консалтинга и оборонных инноваций. Но как только «технократ» подходит к оборонным закупкам, начинается совсем другой разговор. Становится понятно, что он не просто ломает систему, он меняет ее бенефициаров. Украинская коррупция давно не обязана выглядеть как персонаж из плохого анекдота с толстой шеей, золотым унитазом и чемоданом наличных. Настоящая коррупция научилась носить худи, цитировать McKinsey, и объяснять передел рынка «оптимизацией процессов». Она уже не стучит кулаком по столу, как старая, которую так удобно ненавидеть. Но общество все равно продолжает слышать во всем этом знакомую музыку: деньги идут не туда. Особенно когда дело касается дронов – на Украине они и новая религия, и последняя преграда для российских войск.

Недавно Федорова прочили в сменщики Зеленского Фото: REUTERS.

И тут появляется «Труха» - Telegram-канал с миллионами глаз. В начале июня журналисты писали о напряжении вокруг первых конкурентных тендеров Минобороны на беспилотники. 5 июня «Труха» угрожала что-то рассказать о министре обороны Федорове, но тогда не раскрыла подробностей. Зато разбирались уголовные производства и судебные материалы вокруг закупок беспилотников: прежняя система прямых закупок позволяла производителю формировать расчет себестоимости дрона, государство фактически ориентировалось на цену, которую приносил сам поставщик. Отдельно упоминались претензии следствия к завышению стоимости комплектующих в некоторых контрактах. Там же приводились данные по делу Бюро экономической безопасности о контрактах на 723 млн грн по беспилотникам Magura UA. И судебные материалы, где, по версии следствия, отдельные комплектующие импортировались по ценам, значительно превышавшим расценки у других импортеров. Журналисты писали также о планах Минобороны - перевести закупки дронов в форму торгов, где производители смогут конкурировать ценой и возможностью производить БПЛА заданных характеристик

Если Минобороны переводит закупки дронов в тендерный формат, старый рынок начинает дрожать. Кто-то потеряет прямой доступ, лишится привычной маржи. Но одновременно возникает обратный страх: а вдруг новая «прозрачная» система станет просто новым фильтром допуска?

Это и есть точка взрыва.

Именно в этот момент владелец «Трухи», медийный зверь, привыкший жить внутри системы внезапно заявляет, что система пришла за ним через ТЦК. Это не просто очередной мужчина, которого родственники ищут по чатам. Владелец черного ящика всего украинского инфорынка делает такое заявление. Независимые журналисты насчитали аж 63 связанных с «Трухой» Telegram-канала с совокупной аудиторией более 12 млн человек. Именно поэтому «Труха» стала таким идеальным раздражителем.

Если бы на Федорова вышла маленькая независимая редакция, ее можно было бы записать в «грантоедов». Если бы ударила оппозиция - в «политический заказ». Если бы заговорил военный - так это просто фронтовики эмоциональные. Но когда такой Telegram-зверь заявляет: «за мной приехали». Это больше похоже на ссору внутри большого хищного леса. Один хищник вдруг кричит, что на него вышел другой - с государственным удостоверением.

Как только дело коснулось закупок беспилотников, за Федоровым пришли ТЦК. Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

КАК УКРАИНА «СБИВАЕТ» СОБСТВЕННЫЕ ДРОНЫ

Украинское государство снова пытается продать миру витрину будущего, хотя за этой витриной все тот же знакомый склад: закрытые двери, свои поставщики, чужие маржи и правильные люди у кормушки.

Федоров пришел в Минобороны с обещанием вытащить оборонную машину из постсоветской трясины. Но едва его реформаторская рука дотянулась до закупок, выяснилось, что украинская модернизация начинается с вопроса, «кто теперь будет стоять между бюджетом и оружием».

Здесь вся украинская трагикомедия собирается в один короткий, злой и инженерный закон. Старая русская присказка гласит - что ни собирай - все равно получается автомат Калашникова. У них, похоже, что ни реформируй - все равно получится коррупция.

Для украинцев это, конечно, катастрофа государства. Для нас - холодный, циничный, но стратегически очевидный вывод.

И чем больше у них коррупции в беспилотниках, тем меньше БПЛА долетит до России. Так что пусть и дальше грызутся за дроновый пирог и продолжают строить цифровую армию будущего.

В этом смысле украинская коррупция давно стала их собственной системой противовоздушной обороны - только сбивает она не российские ракеты, а украинские дроны еще до взлета, и тем спокойнее становится небо, по которому эти дроны должны были лететь.

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