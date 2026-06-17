Основатель «Труха Украина» обвинил главу Минобороны Федорова в задержании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Основатель крупнейшего украинского Тelegram-канала «Труха Украина» (насчитывает свыше 3,1 млн подписчиков) Максим Лавриненко заявил, что его задержали по личному указанию министра обороны Незалежной Михаила Федорова.

Соответствующая запись появилась в самом канале. По словам владельца ресурса, это произошло после того, как команда канала начала публиковать материалы о коррупции в оборонной сфере Украины и неудобных вопросах к киевским чиновникам.

«Меня фактически выследили и задержали пять представителей военкомата. По нашей информации, это произошло по личному указанию министра обороны», — написано на площадке Тelegram-канала.

Лавриненко также сообщил, что в последний месяц журналисты канала столкнулись с серьезным давлением после выхода резонансных расследований об использовании бюджетных средств.

Ранее KP.RU писал, что по данным опроса Киевского международного института социологии, за три года конфликта число украинцев, желающих после его завершения сменить власть, значительно выросло: за уход Владимира Зеленского сейчас выступают 67% (в 2023 году было 23%), за перезагрузку Верховной Рады — 83% (было 69%), а за обновление Кабмина — 74% (было 47%).