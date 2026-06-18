Вопрос дня: А что для вас показатель того, что жизнь состоялась? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Алоян, двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион России по боксу:

- Благородство и доброта. Эти качества постепенно увядают в наше время. Дорогими автомобилями, часами, брендами уже никого не удивишь. А благородство сегодня воспринимается скорее как признак статуса, особенно у мужчин.

Сергей Цеков, первый заместитель Госсовета Крыма:

- Символом престижа сегодня точно является хорошее образование для детей. И еще, может быть, вы удивитесь, я считаю символом престижа уровень патриотизма. Это то, что нашу страну спасет в эти сложные дни, и потому именно это должно быть престижно.

Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН:

- Престиж - по-французски «уважение», и его источником всегда была репутация человека, который сделал себя сам. Поэтому и образование (которое можно купить), и какие-то аксессуары в отрыве от истории их получения никакого престижа не создают, если вы к ним не можете приложить свидетельства о том, что все это получено вашим трудом и интеллектом. Если же чек из магазина - единственное, что вы готовы предъявить, это может вызвать зависть, но не искреннее уважение.

Воскан Арзуманов, коммерческий директор туроператора Tez Tour:

- Люди действительно стали иначе смотреть на признаки успеха. Сегодня больше внимания уделяют качеству жизни. При этом отдых и путешествия не исчезли из списка. Просто раньше престижем часто считалась сама возможность выехать за границу. Сейчас важнее содержание и качество поездки: увидеть новые страны, познакомиться с другой культурой, получить яркие впечатления и остановиться в хорошем отеле. Мы это видим по туристическому рынку: все больше людей ориентируются не на минимальную цену, а на впечатления, которые получат от поездки.

Екатерина Гнедаш, зампредседателя Межрегиональной общественной молодежной казачьей организации «Есаул»:

- Для меня статусность - это в первую очередь крепкая и полная семья: родители, дети. Возможность окружить себя и близких заботой, дать фундаментальное образование детям и заботу о здоровье родителям. А престиж - это уважение к моему мнению и признание в обществе, возможность говорить и быть услышанной.

Юлия Гаврилина, учитель русского языка и литературы, мать двоих детей, Смоленск:

- Для меня это возможность не работать от зари до зари и жить свою лучшую жизнь: воспитывать дочерей, читать книги, поддерживать уют дома и заботиться о старшем поколении. И все это - без спешки, не наскоком. Но пока об этом только мечтаю.

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