Пышное декольте и нарощенные ногти: вот как выглядит 16-летняя внучка Владимира Машкова

У Владимира Машкова две внучки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Единственная дочь Владимира Машкова недавно поделилась редкими фото со старшей наследницей Стефанией. Девушке 16 лет. Она с рождения живет в Америке, обожает джинсы с экстремально низкой посадкой и кофточки с глубоким декольте.

Единственная дочь Владимира Машкова от мужа Александра Слободяника родила двух дочерей. 16-летняя Стефания и 14-летняя Александра живут в Америке с родителями. Они получают образование в одной из школ Калифорнии.

Старшая Стеша внешне очень походит на коренную американку. Девушка носит обтягивающие кофточки с откровенным декольте, джинсы на экстремально низкой талии и обувь на высокой платформе.

У Стефании нарощенные ногти Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Она осветлила волосы, использует автозагар. Ногти она предпочитает наращивать.

Старшей внучке актера исполнилось 16 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Что касается дочери Машкова, то Мария сейчас работает помощником преподавателей по актерскому мастерству в американской киноакадемии. Она уверяет, что наконец-то нашла себя.

"Съемки и театр почему-то никогда не ощущались работой. Меня взяли на должность помощника сразу нескольких преподавателей по актерскому мастерству в одну американскую академию. Я никогда не преподавала прежде и не очень видела себя в такой роли, но оказалось, что ничего интереснее в моей жизни еще не было", - делилась актриса, которая в 2022 году прервала со знаменитым отцом всякое общение.