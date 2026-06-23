III международный конкурс «Музыка Гордых»: идёт приём заявок

Фото предоставлено организаторами

Конкурс открыт для профессиональных и начинающих музыкантов из Российской Федерации и Республики Абхазия. Заявки от музыкальных исполнителей принимаются на официальном сайте музыкагордых.рф. Организаторами проекта выступают Фонд Николая Расторгуева и Радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Конкурс проводится по семи номинациям: «Песня о Родине», «Песня о любви», «Песня о семье», «Песня о защитниках страны», «Голоса народов России», «Голоса Абхазии» и «Спецприз». Участникам необходимо заполнить форму на сайте и приложить видеоролик с записью живого исполнения песни продолжительностью от 60 секунд до 5 минут. Количество заявок от одного исполнителя или музыкального коллектива не ограничено.

Фото предоставлено организаторами

Оценку заявок осуществляет авторитетное жюри во главе с Народным артистом РФ Николаем Расторгуевым. В состав жюри вошли: композитор Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов, продюсер Вячеслав Бодолика, заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы Ака Марзаева, заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Мария Мельниченко, Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове, музыканты Дмитрий Нестеров, Виктория Черенцова, а также музыкальный редактор Радио «Гордость» Олег Чубыкин.

Песни победителей конкурса будут включены в федеральную ротацию радиостанции «Гордость», исполнители получат право выступить на главной сцене международного фестиваля «Музыка Гордых», который в этом году пройдет в третий раз, впервые — в столице Республики Абхазия – городе Сухуме. Фестиваль объединит начинающих и известных артистов, музыкальное событие пройдет 26 августа, в День международного признания независимости Республики Абхазия.

Фото предоставлено организаторами

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил: «Международный фестиваль «Музыка Гордых» – это важный проект, который полностью опирается на сохранение и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей. Ценностей, которые объединяют наши страны. Наша культура не имеет границ, она объединяет народы вокруг общих идеалов – любви к Родине, семье и героям».

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркнул востребованность проекта: «Музыка, несущая в себе смыслы, ценности, любовь к Родине, сегодня востребована. В этом году фестиваль впервые выходит за пределы России, и я уверен, жители Абхазии и гости республики с удовольствием присоединятся к большому музыкальному событию».

Фото предоставлено организаторами

Николай Расторгуев, возглавляющий жюри, акцентировал миссию конкурса как культурного моста: «У России и Абхазии есть объединяющий культурный код – это наша музыка. Общие ценности, историческая память объединяют народы России и Абхазии в единое культурное пространство. Наш проект дает начинающим артистам уникальный шанс – попасть в ротацию федеральной радиостанции «Гордость» и выступить перед многотысячной аудиторией главного фестиваля».

Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове добавил: «Для нас большая честь принимать музыкальный фестиваль такого масштаба. Для нас очень символично, что этот фестиваль пройдёт именно 26 августа, в день, когда указом Президента Российской Федерации была признана независимость Республики Абхазия. Мы уже чувствуем ажиотаж, который происходит в Абхазии, желание принять участие в этом фестивале».

СПРАВКА

Международный музыкальный фестиваль «Музыка Гордых» – масштабный культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию современной песни со смыслом, поддержку талантливых авторов и укрепление дружбы между народами. Впервые фестиваль прошёл в 2024 году в Нижнем Новгороде, а в 2025 году площадки в Нижнем Новгороде и на Поклонной горе в Москве объединили рекордные 200 000 человек. Организаторы: Фонд поддержки социальных и культурных инициатив Николая Расторгуева и федеральная радиостанция «Радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.