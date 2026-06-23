Фото: Министерство обороны РФ.

Операторы FPV-дронов из подразделения РХБ защиты группировки войск «Центр» задействуют дистанционные системы распыления аэрозолей для маскировки штурмовых отрядов на Добропольском участке фронта.

«Эта тактика служит для прикрытия наступающих сил и отвлечения внимания противника в ходе специальной военной операции», - комментируют кадры в Минобороны России.

Десантники застилают украинским боевикам глаза плотным дымом

Перед атакой беспилотник устанавливает дымовые шашки перед позициями противника. Каждая имеет электрическую спичку, которую оператор активируют в нужный момент боя.

В процессе продвижения штурмового подразделения, операторы дронов развертывают плотные аэрозольные облака непосредственно перед позициями врага. Это создает визуальное прикрытие для передвижения штурмовых групп, препятствуя их обнаружению противником даже с помощью разведывательных беспилотников.

Использование FPV-дронов для создания аэрозольных завес минимизирует потери в живой силе и технике. Благодаря слаженной работе расчетов РХБ защиты, штурмовые группы получают возможность незаметно приближаться к вражеским укреплениям и результативно выполнять боевые задания на Добропольском направлении.

Читайте также:

Герой спецоперации «Z» Мухтар Буттаев устроил контратакующим боевикам засаду

Минобороны РФ показало поражение целей в Красном Лимане дронами