«Сначала прикрыла всех собой, а потом спрятала в диван»: Участник СВО приехал в Кушву к разрушенному смерчем дому

Смерч полностью разрушил 32 дома в Кушве. Фото: предоставлено КП

Страшные новости из родной Кушвы получил участник СВО Илья. Еще вчера, 22 июня, по долгу службы мужчина находился в воинской части. Новости о том, что его только что отстроенный дом снесло смерчем, Илья узнал от семьи. KP.RU удалось поговорить с пострадавшей семьей и узнать все детали случившегося.

ОДИН ЗВОНОК И В ДОРОГУ

Илья получил тревожный звонок из дома вечером 22 июня. «Наш дом снесло торнадо!» Да кто ж поверит в такое? Но новости о непогоде уже были по всему интернету.

- Я как узнал, сразу пошел к командиру, объяснил ситуацию, получил разрешение отбыть к семье. Ночью приехал в Кушву, - рассказывает KP.RU Илья. - Дома у нас, считай, больше и нет. Крышу сняло, стены, спальню разрушило.

Одноэтажный дом на четыре комнаты Илья со своей семьей отстроил буквально недавно. Когда стройка закончилась, все были счастливы - свой дом, да еще и построенный буквально собственными руками. Но счастье было недолгим.

- Пострадала вся наша округа. Две улицы попали под смерч. Деревья, столбы, все съел этот смерч. И у нас, и у соседей все плохо. Мы пока разбираем завалы, вытаскиваем все, что целое осталось, - говорит Илья.

СПАСАЛА ДЕТЕЙ

В момент прохождения смерча в доме находилась семья Ильи - жена и дети.

- Они очень испугались, конечно. Жена сначала прикрыла детей собой, а потом спрятала их в диван, быстро среагировала. С ними сейчас все хорошо. Она мне сразу же позвонила, - говорит Илья.

После случившегося, на клик о помощи отозвались родные, друзья и соседи.

- Нам есть куда пойти. Были совещания, знаю, предлагали куда-то разместить, но так как нам есть, где переночевать, мы отказались. Жена давала информацию волонтерам, которые сбор средств объявили, наш номер для перевода средств тоже включили в список. Мне уже сослуживцы прислали денег, скинулись, кто сколько смог, - добавил Илья.

К слову, прогноз о прохождении смерча никто, по словам Ильи, не получал.

- Было объявление про ветер, град, но смерч… Кто бы подумал, что он может у нас в Кушве произойти?

Напомним, в результате прохождения смерча в Кушве оказались полностью разрушены 32 частных дома, 99 повреждены. 16 человек пострадали. На месте работают оперативные службы.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Птицы закружили над прудом, выключили свет и началось»: Какие страшные предзнаменования были перед смерчем в Свердловской области

16 человек пострадали, почти 100 домов повреждены: на город в Свердловской области обрушился страшный смерч

Дети кричали от ужаса, когда торнадо рвал дома: что происходит в Кушве после разрушительного смерча