По итогам переговоров на Аляске в 2025 году Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к ряду компромиссов по урегулированию конфликта, которые в дальнейшем получили название «дух Анкориджа». Фото: Сергей Бобылев/TASS

Россия ждет только победы - мир на условиях Анкориджа представляется недостижимым, потому что США не смогли выполнить свою часть обязательств. Такой вывод можно сделать из заявлений помощника Президента России по международным делам, участника переговоров с Вашингтоном Юрия Ушакова.

Помощник президента Юрий Ушаков объяснил, почему сорвались соглашения на Аляске. Фото: Александр Казаков/ТАСС

ПОЧЕМУ СОРВАЛИСЬ СОГЛАШЕНИЯ НА АЛЯСКЕ: АНКОРИДЖ УМИРАЕТ ПОСЛЕДНИМ

За последние два дня Ушаков сначала дал откровенные комментарии по поводу сложившейся ситуации журналисту Павлу Зарубину, потом выступил с большой речью на «Примаковских чтениях». Его слова проливают свет на новое отношение Кремля к мирным переговорам.

- Мы не ждем выполнения пониманий или договоренностей Анкориджа, - рассказал помощник президента Зарубину, - мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей.

Высокопоставленный дипломат объяснил, в чем причина срыва договоренностей, на которые возлагалось столько надежд. Одна из сторон (и мы прекрасно понимаем, что речь не о России) «оказалась не совсем в состоянии» выполнить взятые на себя обязательства.

Можно взять на себя дерзость, попытавшись закончить мысль - Вашингтон и лично Трамп был уверен, что Зеленского удастся заставить вывести войска из Донбасса. Но Киев, потеряв главного спонсора войны, нашел поддержку в Европе. Конечно, США могли бы усилить давление, отказаться от поставок оружия даже за деньги, отказаться от поставок развединформации - в таком случае Украина оказалась бы в безвыходном положении.

И тут оказалось, что Европа готова поддержать войну политически - убеждая Трампа, что заканчивать конфликт на условиях Анкориджа, значит признать поражение. Тем более продолжающийся конфликт поит деньгами экономику штатов.

Европа готова поддержать войну политически - убеждая Трампа, что заканчивать конфликт на условиях Анкориджа, значит признать поражение. Фото: REUTERS.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО НА УКРАИНЕ: РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ЗАПАДА

Так все-таки Вашингтон не смог продавить Киев, или не захотел, устроив «пересменку ролей»? Например, потому, что США нужно было отойти на второй план, снизив риски Третьей Мировой? Кремль, связанный с Вашингтоном переговорами, как минимум пока не может открыто ответить на этот вопрос. Но намек можно найти в речи Ушакова на «Примаковских чтениях».

- Эвианский саммит, пожалуй, любопытен тем, что на нем произошла некоторая пересменка ролей среди западников в разыгрываемой ими украинской драме. Пересменка, естественно, тактического характера, - заявил Юрий Ушаков. - Вспомним, что в начале СВО, закоперщиком политической, военной помощи Киеву выступила администрация Байдена. Тогда Вашингтон задавал градус русофобии. При Трампе же американцы, надо сказать, выстраивали линию с определенными нюансами, предпринимали посреднические усилия, которые способствовали, в частности, проведению переговорных раундов в Стамбуле и в Женеве. И на какое-то время европейцам пришлось, причем весьма охотно, взять на себя инициативу в походе за «стратегическим поражением» России.

Ушаков явно намекает на двойственность ситуации. С одной стороны, часть истеблишмента штатов, приведя Трампа ко власти, действительно собиралась устроить «пересменку». С другой - администрация нового президента действительно стремилась к завершению конфликта. И «не смогла продавить», но, очевидно, не волю Киева, а волю своих европейских союзников, действовавших при поддержке изнутри самих штатов. При поддержке демократической партии, всегда выступавшей за продолжение конфликта.

Именно такая картинка срыва Анкориджа просматривается, если попытаться закончить мысли, высказанные в Кремле. Но при всем этом Москва совершенно очевидно не собирается рвать контакты с США. Как минимум для того, чтобы у Европы не получилось достигнуть цели саммита G7 в Эвиане.

- На упомянутой встрече «семерки» они - европейцы - делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана, - сказал во вторник Ушаков.

Помощник президента добавил - Россия ждет визита спецпосланников Трампа Уиткоффа и Кушнера.

- Понимание о необходимости контактов (с ними) есть, но даты (визита американцев в Москву) пока не согласованы, - объяснил Юрий Ушаков.

G7 саммит. Фото: REUTERS.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА

- Мирные переговоры вокруг Ирана Москва открыто приветствует. Но в Кремле понимают, что несмотря на громкие заявления, до достижения окончательных договоренностей «предстоит пройти путь, и путь неблизкий».

- Запад пытается нанести удар по объединениям, в которых состоит Россия. «Насаждаются иллюзорные представления о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом, всегда помогали друг другу, можно пересмотреть».

Конкретных названий не прозвучало, но в последние недели одной из главных тем были выборы в Армении, стремление страны войти в ЕС (а значит выйти из ЕАЭС). И, кстати, тему геноцида армянского народа власти стараются переосмыслить, обвинив во всем Россию.

- В ближайшие годы в мире продолжится борьба между западным «порядком, основанным на правилах» и стремлением Востока и Азии, «стран мирового большинства», защитить свой суверенитет и «бороться за свои принципы, идеалы, за свое видение и понимание мира».