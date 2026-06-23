Российская армия освобождает сердце «русской весны» и эпицентр восстания на Донбассе.

Российская армия освобождает сердце «русской весны» и эпицентр восстания на Донбассе. Военкор KP.RU, 12 лет назад живший и работавший в осажденном Славянске, Краматорске и Константиновке, разбирает ход нашего наступления.

ДВАЖДЫ В ТУ ЖЕ РЕКУ

28 апреля 2014 года ополчение заняло городскую администрацию Константиновки. Мероприятие прошло мирно, можно сказать – буднично, чувствовалась какая-то неизбежность. У городского совета выставили колонки и на всю мощь гоняли «Мы русские!» Жанны Бичевской, «День Победы», «Вставай, страна!», «Офицеров» Газманова. Песни, которые на пост-майданной Украине пока не были запрещены, но «не одобрялись», а где-то уже вызывали лютую злобу. Крепкий ветерок, набирающий степной летний жар рвал музыку на фрагменты, но память сама заполняла пустоты в песнях. Собралась толпа горожан. Кто-то подпевал. Между ног шныряли дети, создавая праздничную суету.

28 апреля 2014 года ополчение заняло городскую администрацию Константиновки. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Захваченная ополченцами администрация Константиновки. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

У входа в горсовет на раскладном столике были разложены бумаги, придавленные гранатами и автоматными магазинами – константиновцы записывались в ополчение. Две категории добровольцев – молодые парни, будущее Донбасса и такие мощные позднесоветские мужики, шахтеры и военные отставники. Средний возраст мялся и спрашивал сам себя: «А кто семью будет кормить?». Сложно осуждать людей за такие вопросы. Время надвигалось лихое и несытое.

С удивлением не сразу заметил группы ополченцев с оружием, некоторые в балклавах. Парни все время перемещались вокруг горсовета, охраняли и контролировали местность.

Военная техника, отбитая ополченцами ДНР у Нацгвардии Украины. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

«ОНИ ЗДЕСЬ ВСЕ СЕПАРЫ, ЖДУТ МОСКАЛЕЙ»

В Славянско-Краматорской агломерации тогда установили народную, пророссийскую власть. Никто не предполагал, что через полтора месяца, отряды ополчения вырвутся из окружения в Славянске и начнут организованно отступать на Донецк, снимая, последовательн, гарнизоны из цепи городов агломерации: Краматорск, Дружковка …Константиновка. «Мы вернемся» - говорили бойцы тем, кто оставался. Все в это верили, но никто не знал – когда? Никто не предполагал, что оккупация Украиной растянется на долгие 12 лет. И все эти годы, бандеровские власти будут пытаться перепрошить местных «сепаров». Притащат администраторов, управленцев и ментов с Западенщины. СБУ будут отрабатывать по спискам и доносам родню ополченцев, а всю местную молодежь попробуют прогнать через АТО — так в Киеве назвали карательную войну против Донбасса. Для закрепления «духа незалежности» и ненависти к «сепарам».

Дмитрий Стешин и Александр Коц в штабе ополчения в Славянске 2 мая, во время первого штурма города. Фото: Андрей СТЕНИН.

Судя по тому, что сегодняшнее уже сражение за Константиновку заняло считанные недели, закончить переформатирование населения бандеровцам не удалось, не получилось. В сообщениях ВСУ-шников из штурмуемой агломерации звучала какая-то растерянность: «Они здесь все сепары, ждут москалей, эвакуируем на пинках».

Для ВСУ смысл героической обороны Константиновки был быстро утерян. Не было даже объявлено традиционное превращение города в «фортецiю» - как в Артемовске (Бахумуте), Авдеевке, Красноармейске (Покровске) и десятке других городов Донбасса.

МЫ ВЕРНУЛИСЬ, КАРЛ

Несколько дней назад в Константиновке появились сразу три десятка российских флагов. Наши наступающие штурмовики сигнализировали – мы пришли! Или – мы вернулись.

Еще в начале июня совсем недружественные нам поляки зафиксировали перемещение ВСУшных офицеров из Константиновки, соседней Дружковки и даже большого, еще почти тылового Краматорска. Поляков в ВСУ немало еще со времен АТО и на ситуацию они смотрели трезво. Благо от объективности зависела сохранность их шкур. По польским данным, на первую декаду июня в Константиновке осталось примерно 20% от списочного состава обороняющихся украинских частей. И произошло это не просто так.

Так приходилось укрываться от осколков в номере гостиницы. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Наши дроноводы сосредоточились на изоляции «театра боевых действий», по всем канонам военной науки. Основная дорога из Константиновки на Дружковку была практически перерезана еще с весны – на ней круглосуточно вели охоту наши «птички». А если не охотились, то минировали это шоссе. ВСУ приходилось заводить пополнение в Константиновку огородами. Навстречу свежему мясу из города пробирались отступающие, небольшими ободранными группами часто переодетые в штатское. Можно представить примерно боевой дух этого пополнения. Все понимали, что у них, буквально, «билет в один конец».

Поляки так и сообщали: «В разбитых зданиях умирают десятки раненых, эвакуация невозможна». Британская ВВС билась в тревоге за интересы своего короля Карла: «Российские военные появились во всех районах Константиновки и вышли к выезду на Дружковку».

Дмитрий Стешин.

НАДКУСАННЫЙ ШАМПУР

В очагах сопротивления остались группы ВСУшных дроноводов – уже без дронов, зарядов и батарей. Их буквально выколупывают из подвалов наши штурмовики из группы «Юг», а в стрелковые бои украинские беспилотчики не вступают – не умеют, боятся и не хотят. Это очень давно замечено нашими бойцами.

В городе осталась и бандеровская пехота. Разрозненными группами без связи и внятного командования. Пытаются переместиться из центра Константиновки на Север, ближе к Дружковке.

Встреча со снайпером у блок-поста Рыбхоз. Автор фото Андрей СТЕНИН.

Похоже, что там, в Дружковке и Краматорске, а может и дальше, в Киеве, уже махнули на Константиновку рукой. Перестали пытаться пополнить остатки гарнизона и сосредоточились на укреплении южных окраин Дружковки.

Вряд ли это поможет. Наша армия наступает не только с юга, но и по всему восточному флангу вытянутой как кривой шампур с нанизанными на него городами, Славянско-Краматорской агломерации. И укрепление южного фланга Дружковки решит только одну проблему – не даст нашим штурмовикам заскочить в следующий город, буквально, «на плечах отступающих». Агломерация начала сжиматься.

Окраина Славянска, спецкоры КП Коц и Стешин пережидают обстрел фосфорными боеприпасами. Автор фото Андрей СТЕНИН.

РАЙСКИЙ КЛЮЧ К СЛАВЯНСКУ

18 июля Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Рай-Александровка. Это уже, можно сказать, восточные подступы к крупнейшим городам агломерации – Славянску и Краматорску. Между ними и Рай—Александровкой – еще один важный населенный пункт под названием Николаевка. Во время отступления ополченцев в 2014-м, в этой Николаевке осталась группа народного героя ДНР Арсена Павлова, Моторолы. Почти сутки они удерживали здесь ВСУ, прикрывали наш отход. И у них получилось. Не случайно, и Рай-Александровку и пока не освобожденную Николаевку, называют «восточным ключом к агломерации» и «плацдармом для наступления» на Славянск и Краматорск. Действительно, поселок находится точно по середине между этими городами. В нескольких километрах от Рай-Александровки трасса М03, идущая на Киев через Харьков и Полтаву. Еще один объект, примерно в 20 километрах от поселка – Краматорский аэродром. Его, правда, разрушили еще в начале СВО.

Мобильный отряд обороны Славянска с легендарным Моторолой (на фото слева)

19 июля, наша армия заняла Юрковку и можно сказать с уверенностью, перерезала трассу на Киев и Харьков. До окраин Краматорска осталось 12 километров. Это может быть очень длинный путь, но логика последних событий показывает - в ВСУ мало кто верит, что получится удержать Донбасс и его последние города, оккупированные врагом.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК С СЕВЕРА

На другой оконечности агломерации у ВСУ тоже не все в порядке. В последнем перед заходом в Славянск с Севера городе-райцентре Лиман (Красный Лиман), появились первые российские флаги наших штурмовых групп. Их выкладывают в Сеть, что еще больше деморализует противника. Украинские эксперты жалуются и даже намекают, что пришло время тiкать:

«…низкая плотность оборонительных порядков способствует проникновениям со стороны противника. Надеемся, что командование обратит внимание на этот участок и что-то предпримет, чтоб не потерять много людей…».

Окраина Славянска, бой за Семеновку, поселок у трассы на Харьков. Справа - погибший позднее фотокор РИА Новости Андрей Стенин. Кадр из видео Дмитрия СТЕШИНА.

ТЕНЬ БИСМАРКА

За суетой киевского режима, угрозами и скандальными выпадами как-то незаметно, что освобождение Донбасса неуклонно приближается к финалу. Собственно, для этого и были затеяны пиар-удары по Москве, хамские письма Зеленского и угрозы в адрес Лукашенко. Киев мечется, как холерный в метрополитене, повторяя про себя фразу-апокриф, приписываемое Бисмарку мудрое изречение:

«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны...»*.

Говорил ли такое Бисмарк или не говорил, в контексте новейшей истории Донбасса уже совершенно неважно. В Киеве это хорошо понимают.

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