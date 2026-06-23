Геш Пати умерла богатой, но тяготилась славой: Артистка устала от игр в мире лицемерного шоу-бизнеса, который эксплуатирует звезд

Французская певица, танцовщица и актриса Геш Пати умерла в Париже на 81-м году жизни. Фото: Horst Galuschka via www.imago-im/Global Look Press

Французская певица, танцовщица и актриса Геш Пати умерла в Париже на 81-м году жизни. Публика запомнила ее по хиту 1987 года Etienne.

ПРИЧИНА СМЕРТИ ПЕВИЦЫ

Минувшей весной Геш Пати отметила 80-й день рождения. Но уже тогда она была серьезно больна, однако собрала самых близких людей и попросила закрасить седые волосы в любимый черный цвет. Агент артистки сообщил, что она скончалась после затяжной (продолжительной болезни) в ночь с 21 на 22 июня 2026 года в Париже. Однако, в социальных сетях появилась информация, что под формулировкой «затяжная болезнь» в данном случае подразумевается сердечно-сосудистое заболевание. Артистка была замужем дважды, но детей у нее не было. Однако есть родственники, которые были рядом последнее время — они и получат наследство. Геш Пати вела активный образ жизни насколько ей позволяло здоровье, но последние 10 лет уже отказывалась от предложений войти в состав жюри различных шоу.

КАРЬЕРА ГЕШ ПАТИ

Ее настоящее имя Патрисия Поррас, а Геш Пати — творческий псевдоним, который образовался от детского прозвища. Родилась будущая артистка в творческой семье: ее отец был арт-директором в англо-французской звукозаписывающей компании, и среди его клиентов были звезды тех лет. А мама Патрисии руководила балетной студии, где занималась девочка — так она уже в 9 лет получила небольшую роль, но уже в спектакле Парижской оперы. Получила хореографическое образование: выступала на подтанцовках в популярных тогда шоу, танцевала в миланском театре оперы и балета «Ла Скала», ставила хореографию для французских телешоу. С 19 лет Геш Пати занялась вокалом — по совету отца, который и инициировал ее сотрудничество в нескольких вокальных группах (трио и дуэт), помог выпустить песни на звукозаписывающей студии, где был большим боссом. Однако ожидаемого успеха это не принесло, хотя обсуждались. А вот сольная карьера Геш Пати стартовала в 1987 году сразу успешно — ее хит Étienne попал в хит-парады сразу девяти европейских стран. Для французских эстрадных исполнителей это был бешеный успех — их песни редко становились известны за пределами страны.

Поспособствовал интересу публики и скандал — видеоклип к песне был весьма откровенный и провокационным (18+), хотя в странах Скандинавии клип получил приз как «лучшее музыкальное видео года». На самом деле клип просто пошлый, что тоже было сделано специально для привлечения европейского внимания — так как одним вокалом не получалось. Étienne стал настолько успешным хитом в Европе, что Геш Пати подписала контракт с именитой британской звукозаписывающей компанией, и та принялась записывать ее музыкальные альбомы — выпустили три штуки. Были турне по Европе и США. Однако последний альбом оказался провальным, ожидаемого успеха (интереса к песням) в Европе не случилось, и с певицей расторгли контракт. С 1995 года Геш Пати подписала контракт уже со французской звукозаписывающей фирмой, которая тогда же издала четвертый альбом Геш Пати. Композиции из него использовались в кино. В 2000 году Геш Пати выпустила свой последний музыкальный альбом. Параллельно артистка продолжала танцевать — в театре, в шоу, в кино. Чтобы подзаработать Геш Пати исполняла постановки современных хореографов и эти танцевальные шоу пользовались успехом. В 2006 году Геш Пати была членом жюри масштабного танцевального конкурса во Франции. Периодически Геш Пати приглашали в жюри телевизионных конкурсов, что позволяло демонтировать прекрасную форму и в зрелом возрасте и получать гонорар. Геш Пати во Франции считали обеспеченной артисткой и танцовщицей.

Сама Геш Пати в 2002 году призналась, что та самая песня Etienne помешала ее основной карьере, то есть фактически разрушило серьезность намерений стать знаменитой танцовщицей. Геш Пати назвала славу, которая пришла после этого хита и видеоклипа — «обузой»: «Думаю, что не меня оказывалось какое-то давление, которое не соответствовало моему характеру». Певица сетовала, что ей было больно от того, что музыкальная индустрия рассматривала ее как «товар», из которого нужно извлечь максимальную выгоду. На вопросы о том хотели ли Геш Пати еще один такой громкий хит как Étienne, она отвечала: «Я не хочу снова переживать то, что пережила с этой песней. Я хочу себя оградить от шумихи в СМИ. Я устала играть в эти игры...»

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