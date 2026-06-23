Певица Геш Пати Фото: EASTNEWS/AFP.

Умерла Геш Пати, французская певица и автор хита Etienne. Исполнительницы не стало на 81-м году жизни. Певица, танцовщица и автор песен скончалась после затяжной болезни, о чем сообщил ее агент Себастьян д'Ассиньи, слова которого приводит Spiegel.

Настоящее имя артистки — Патрисия Порасс, и свой путь в искусство она начала с балета, стажируясь в Парижской опере. Позже она солировала в разных труппах, исполнила главную роль в мюзикле «Отверженные» и даже основала собственное трио Dacapo. Настоящая слава пришла к ней лишь в 1987 году с провокационной для того времени песней «Etienne», клип на которую запомнился черно-белым образом в корсете.

Сама Патти не раз признавалась, что не хотела замыкаться в одном жанре и называла себя «хамелеоном», любящим работать с разными видами искусства. Однако успех хита она позднее оценивала неоднозначно, заявив в 2001 году, что эта песня серьезно помешала ее основной карьере и принесла усталость от шумихи.

Ранее стало известно о смерти журналистки и одной из самых известных авторов Хорватии Славенки Дракулич. Она открыто поднимала вопросы о положении женщины в социуме.