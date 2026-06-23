Лука Затравкин рассказал, как похудел на 170 кг: «У меня уникальная система»

Художник Никас Сафронов и его сын, пианист Лука Затравкин (слева направо). Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В эфире шоу Павла Воли 36-летний Лука Затравкин признался, что снова похудел, и на этот раз на 170 (!) кг. Его знаменитый отец, 70-летний Никас Сафронов стал звездным программы. Во время передачи показали и завирусившееся несколько лет назад видео из самолета, когда Лука, будучи очень полным, застрял в туалете. «Я не умру в туалете!» — кричал тогда молодой человек.

«Вот видите: человек слова. Сказал, сделал», — с улыбкой прокомментировал ролик Лука.

А мы связались с Затравкиным, чтобы узнать, как ему удалось так похудеть. Добавим, что он уже много лет борется с лишним весом с переменным успехом — то худеет, то поправляется.

«Процесс идет. Я продолжаю, я не останавливаюсь. У меня есть уникальная система, которой я придерживаюсь. Самое главное, что эта система не сложная. Она позволяет жить полноценной жизнью. Не испытывать чувство голода, питаться вкусно, насыщаться едой. Не выходить голодным из-за стола, что для меня важно. Говорят, что французы выходят за пять минут до того, как они наелись. Но русский человек и ест всего пять минут. А если он выйдет раньше, то и есть не начнет. Но быстро не значит вредно», — рассказал KP.RU Лука.

При этом, сын художника уверен, что еда должна быть в удовольствие, которых в жизни и так немного.

«У каждого с едой связано что-то свое, но пища — это удовольствие, причем многогранное, благодаря которому жизнь человека становится более полноценной. Да, можно лишить человека еды и посадить его на «сухие корма» — протеин, добавки, но это не приведет ни к чему хорошему. В результате желудок просто перестанет работать, и человек станет инвалидом», — добавил Затравкин.

По словам Луки, он уже несколько месяцев не взвешивался, но все равно продолжает стройнеть.

«Моя цель — чувствовать себя лучше, жить дольше и более эффективно. Чтобы я больше мог себе позволить в физическом плане — пройти, прыгнуть, пролезть… Это совокупность внешнего и внутреннего. Плюс показатели здоровья. В ближайшем будущем расскажу более подробно. Но только после того, как пройду полное медицинское обследование», — поделился с KP.RU Лука Затравкин.

Пока сын Сафронова не раскрывает всех секретов, но от популярных сейчас «уколов для похудения» открещивается. Также он не принимает никакие биодобавки.

«Кто-то даже спрашивал: «Уж не червяка ли ты проглотил, чтобы он там жил и ел за тебя?» Вы представляете!? А люди специально это делают», — добавил Лука.

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