2019-11-27T17:23:51+03:00
Звезды

"Я не умру в туалете!": сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

200-килограммового Луку Затравкина спасали всем миром
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наследник Сафронова уже раза три застревал в унитазах различных самолетов. Но отказываться от их посещения не намеренНаследник Сафронова уже раза три застревал в унитазах различных самолетов. Но отказываться от их посещения не намеренФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Лука Затравкин - любимый сын художника Никаса Сафронова. Молодой человек весит 200 килограммов. Иногда из-за своей тучности он попадает в курьезные ситуации. Так, на днях молодой человек застрял в унитазе самолета.

Лука Затравкин совершал перелет из Казани в Москву на борту Boeing 737-800. В какой-то момент 29-летний пианист решил пойти в туалет. Однако что-то пошло не так.

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе. Когда молодой человек понял, что самостоятельно выбраться не может, он стал звать на помощь. Как говорят очевидцы, Лука царапал дверь и кряхтел. Наследника знаменитого художника охватила настоящая паника. Ситуация усугублялась тем, что самолет начал снижаться и командир объявил о необходимости пристегнуть ремни. "Я не умру в туалете!", - жизнеутверждающе кричал Лука.

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Обыватели в хвосте салона оказались в растерянности. Но все равно бросились несчастному на помощь. "Давай-давай, молодец. Вот красавчик!", - подбадривали его спасители. В итоге при помощи членов экипажа и пассажиров сына известного художника удалось вытащить из вакуумной ловушки, пишет "Пятый канал".

Кстати, наследник Сафронова уже раза три застревал в унитазах различных самолетов. Но отказываться от их посещения не намерен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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