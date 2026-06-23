Крид и Дмитриенко в доспехах схлестнутся в «Лужниках» за звание главного молодого артиста России

Егор Крид и Ваня Дмитриенко. Фото: Даниил Опарин/Алексей Булатов

Уже не первую неделю в Сети обсуждают неожиданное совпадение в тематиках концертов двух главных сердцеедов страны. Поклонники Вани Дмитриенко и Егора Крида пытаются разобраться, кто у кого украл идею для масштабного шоу в «Лужниках». Все это происходит на фоне продолжительного конфликта между кумирами молодежи.

Этим летом 31-летний рэпер Егор Крид уже во второй раз планирует выступить на самом большом в стране стадионе. В прошлом году ему удалось продать все билеты и стать самым молодым артистом в России, собравшим «Лужники», а потому теперь он решил замахнуться на два концерта подряд. На пятки ему наступает 20-летний певец Ваня Дмитриенко, который может побить рекорд Егора и собрать солдаут на той же площадке.

Егор Крид. Фото: социальные сети

В прошлом году выступление Крида на стадионе запомнилось скандалом: тогда он на глазах 86 тысяч человек поцеловался с танцовщицей в откровенном наряде. Однако последствий для Егора не было, оно и понятно: эпатаж у рэперов в крови. Ваня же год назад выступал в «Мегаспорте» и сделал шоу в стиле циркового представления. В этом году оба артиста выбрали для концертов тематику Средневековья, чем и удивили пользователей Сети. Поклонники гадают: кто у кого подглядел эту идею?

Если опираться на сухие факты, то Ваня представил тему выступления еще в конце мая, выложив ролик с мечом в руках. Недавно Дмитриенко показал и сцену, которая будет оформлена в виде огромного меча, с белым замком на заднем фоне. Егор же объявил стиль своего шоу чуть позднее, в начале июня, опубликовав кадр в кольчуге. Тем не менее концерты Крида пройдут уже 10 и 11 июля, Дмитриенко же выступит почти через месяц — 2 августа. Учитывая, что подготовка к таким масштабным концертам начинается задолго до их проведения, почти невозможно точно установить, кто же кем «вдохновился».

Ваня Дмитриенко. Фото: социальные сети

Отдельно хочется остановиться на том, как органично в эту средневековую тематику вписывается Дмитриенко и как комично на его фоне выглядит Крид. Ваню ввиду юного возраста и альтернативного звучания песен действительно легко представить в образе рыцаря: молодой парень в доспехах поет о любви. Все это звучит более чем естественно. Чего не скажешь об уже взрослом Егоре Криде, который на постере изображен в кольчуге и со шлемом под мышкой. Это выглядит скорее как пародия на «Могучих рейнджеров». К тому же сложно представить, как будут сочетаться с выбранной тематикой треки рэпера про «пусси боя», деньги и доступных дам. Уж лучше бы танцевал в окружении полуголых женщин, как в прошлом году…

Напомним, конфликт между Егором Кридом и Ваней Дмитриенко вспыхнул после одного из стримов рэпера, посвященного выходу песни «Jealous». Во время эфира музыкант 9mice несколько раз нелестно высказался о Дмитриенко и предлагал недовольным зрителям вместо его компании слушать Ваню. На фоне при этом слышался смех Крида, что многие восприняли как поддержку подобных выпадов.

Фото: социальные сети

Дмитриенко оставлять ситуацию без ответа не стал. Артист опубликовал переписку, из которой следовало, что представители 9mice ранее сами предлагали ему записать совместный трек. Кроме того, певец пригласил поклонников на свой концерт в «Лужниках», добавив фразу «можете даже снимать», которую многие сочли отсылкой к недавнему скандалу вокруг Крида, запрещавшего снимать его шоу. Позже конфликт получил продолжение, когда 9mice усомнился, что Дмитриенко сможет стать самым молодым артистом, собравшим «Лужники».

Как бы символично это ни звучало, но грядущие концерты двух популярных артистов на самом большом стадионе страны могут поставить точку в том, кто же из них круче. Так что нас ждет своеобразный рыцарский турнир за звание главного молодого артиста России.

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