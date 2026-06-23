Суздаль – новые Мальдивы: Подольская, Решетова и другие звезды отдыхают во Владимирской области

В Суздаль отправилась блогер и телеведущая Анастасия Решетова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Еще весной этого года, когда звезды отправились на майские праздники в Париж, Венецию и на Мальдивы, исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) и его жена Екатерина Мизулина провели выходные в Суздале. Они гуляли по этому древнему городу во Владимирской области и отдыхали в полях, после чего опубликовали в соцсетях фотографии на стогах сена.

Теперь этот тренд на релакс в пределах Золотого кольца продолжили и другие звезды. Например, одни из июньских выходных провела в Суздале певица Наталья Подольская. Компанию ей составили ее сыновья Артемий и Иван и подруга Яна Дайнеко (солистка группы «Новые Самоцветы») вместе с детьми.

Одни из июньских выходных провела в Суздале певица Наталья Подольская. Компанию ей составили ее сыновья Артемий и Иван и подруга Яна Дайнеко (солистка группы «Новые Самоцветы») вместе с детьми. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Суздаль белокаменный. Так неповторимо и драгоценно это время. Обязательно в сопровождении экскурсовода, мы все, включая самую маленькую, слушали раскрыв рты многовековую историю этих мест. Безупречная красота», - написала Дайнеко в соцсетях.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И Подольская, и Дайнеко поделились фотографиями с отдыха, на которых они предстали в традиционных русских сарафанах, с коромыслом и другими предметами древнего быта. А вот старший сын Натальи и музыканта Владимира Преснякова, 11-летний Артемий, не смог расстаться с любимой игрушкой современных детей, поэтому на одной из фотографии он запечатлен со смартфоном в руках, хоть и одет в косоворотку.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Позже в Суздаль отправилась блогер и телеведущая Анастасия Решетова (с недавних пор она ведет новости на спортивном телеканале) с 6-летним сыном Ратмиром, которого она родила от рэпера-бизнесмена Тимати (Тимура Юнусова). В этом случае тоже не обошлось без фото в сарафане и в избе, а еще были снимки с козой.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Два дня и целый сундук впечатлений, которые не забыть. Здесь душа», - написала Анастасия.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между прочим, специалисты называют краткосрочные поездки на выходные основным туристическим трендом 2026 года в нашей стране. По данным одного из сервисов онлайн-бронирования отелей, спрос на поездки с пятницы и субботы по воскресенье в первый летний месяц вырос на 5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Доля путешествий выходного дня выросла с 17 до 20%. Серди городов Золотого кольца количество бронирований в Сергиевом Посаде увеличилось на 37%, а в Суздале и Переславль-Залесском — на 26%.

Туры выходного дня в Суздаль с выездом из Москвы стоят от 20 тыс. рублей.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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