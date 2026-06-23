Бельевой стиль с шелковыми комбинациями и летящими сорочками стабильно входит в моду каждое лето. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Бельевой стиль с шелковыми комбинациями и летящими сорочками стабильно входит в моду каждое лето. А в этом году к этому направлению добавилась еще и будуарная эстетика. Из названия стиля понятно, что речь о том, что вещи из будуара мы сочетаем с повседневными и выходим так в свет. Сейчас все чаще на звездах и модницах можно наблюдать полупрозрачные платья с рюшами и акцентными лифами, корсеты в сочетании с многослойными юбками или сорочками, а также чулки.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. Фото: Екатерина Фролова

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Виктория демонстрирует женственное платье в ультрамодном будуарном стиле. Нежная комбинация длины мини с цветочным принтом декорирована кружевом и корсетом, подчеркивающим точеную фигуру звезды. Образ Лоперыва дополнила универсальными белыми мюлями на каблуке, которые сделали и без того длинные ноги звезды бесконечными.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Образ Татьяны в целом едва ли можно отнести к будуарному стилю, но платье, похожее на сорочку — точно да. Собственно, оно и является главным акцентом лука. Наряд от российского бренда Zoteme носит название «Елена» — в честь дочери художника Кузьмы Петрова-Водкина. Авторский принт на платье означает силу и мягкость, олицетворение женских образов, которые художник часто изображал в своих работах. Цена эффектного наряда — 16 000 рублей. В комплекте идет сорочка. Образ молодая жена Петросяна дополнила шейным украшением Chanel и удобными балетками. Единственное, смущает панамка морячка. К нежному платью куда больше подошла бы аккуратная укладка.

Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко. Фото: Анна Темерина

На летнюю вечеринку Виктория надела нежно-розовое будуарное платье. Наряд имеет все элементы ультрамодного сейчас стиля — корсет, завязки, ассиметричную юбку с воланами. Образ певица дополнила бело-розовыми кедами, видимо, чтобы ноги за вечер не устали. Но я бы, конечно, рекомендовала мюли на небольшом каблуке, которые визуально сделают ноги изящнее. Кстати, в этом наряде подписчики сравнили вечно юную Дайнеко с тинейджером. «Без года сорокалетний тинейджер», — с улыбкой ответила фолловерам Виктория.

Марго Овсянникова

Марго Овсянникова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Во время отдыха в Дубае Марго продемонстрировала эффектное полупрозрачное платье, напоминающее нижнее белье. Наряд имеет два слоя — нижний напоминает сорочку с кружевом, а верхний с акцентным лифом. Еще один пример будуарного платья. Образ певица дополнила бежевыми лодочками от Prada (от 120 тысяч рублей) и массивными солнцезащитными очками.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Путешествуя по Италии, Светлана примерила яркую розовую комбинацию с подкладкой мятного оттенка. Наряд Бондрачук дополнила нейтральным молочным жакетом (предположу, что льняным) и бежевым кедами от Miu Miu. В качестве аксессуаров журналистка использовала светло-коричневую замшевую сумку с желтым мешочком от Miu Miu, рыже-коричневую шляпу и необычное шейное украшение.

Мода, стоп!

Японский бренд Maison MIHARA YASUHIRO представил настолько концептуальное платье, что вообще неопытно, что вы надели — то ли футболку, то ли рубашку, а, может, и все вместе. Фото: km20.ru

Японский бренд Maison MIHARA YASUHIRO представил настолько концептуальное платье, что вообще неопытно, что вы надели — то ли футболку, то ли рубашку, а, может, и все вместе. Цена «гибрида» — 66 800 рублей. Нам кажется, что любительнице многослойности и необычных форм Марго Овсянниковой такое платье очень подошло бы.

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