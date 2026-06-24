Вопрос дня: А вам живого общения хватает? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Олешко, народный артист России:

- Очень не хватает. Все ушло в голосовые, в СМС-переписку, даже не звонят друг другу люди. Упрашиваю своих друзей обязательно встречаться хотя бы на час, хотя бы на два, чтобы мы просто видели друг друга, потому что иначе это все превращается в бесконечную виртуальную жизнь. И чувство холодного одиночества вокруг каждого человека прогрессирует просто с невероятной скоростью. Я за живое общение.

Билли Новик, музыкант и основатель Billy’s Band:

- Истинную ценность человеческого общения я понял только в пандемию. До этого, я не буду врать, так не ценил. Поэтому, пока есть свобода выбирать, с кем и когда встречаться, все в порядке. Если начинают ограничивать, я уже бью тревогу.

Денис Нырков, председатель Совета блогеров России:

- Основная часть моей работы связана со смартфоном - соцсети, мессенджеры, звонки. В таком режиме, конечно, происходит перенасыщение информацией. Поэтому в выходные я стараюсь вообще не прикасаться к телефону, общаюсь с родными и друзьями вживую.

Юлия Орлова, психолог:

- Хотелось бы больше. У всех друзей - семьи, дети. Нет возможности, как раньше, гулять по Москве по шесть - восемь часов. Хочется, чтобы все жили ближе и можно было бы, как в Италии, спуститься из квартиры в ближайшее кафе и просто попить кофе.

Дилшод Тулкунов, капитан Вооруженных сил в отставке, сейчас маляр-штукатур:

- В советские годы я служил замполитом в военных частях Подмосковья. Разговоров с личным составом мне хватило на всю жизнь. Уже 20 лет я работаю в сфере ремонта. Свою работу люблю как раз потому, что говорить с людьми нужно всего дважды: когда получаешь заказ и сдаешь работу.

Олег Баринбойм, эксперт в области искусственного интеллекта:

- Мы следим за людьми в интернете, смотрим их истории и видео и думаем, будто бы таким образом «общаемся». Ничего общего с реальным общением это не имеет, поэтому стараюсь себя ограничивать. Сейчас лето - самое время позвонить друзьям-родителям и уехать куда-нибудь, где связь не ловится.

Семен Спесивцев, режиссер, актер Московского молодежного театра Вячеслава Спесивцева:

- Живого общения у нас, у артистов, хватает. Я больше скажу: для драматического артиста живое общение с публикой — это и есть профессия. Сегодня соцсети стали суррогатным заменителем настоящего диалога. Люди понимают это и приходят в театр, в том числе за общением. Мы открыты к зрителю - это наш фирменный стиль: общаемся с гостями, выходим сделать совместные фото.

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