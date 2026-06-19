Дима Билан «закрыл» популярный тренд: артист вспомнил историю знакомства с Майклом Джексоном

Дима Билан с Майклом Джексоном Фото: Соцсети.

После выхода фильма «Майкл» в соцсетях завирусился необычный тренд. Пользователи начали считать, через сколько рукопожатий они связаны с легендарным Майклом Джексоном. Однако Дима Билан, похоже, в этой игре победил всех еще много лет назад. Певец опубликовал архивную фотографию с самим Майклом Джексоном и пошутил по поводу популярного флешмоба.

«Когда у тебя 0 рукопожатий до Майкла Джексона, потому что знакомство уже состоялось», — написал Билан.

Позже артист решил вспомнить обстоятельства этой встречи. По словам певца, знакомство произошло на вечеринке их общего друга, принца Азима. В тот вечер Билан выступал перед гостями и исполнил несколько своих песен, включая Number One Fan и Believe.

Как рассказал артист, во время выступления Джексон неожиданно подошел практически вплотную к сцене и внимательно слушал концерт. После окончания музыкальной программы исполнителей представили друг другу лично.

По воспоминаниям Билана, Майкл прикоснулся к его лицу, посмотрел на него и произнес всего два слова: «So nice». Российский артист признается, что этот момент навсегда остался в его памяти. «Для меня это было гораздо больше, чем просто знакомство с человеком, которым я восхищался. Для меня это стало своего рода благословением и знаком, который я несу через всю свою творческую жизнь», — написал Билан.

К слову, выход фильма о Майкле Джексоне недавно неожиданно отразился и на другом представителе российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров после просмотра картины решился на перемены во внешности и похвастался новым носом.

«Вот недавно сделал нос. Видишь, какая красота неземная? Нравится?» — с улыбкой заявил артист на одной из светских премий.

Ранее пластический хирург Сергей Свиридов в разговоре с KP.RU предположил, что на комплекс изменений внешности Киркоров мог потратить от 800 тыс. до 1,5 млн рублей. По мнению специалиста, помимо ринопластики, артист мог скорректировать подбородок и скулы, из-за чего многие поклонники начали сравнивать его обновленный образ с Майклом Джексоном.

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