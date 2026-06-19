19 июня, в Центробанке снова решали судьбу ключевой ставки. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В эту пятницу, 19 июня, в Центробанке снова решали судьбу ключевой ставки. Утром она была 14,5% годовых. И большинство аналитиков были уверены, что ЦБ сделает очередной шаг вниз – до 14% годовых. Отдельные оптимисты, конечно, хотели снижения до 13,5% годовых, а некоторые пессимисты считали, что ставка останется без изменений. Но большинство не угадало. Стало 14,25%.

Инфляция идет на убыль

Перед заседанием в ЦБ факторы складывались в причудливый узел. С одной стороны, инфляция существенно замедлилась. Почти месяц почти не росла. Недавно ускорилась, но незначительно. По данным Росстата, с начала года цены выросли на 3,68%, а за последние 12 месяцев – на 5,6%. Впереди еще должен сработать сезонный фактор, который традиционно притормозит инфляцию в июле и августе.

С другой стороны, не дает покоя геополитика. Запад грозит очередным пакетом санкций, плюс усиление атак дронов по российским НПЗ. Это грозит снижением производства топлива. И его подорожанием. А бензин является важным фактором для многих отраслей.

И наконец, третий важный фактор – значительное охлаждение в экономике. Многие отрасли испытывают проблемы, где-то начались сокращения. Чтобы поддержать бизнес, нужны более дешевые кредиты. И с помощью снижения ключевой ставки этого можно добиться.

Поэтому Центробанку нужно было найти универсальное решение, которое бы и экономику поддержало в трудный период, и не привело к очередному разгону инфляции, которую только-только удалось заключить в какие-то рамки.

По данным Росстата, с начала года цены выросли на 3,68%, а за последние 12 месяцев – на 5,6%. Фото: Ultraskrip/Shutterstock/Fotodom

Ключевая ставка в июне 2026 года

Помимо фактической инфляции, есть у ЦБ еще два важных показателя: наблюдаемая инфляция и инфляционные ожидания. Их получают в результате социологических опросов, которые регулярно проводит специальное подразделение фонда «Общественное мнение».

У людей спрашивают, какую инфляцию они увидели за последний год в магазинах и что могут спрогнозировать на ближайшие 12 месяцев. Казалось бы, это не экономисты и не эксперты по денежно-кредитной политике. Мало кто скрупулезно ведет таблички и подсчитывает коэффициенты. Казалось бы, зачем нужны эти опросы? Но смысл в них есть и большой.

Они показывают настроения в обществе. Если люди считают, что цены в ближайшее время будут сильно расти, тогда они буду стараться больше тратить. Человек боится, что машина, квартира или бытовая техника сильно подорожают, вот и стремится совершить сделки быстрее. И тем самым разгоняет спрос в экономике. И это дополнительно толкает цены вверх.

То есть, опускать ключевую ставку ниже инфляционных ожиданий нельзя. Иначе это может привести к очередному разгону инфляции. К примеру, за последнюю неделю инфляционные ожидания снизились с 13 до 12,4%. Это очень важный показатель, который позволяет уменьшить ключевую ставку. Но главное – чтобы он снижался и дальше.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать со сбережениями?

На этот вопрос нельзя дать универсальный ответ. У каждой семьи свой набор активов, долгов и приоритетов. Всегда лучше копить, а не брать деньги в кредит. Но есть нюансы. В целом, ставки по депозитам все еще очень привлекательны, а займы слишком дорогие (подробнее – см. графику). Но если нужно совершить крупную покупку, то нужно взвешивать не только ставки, но и динамику стоимости нужного товара. К примеру, с начала этого года стал заметен небольшой отток денег со вкладов на рынок вторичной недвижимости. После нескольких лет заморозки цены на б/у квартиры стали расти – примерно на 5 – 7% менее чем за полгода.

После нескольких лет заморозки цены на б/у квартиры стали расти – примерно на 5 – 7% менее чем за полгода. Фото: Doidam 10/Shutterstock/Fotodom

СПРАВКА «КП»

Что такое ключевая ставка

Это показатель, который определяет стоимость денег в экономике. Именно под этот процент коммерческие банки могут занимать деньги у регулятора. Точнее схема чуть сложнее. Банки занимают по ставке «КС + 1 процентный пункт». При этом могут излишки денег отдать на хранение в Центробанк по ставке «КС – 1 процентный пункт». То есть, отдать прямой приказ банкам повышать или понижать ставки по депозитам и кредитам ЦБ не может. Но задает общий уровень ставок, от которого пляшут все остальные ставки в экономике.

Правда, если ставка не отражает реальную ситуацию в экономике, то она будет малодейственнной. К примеру, когда в Турции решили провести эксперимент в денежно-кредитной политики и продолжали опускать ключевую ставку при растущей инфляции, то банки практически не обращали на нее внимание. Выдавали кредиты и привлекали вклады по более высоким ставкам, ориентируясь на инфляцию, а не на номинальный показатель. И при этом с удовольствием брали деньги взаймы у регулятора по низким ставкам. В итоге получали хорошую прибыль и разгоняли инфляцию еще сильнее.

Максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 банков, % годовых

Месяц Значение ставки (% годовых)

Январь 15,1

Февраль 14,5

Март 13,9

Апрель 13,4

Май 13

Июнь 13

По данным ЦБ.

Средние ставки по потребительским кредитам (% годовых)

Необеспеченные кредиты 33,2%

Под залог жилья или авто 23,7%

По данным «Финуслуг» на середину июня 2026 года.

Ставки по автокредитам (% годовых)

Кредиты на новое авто 10%

Займ на машину с пробегом 20,2%

По данным FrankRG в июне 2026 года.

Ставки по рыночной ипотеке (% годовых)

Первичный рынок 19,1%

Вторичный рынок 18,7%

Рефинансирование 18,3%

По данным Дом.РФ на июнь 2026 года.