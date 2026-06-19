Набиуллина выступила на пресс-конференции ЦБ после долгого больничного. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Решение Центробанка в эту пятницу стало неожиданностью для многих. Многие эксперты считали, что ключевая ставка опустится с 14,5% до 14% годовых. Но шаг вышел более осторожный – до 14,25% годовых. Все, конечно, понимают, что регулятор у нас жесткий. Но чтобы настолько?! Шаг в 25 сотых процента уже использовался. Это не в новинку. Правда, делал такие шаги ЦБ в те моменты, когда ставка была однозначной… К чему такая осторожность сейчас?

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТ ЦБ

Многие восприняли нынешнее решение ЦБ как издевку. Вроде как тренд сохранился. Это девятое снижение ставки подряд. Но уж какое-то слишком микроскопическое. Как если бы вам предложили скидку в… два процента. И еще бы удивлялись: «Это же все равно лучше, чем ничего!» Спасибо, конечно. Но как-то не стимулирует к покупкам.

- Сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями и длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива, - объяснили причины своей осторожности в Центробанке.

Центробанк РФ сделал очень осторожный шаг, подняв ключевую ставку до 14,25%. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

Она была молниеносной. Уж слишком велико было разочарование от решения ЦБ. Индекс Мосбиржи опустился более, чем на 1% - до 2400 пунктов. Хотя и без этого падает уже три месяца. А рубль, наоборот, укрепился. За доллар в пятницу дают чуть больше 73 рублей. Хотя еще утром он штурмовал отметку в 74 рубля. И в целом, на фоне снижающихся цен на нефть дальнейшее ослабление нашей валюты видится вполне логичным.

Но высокая ключевая ставка делает вложения в рублях более выгодными. Поэтому нынешнее решение ЦБ снова укрепило российскую валюту.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

Общая тональность сообщения от Центробанка – «не ждите в будущем резкого снижения ставки, его не будет». Наш ЦБ продолжает занимать так называемую «ястребиную» позицию. То есть, будет жестко давить инфляцию, мало обращая внимание на то, что происходит в конкретных отраслях. Как не раз говорили в ЦБ, поддержка экономики – это к правительству. Ставка будет высокой, а если властям надо кого-то конкретно поддержать, то пусть это делают с помощью субсидий.

Правда, проблема в том, что в ближайшие годы бюджет будет испытывать большие сложности с наполнением. Нам придется жить в долг. Это означает, что Минфин будет выпускать дополнительные облигации. А это, по сути, эмиссия денег и рост денежной массы, который будет толкать инфляцию вверх.

- Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии, - уточнили в Центробанке.

То есть, траектория снижения ставки будет еще более растянута во времени, а ставки по кредитам для граждан и бизнеса останутся высокими дольше, чем ожидалось. То есть, к концу этого года мы можем получить не 12% (как планировалось), а 13% годовых. Мои соболезнования тем, кто бросился покупать квартиры и брать под это рассрочки и ипотеки по рыночным ставкам в надежде выгодно рефинансироваться через годик. Сейчас явно не лучшее время, чтобы строить долгосрочные планы и принимать рискованные решения.

Рубль укрепился. За доллар в пятницу дают чуть больше 73 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГЛАВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НАБИУЛЛИНОЙ И ЗАБОТКИНА

Традиционно через полтора часа после объявления о решении по ключевой ставке председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин отвечали на вопросы журналистов. И пояснили, почему совет директоров принял такое решение. Вот основные цитаты:

По поводу небольшого снижения ставки (Набиуллина)

- Это взвешенное решение, с учетом цены возможной ошибки. Мы в целом оцениваем, что пространство для снижения ключевой ставки в будущем уменьшилось. Но более точный прогноз дадим в июле.

По поводу переохлаждения экономики (Набиуллина)

- В начале года было падение. Но за январь-апрель рост составил 0,3%. В первом полугодии ждем 0,5%. Рисков переохлаждения экономики мы не видим. А видим рост деловой и потребительской активности. Кредитование растет. А бизнес стал реже называть фактор недостатка оборотных средств на финансирование среди основных текущих сложностей. Доля таких предприятий снизилась до 10%.

О популизме и низких ставках (Набиуллина)

- Главный фактор для роста экономики – это повышение производительности труда. Адекватная денежно-кредитная политика создает условия для ценовой стабильности. Высокие ставки поддерживают устремления, связанные с повышением производительности труда. При этом легких решений не существует. «Раздадим дешевые деньги и у вас тут же будет экономический рост» – такое нереально. Это популизм.

О том, зачем нужна ключевая ставка (Заботкин)

- Ставка не может повлиять на первопричины инфляции (санкции, сложности с экспортом и импортом и т.д. – Ред.), но она может сбалансировать спрос и предложение. И в конечном итоге сделать ставки умеренными.

О жестком подавлении инфляции в США (Заботкин)

- Несколько фактов из учебника. В начале 80-х в США тоже была жесткая денежно-кредитная политика для борьбы с инфляцией. Это привело к снижению ВВП. Но по итогам трех лет (с 1980 по 1982-й) рост экономики все равно был положительным. Инфляция снизилась с 15% до 4%. Для этого потребовалось держать ставку в диапазоне от 15 до 20% в течение полутора лет. По итогам всего десятилетия 80-х ВВП США вырос в реальном выражении на 40%. Что гораздо выше, чем это было в 70-е годы – в период низких ставок и разгоняющейся инфляции. Макроэкономическая стабилизация и остановка маховика стагфляции принесли свои плоды и дали возможность для структурных преобразований. Все последующие успехи США были бы невозможны без этого фундамента. Потому что все это строение было бы построено на зыбком песке.

О роли ЦБ в экономике (Набиуллина)

- Чувствую себя вратарем на защите от инфляции. Мы знаем много матчей, где исход решался надежностью вратарей. Кто-то должен им быть.

О состоянии здоровья (Набиуллина)

- Я только могу подтвердить, что у меня была простуда. Я на некоторое время потеряла голос. Спасибо всем, кто за меня беспокоился.

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