Выжил чудом: мужчина в зоопарке бросил трехлетнего ребенка на растерзание крокодилам

Британец сбросил трехлетнего ребенка в ров с крокодилами в зоопарке. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В графстве Кембриджшир 3-летний мальчик оказался в вольере с крокодилами после того, как неизвестный мужчина сбросил его в павильон с рептилиями. Ребенок чудом остался жив, упав с высоты почти 4,5 метра, пишет таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в семейном зоопарке Johnsons of Old Hurst недалеко от города Хантингдон. Мальчика срочно доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как критическое, но стабильное.

По подозрению в покушении на убийство был задержан 30-летний житель графства Норфолк, сейчас он находится под стражей. У следствия нет никаких доказательств, что мужчина был знаком с ребенком. Между тем в британских СМИ появились сообщения, что задержанный может страдать психическим расстройством, в зоопарке он якобы находился вместе с сиделкой, однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Как рассказали очевидцы, малыш наблюдал за крокодилами с обзорной площадки, когда к нему подошел неизвестный и, подхватив ребенка, бросил его вниз. Находившаяся поблизости владелица зоопарка Трейси Джонсон практически сразу спустилась в вольер, где находились десятки крупных рептилий, и вытащила мальчика.

Директор Национального центра по защите рептилий Крис Ньюман, знакомый с семьей Джонсонов, назвал поступок Трейси героическим. "Зная Трейси, я совершенно не удивлен. Она очень смелая женщина. То, что она так быстро оказалась внизу и спасла ребенка, - это невероятный пример храбрости", - сказал он.

В вольере содержится не меньше 15 рептилий, в том числе два крупных нильских крокодила по кличкам Ромео и Каддлс, каждый длиной около трех метров. Пока неизвестно, получил ли ребенок травмы только при падении или же подвергся нападению животных. Как сообщили медики, мальчик получил тяжелые травмы руки и таза. "Если ребенок оказался рядом с крокодилом, я бы предположил, что животное, скорее всего, попыталось бы его укусить. Но я подозреваю, что основные травмы были получены при падении с высоты на бетонный пол", - сказал Ньюман.

Параллельно следователи изучают конструкцию террариума. По словам специалистов, вольер оборудован несколькими уровнями защиты. Посетители наблюдают за рептилиями с приподнятой дорожки, огороженной высокими защитными барьерами и прозрачными экранами, чья высота составляет почти полтора метра. Крокодилы фактически располагаются в вольере-яме на глубине четырех метров.

После происшествия тропический павильон был закрыт. Остальная территория зоопарка по-прежнему доступна для посетителей. В настоящее время там обитает более 100 животных, включая львов, тигров и медведей.

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