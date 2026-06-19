Мошенники предлагают выпускникам улучшить результаты ЕГЭ: названы все ходовые схемы обмана

Выпускников, сдающих ЕГЭ, атаковали телефонные мошенники Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бедные выпускники! Мало того, что им надо правильно ответить на вопросы ЕГЭ и ОГЭ, а это совсем не угадайка, а тяжкий труд — недавно выяснилось, например, что самые большие трудности вызвало у школяров слово «преддверие» - кто ж заранее знал, что там целых две «д»! Так вдобавок к хитростям грамматики, приходится еще и противостоять не менее хитрым аферистам.

Жулики рассылают выпускникам сообщения, в которых предлагают за небольшую плату улучшить результаты экзаменов. А иногда и звонят от лица представителя предметной комиссии. Но получив задаток (как правило, несколько тысяч), мошенники пропадают. Об этом предупредил Рособрнадзор в своей соцсети.

Есть вариант просто «нарисовать» более высокие баллы, но он не очень в ходу: выпускники чувствуют подвох. Более реалистично выглядит предложение организовать внеочередную пересдачу. Тем, кому нет нужды улучшать показатели, сулят обеспечить поступление в вуз.

Рособрнадзор напомнил, что такие предложения не только являются противоправными, но и технически невыполнимыми.

Жулики рассылают выпускникам сообщения, в которых предлагают за небольшую плату улучшить результаты экзаменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна напасть для выпускников и их родителей- увеличилось число фейковых сайтов, копирующих официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ, а также возросла активность фишинговых рассылок, которые маскируются под письма приемных комиссий.

Переход по таким ссылкам и ввод личных данных может привести к их утечке и использованию мошенниками, предупредил Рособрнадзор. Выпускников и родителей ведомство призвало проверять информацию исключительно на официальном портале ЕГЭ и не доверять анонимным предложениям в интернете и мессенджерах.

- Правонарушители чутко улавливают хайп и подстраиваются под него, - сказал KP.RU член Ассоциация руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко. - Есть спрос на то, как бы, не слишком напрягаясь, получить высокие баллы, или несколько раз пересдавать, пока не получишь нужного результата, или, несмотря на то, что не обладаешь достаточной подготовкой, поступить в хороший вуз — тут же возникают соответствующие предложения. Это практически железное правило: как только начинаешь пытаться обойти закон или установленные для всех правила, будь уверен, что наткнешься на еще более ушлого пройдоху, который нагреет на тебе руки.

Выпускников и родителей ведомство призвало проверять информацию исключительно на официальном портале ЕГЭ и не доверять анонимным предложениям в интернете и мессенджерах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам эксперта, вред от общения с мошенниками носит комплексный характер:

- Это не только выманивание денег и личных данных, но и рассылка вирусных программ, когда жертве, например, предлагают пройти по ссылке, где, якобы указаны правильные результаты предстоящего экзамена.

Основной период сдачи ЕГЭ завершается 19 июня. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня — в эти дни выпускники смогут сдать экзамен, если пропустили его в основной период, или попытаться улучшить результат. 8 и 9 июля выпускники смогут по желанию пересдать один из предметов.

Что касается ОГЭ, который сдают выпускники 9-х классов, то основной период продлится до 6 июля. Ближе к этой дате, надо полагать, их тоже начнут одолевать аферисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рособрнадзор ответил на все скандальные задания в ЕГЭ: первые итоги экзамена

«Я не могла поверить в свой результат!»: выпускница раскрыла секрет, как сдала ЕГЭ по русскому языку и химии на 200 баллов