Зеленский выставил Лукашенко ультиматум: вот чего добивается "просрочка"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Украинский «просрочка» Владимир Зеленский, как выясняется, не зря прозванный одноклассниками в школе «окурком», окончательно потерял берега. Надувшись от собственной важности после того, как во французском Эвиане и бельгийском Брюсселе ему наобещали вооружений и денег, он почувствовал себя настоящим властелином мира, хотя в лучшем случае является одним из «повелителей мух», превратившимся, как и книжные прообразы, в кровожадного дикаря. Который решил, что раз он главный на своем хуторе, то и весь мир обязан лечь у его ног.

Проводя сегодня очередное совещание в узком кругу своих подельников, Зеленский выставил ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко и дал на его выполнение неделю. При этом не забыв упомянуть, что Лукашенко, дескать, принес ему извинения за одно из своих предыдущих высказываний.

- У Лукашенко сегодня на его вышках есть ретрансляторы. Российские ретрансляторы, белорусские - какая нам разница? На его территории, вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Именно по населению. Там у нас сейчас нет такого сильного фронта, где Украина и Беларусь, - заявил «просрочка» и, набравшись наглости, продолжил. - Там ретрансляторы на соответствующих вышках. Он может это снять? Зачем говорить, что он не хочет войны? Пусть снимет эту технику, пусть отключит ее. Я думаю, что ему будет достаточно недели, чтобы это сделать. Если он этого не сделает, сделаем мы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

То есть это самый настоящий ультиматум. Уберите технику, или это сделают украинцы. Подчеркнем, на территории Белоруссии. Сделать они нечто подобное могут двумя или тремя способами. Направить ударные дроны или произвести ракетно-бомбовые удары. По территории соседнего суверенного государства. Нанести артиллерийский удар. По территории соседней суверенной Белоруссии. Или послать диверсантов, чтобы те подорвали такие вышки – на территории соседней суверенной Белоруссии. Оставим в стороне выяснение, есть там такие ретрансляторы на этих вышках, или их нет. Сейчас речь не об этом. Речь о том, что украинский «просрочка» готов совершить самый настоящий прямой акт войны против соседнего государства. Причем, ничем не оправданный.

Кроме того, Зеленский намекнул, что может ударить и по белорусским НПЗ, поскольку, по его мнению, Белоруссия стала крупнейшим поставщиком моторного топлива в Россию после ударов беспилотниками ВСУ по НПЗ в России. Тут «окурок», безусловно, опять соврал, поскольку в России около 30 очень крупных НПЗ и порядка 80 тех, что помельче, так что в импорте топлива страна явно не нуждается. Но никто ни на Западе, ни на Украине не ловил еще «просрочку» за руку на лжи, хотя лжет он практически каждый раз, когда открывает рот. А потому никакого подвоха с этой стороны Зеленский может не опасаться. Но вот история с обещанием вторгнуться или ударить по территории Белоруссии – это уже запредельное хамство. И поневоле возникает вопрос, чего хочет добиться Зеленский этим и подобными демаршами?

Есть ли за словами «просроченного» какой-то расчет? В это верится с трудом, поскольку Лукашенко совершенно четко заявил, что Белоруссия не развяжет военных действий первой, но дал понять, что не оставит ничего без ответа. Представитель МИД Белоруссии, кстати, буквально за несколько часов до ультиматума Зеленского заявил, что в ответ на удар по автобусу с детьми Минск оставляет за собой право на тот ответ, который сочтет необходимым. Но действия Белоруссии в ответ на агрессию вряд ли смогут сподвигнуть союзников Зеленского на прямое участие в военных действиях на стороне бандеровского режима. На это не согласятся ни прибалты, ни, тем более, в нынешних условиях, поляки.

А потому Зеленский, скорее всего, окончательно отбросив разум и выйдя из берегов, просто решил взять Лукашенко «на слабо». А вдруг выгорит? А он потом от Лукашенко потребует еще и «Орешник» убрать, тогда Европа его еще больше зауважает.

Тяжко наркоману среди людей…

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